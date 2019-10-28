كواليس مصرع رئيس النيابة الإدارية السابق في حادث

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

حادث تصادم - أرشيفية

لقي المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية السابق، مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة والخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث مروري ووجود متوفى، فدفع مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات التدخل السريع مدعومة بأوناش الإغاثة المنتشرة بطول الطريق لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، موجها بسرعة سحب الكثافات الناتجة عن الواقعة لحين تسيير حركة السيارات.

المعاينة الأولية كشفت عن اصطدام سيارة ملاكي سوداء اللون ماركة "هيونداي" رقم (ف ف 5656) بسيارتين اثنتين أعلى المحور في الاتجاه القادم من مدينة الشيخ زايد إلى ميدان لبنان، وأصيب قائدها ونُقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لكنه فارق الحياة. تحريات ضباط قطاع أكتوبر برئاسة العميد طه فودة، رئيس المباحث الجنائية

المعاينة الأولية كشفت عن اصطدام سيارة ملاكي سوداء اللون ماركة "هيونداي" رقم (ف ف 5656) بسيارتين اثنتين أعلى المحور في الاتجاه القادم من مدينة الشيخ زايد إلى ميدان لبنان، وأصيب قائدها ونُقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، لكنه فارق الحياة.



تحريات ضباط قطاع أكتوبر برئاسة العميد طه فودة، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، توصلت إلى أن المتوفى هو المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، يبلغ من العمر 72 سنة، مرجحة إصابته بنوبة قلبية دخل على أثرها في حالة غيبوبة ليفقد السيطرة على عجلة القيادة، فاصطدم بسيارتين بالطريق.



سيارة إسعاف نقلت المستشار رزق إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته جراء الحادث، وتم التحفظ على السيارة التي تهشم الجزء الأمامي منها.



