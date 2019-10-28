رياضة

ألفيس: نيمار الأكثر أهمية في كرة القدم البرازيلية

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م
داني ألفيس - نيمار دا سيلفا
داني ألفيس - نيمار دا سيلفا
تحدث البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لفريق ساو باولو البرازيلي، عن زميله في المنتخب نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وظهر ألفيس الذي حصد الألقاب مع عدد من الأندية العريقة على رأسها: برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في برنامج «جراندي سيركولو» التليفزيوني البرازيلي، وتحدث عن عدد من الأمور على رأسها زميله في صفوف منتخب «السامبا» نيمار دا سيلفا، وذلك بعد أن سحب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، شارة قيادة المنتخب من نيمار قبيل انطلاق بطولة «كوبا أمريكا» ومنحها للمخضرم داني ألفيش.
وقال ألفيس: «أنا دائمًا أقدم النصيحة لنيمار، وأقول له، إنه يتحمل مسؤولية مع الكثير من الناس، وبالنسبة لي يجب أن يتولى مهامه، وتحدثت معه عدة مرات عن المسؤولية التي بات يتحملها بعدما أصبح مثلا أعلى للأطفال، وللرياضيين الآخرين، فعندما تبدأ في تحمل هذه المسؤولية، لا يمكنك أن تخيب آمالهم، وعليك أن
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نيمار‎ (1)

«فيفا» يمنح نيمار الضوء الأخضر للرحيل عن سان جيرمان

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لن يجد صعوبة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، كما وجد من معاناة في الصيف الماضي للرحيل إلى أي من برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بعدما أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يستطيع الرحيل عن حديقة الأمراء، مقابل 60 مليون يورو فقط، ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تساعد نيمار على الرحيل من باريس سان جيرمان.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

توخيل يكشف كواليس أزمة نيمار مع سان جيرمان

كشف توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موقفه من أزمة نيمار الأخيرة أثناء فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث كان يرغب الأخير فى العودة لصفوف برشلونة مرة أخرى، وهو ما وضع اللاعب فى أزمة مع إدارة النادى و المشجعين، وأشار توخيل إلى أن المشجعين عبروا عن ارائهم بعد الأزمة الأخيرة. وقال توخيل فى تصريحات لصحيفة "الجارديان" الإنجليزية:" فى بعض الأحيان يكون من الصعب أن ترى نيمار شخصًا لطيفًا عندما تشاهده يلعب فقط، لكنه كذلك بالفعل، إنه رجل لطيف ويملك قلبًا طيبًا " .
نيمار‎ (2)

باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة، بغياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمدة شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري في سنغافورة مساء أمس الأحد، وشارك اللاعب أساسيًّا في التشكيل الأساسي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الثانية عشرة، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وأفاد النادي الباريسي في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين أن نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.
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