السكة الحديد تصدر بيانًا بعد سقوط شخصين من القطار

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م

قطار- أرشيفية

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا، مساء اليوم الإثنين، قالت فيه إنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، وقيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن دفعها، وعند تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار فى أثناء مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال، وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا.

على الفور اتخذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قرارًا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار، لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة المتجولين. وتهيب الهيئة القومية للسكة الحديد بجميع المواقع الإعلامية والإخبارية، الرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة. من جانبه أكد