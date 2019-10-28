جريمة

كواليس مصرع رئيس النيابة الإدارية السابق في حادث

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية
لقي المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية السابق، مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة والخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث مروري ووجود متوفى، فدفع مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات التدخل السريع مدعومة بأوناش الإغاثة المنتشرة بطول الطريق لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، موجها بسرعة سحب الكثافات الناتجة عن الواقعة لحين تسيير حركة السيارات.
المعاينة الأولية كشفت عن اصطدام سيارة ملاكي سوداء اللون ماركة "هيونداي" رقم (ف ف 5656) بسيارتين اثنتين أعلى المحور في الاتجاه القادم من مدينة الشيخ زايد إلى ميدان لبنان، وأصيب قائدها ونُقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لكنه فارق الحياة. تحريات ضباط قطاع أكتوبر برئاسة العميد طه فودة، رئيس المباحث الجنائية
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طعنات-سكين-جريمة

حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
محكمة-جنايات-القاهرة

إحالة 10 شرطيين للجنايات بتهمة تعذيب مجدي مكين

أحالت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هادي عزب، المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، الضابط كريم مجدي، و9 أمناء شرطة آخرين إلى محكمة الجنايات في واقعة تعذيب المجني عليه مجدي مكين حتى الموت داخل قسم شرطة الأميرية، ونسبت النيابة للمتهمين تهم تعذيب المجني عليه حتى الموت والإضرار العمد بجهة عملهم (وزارة الداخلية)، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لرفقاء مجدي مكين، والتزوير في محضر الضبط الخاص بمجدي مكين وزملائه. ولقي مكين، 51 عامًا، حتفه بعدما ألقت قوة شرطة تابعة لقسم الأميرية القبض عليه، في ديسمبر 2016.
امطار -في -القاهرة (1)

90 دقيقة كاشفة.. خطة المرور لتفادي «أمطار الثلاثاء»

كما عرفه زملاؤه وقياداته، وقف بقدمين ثابتتين ممسكا بيده اليمنى جهاز اللا سلكي الذي لا يفارقه أبدا، غير عابئ ببذلته البيضاء التي نالت ما يكفيها من مياه الأمطار، وجسد يأبى الحصول على راحة أو الاختباء داخل سيارته المجهزة، وسط إصرار على قيادة الأزمة على أرض الواقع. صورة تداولها كثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للواء عمرو البيلي، مساعد مدير أمن العاصمة للمرور، وهو يتفقد الحالة المرورية، خاصة فى شرق القاهرة، وسط تلك الأجواء الصعبة، في رسالة واضحة للمواطنين ورجال المرور على حد سواء، بأن تحمّل المسؤولية من شيم الرجال.
حشيش

ضبط 12 كيلو حشيش و3013 قرصا مخدرا في الجيزة

واصلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في التصدي لمروجي المواد المخدرة وفق خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى"؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى قدره 72180 جنيها.
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انقلاب-اتوبيس

إصابة 15 شخصا في انقلاب أتوبيس بمنشأة القناطر

أصيب 15 شخصا بكسور وسحجات متفرقة بالجسم؛ على أثر حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الصليبة بمركز منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، اليوم الإثنين. البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من الخدمات المرورية وإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه بدائرة مركز منشأة القناطر ووجود مصابين، فدفع اللواء محمود عبد الرازق، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، بتعزيزات مرورية مدعومة بأوناش إغاثة لتجنيب حطام الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات.
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

مرور الجيزة تشن 24 حملة بمطالع ومنازل الكباري

أعد ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة، ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 316 مخالفة مرورية متنوعة.
حادث-تصادم

مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم سيارتين بالجيزة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارتين بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالقرب من نفق الودي ووجود ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.
اشارة-مرور (3)

مرور الجيزة تشن 133 حملة على المواقف العشوائية

رحلة يومية وهدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن تحرير 450 مخالفة مرورية متنوعة.
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