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السكة الحديد تصدر بيانًا بعد سقوط شخصين من القطار

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٢ م
قطار- أرشيفية
قطار- أرشيفية
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا، مساء اليوم الإثنين، قالت فيه إنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، وقيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن دفعها، وعند تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار فى أثناء مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال، وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا.
على الفور اتخذت الهيئة القومية لسكك حديد مصر قرارًا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار، لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة المتجولين. وتهيب الهيئة القومية للسكة الحديد بجميع المواقع الإعلامية والإخبارية، الرجوع إلى المصادر الرسمية بالهيئة لمعرفة الحقيقة. من جانبه أكد
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سامح-شكرى (3)

وزير الخارجية: التصدي للإرهاب يحتاج تحركا جماعيا

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أمس الأحد في القاهرة، وحضر الجلسة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ولفجانج إيشينجر، ووزراء خارجية ودفاع عدد من الدول العربية والإفريقية، بجانب السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر. وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة وزير الخارجية استعرضت بعض التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والتي تتداخل في إطارها العديد القضايا الملحة المطروحة على الساحة الدولية.
سامح-شكرى (2)

الخارجية تعلق على مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي

رحبت الخارجية المصرية، بإعلان الجانب الأمريكي نجاحه في القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، وما يمثله ذلك من خطوة مهمة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأن هذا التطور يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل (داعش) والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس معتدل على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، والرياح السطحية شمالية غربية.
القوات-البحرية-المصرية

القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبا عابرا

فى إطار توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بالارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية بالاشتراك مع القوات البحرية الفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي وذلك بمسرح العمليات بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة وحدة الدعم والمساندة الخارجية الفرنسية (LOIRE) مع سفينة الإمداد المصرية (حلايب)، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومنها التدريب على تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.
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قطار - أرشيفية

«سيول مفاجئة».. حقيقة انقلاب جرار «عين شمس»

ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تعاين حاليا موقع خروج جرار استكشافي عن القضبان على خط (عين شمس - السويس)، للاستعداد بالسكة ورفع الجرار، موضحة أنه في أثناء قيام الجرار 3451 (الدليل) مستصحبا عددا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط (عين شمس - السويس) حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة (العجرود)، أدت إلى انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، جاء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، ردا على ما نشر عبر بعض المواقع من انقلاب جرار استكشافي على الخط المذكور.
وزير-النقل -كامل الوزير -تحويل-ميناء الإسكندرية-لميناء-أخضر (2)

الوزير للنواب: مستمرون في دعم السكة الحديد والمترو

جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة ستكون بالتنسيق مع لجنة النقل فى البرلمان وبعد استكمال تحسين الخدمة، قائلا: "سنسألكم هل نزيد سعر التذكرة أم لا من أجل تغطية 50% على الأقل من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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