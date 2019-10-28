ألفيس: نيمار الأكثر أهمية في كرة القدم البرازيلية

تحرير:كريم مليم ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٢ م

داني ألفيس - نيمار دا سيلفا

تحدث البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لفريق ساو باولو البرازيلي، عن زميله في المنتخب نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وظهر ألفيس الذي حصد الألقاب مع عدد من الأندية العريقة على رأسها: برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في برنامج «جراندي سيركولو» التليفزيوني البرازيلي، وتحدث عن عدد من الأمور على رأسها زميله في صفوف منتخب «السامبا» نيمار دا سيلفا، وذلك بعد أن سحب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، شارة قيادة المنتخب من نيمار قبيل انطلاق بطولة «كوبا أمريكا» ومنحها للمخضرم داني ألفيش.

وقال ألفيس: «أنا دائمًا أقدم النصيحة لنيمار، وأقول له، إنه يتحمل مسؤولية مع الكثير من الناس، وبالنسبة لي يجب أن يتولى مهامه، وتحدثت معه عدة مرات عن المسؤولية التي بات يتحملها بعدما أصبح مثلا أعلى للأطفال، وللرياضيين الآخرين، فعندما تبدأ في تحمل هذه المسؤولية، لا يمكنك أن تخيب آمالهم، وعليك أن