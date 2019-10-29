مكون أساسي في جسمك.. تناول مكملات الكولاجين الصحية

أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات التي تحتوي على الكولاجين قد تساعد في إبطاء شيخوخة بشرتك عن طريق الحد من التجاعيد والجفاف
الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، كما أنه المكون الرئيسي للأنسجة الضامة التي تشكل العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات.
يحتوي الكولاجين على العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك تزويد بشرتك بالبنية وتقوية العظام، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مكملات الكولاجين شعبية.
كما أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها لزيادة تناولك للكولاجين، بما في ذلك مرق العظام، وعموما حصولك عليه يساعدك في الحصول على فوائد متعددة من بينها تخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة الجلد، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكر موقع Healthline.
1- يستطيع أن يحسن صحة الجلد
يلعب الكولاجين دورا في تقوية البشرة، كما أنه يساعدها على المرونة والاستفادة من الماء، ومع التقدم في العمر يقل إنتاج الكولاجين بالجسم، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشكيل التجاعيد.
أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات التي تحتوي على الكولاجين قد تساعد في إبطاء
1- يستطيع أن يحسن صحة الجلد
يلعب الكولاجين دورا في تقوية البشرة، كما أنه يساعدها على المرونة والاستفادة من الماء، ومع التقدم في العمر يقل إنتاج الكولاجين بالجسم، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشكيل التجاعيد.
أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات التي تحتوي على الكولاجين قد تساعد في إبطاء شيخوخة بشرتك عن طريق الحد من التجاعيد والجفاف.
كما أن النساء اللاتي تناولن مكملات تحتوي على 2.5 إلى 5 جرامات من الكولاجين لمدة 8 أسابيع، قل لديهن جفاف البشرة وزادت مرونة الجلد مقارنة باللاتي لم تأخذ المكملات.
2- يساعد في تخفيف آلام المفاصل
يساعد الكولاجين في الحفاظ على سلامة الغضروف، وهو النسيج الشبيه بالمطاط الذي يحمي المفاصل، فمع انخفاض كمية الكولاجين في جسمك كلما تقدمت في العمر، يزداد خطر الإصابة باضطرابات المفاصل التنكسية مثل هشاشة العظام.
وأظهرت بعض الدراسات أن تناول مكملات الكولاجين قد يساعد في تحسين أعراض هشاشة العظام ويقلل من آلام المفاصل بشكل عام.
كما افترض الباحثون أن الكولاجين الإضافي قد يتراكم في الغضاريف ويحفز أنسجتك لصنع الكولاجين، حيث اقترحوا أن هذا قد يؤدي إلى انخفاض الالتهاب، ودعم أفضل للمفاصل وتخفيف الألم.
إذا كنت ترغب في محاولة تناول مكملات الكولاجين بسبب آثاره المحتملة لتخفيف الآلام، فتشير الدراسات إلى أنه يجب أن تبدأ بجرعة تتراوح من 8-12 جرامًا يوميا.
3- يمنع خسارة العظام
تتكون عظامك في الغالب من الكولاجين، مما يعطيها بنية ويساعد في الحفاظ عليها قوية، وعندما يتدهور الكولاجين في جسمك مع تقدم العمر، تتدهور كتلة العظم أيضًا، وبالتالي تحدث هشاشة العظام والإصابة بالكسور.
أظهرت الدراسات أن تناول مكملات الكولاجين قد يكون له تأثيرات معينة في الجسم تساعد على تثبيط انهيار العظام الذي يؤدي إلى هشاشة العظام، حيث تناولت النساء في الدراسة مكملات الكالسيوم بالإضافة إلى 5 جرامات من الكولاجين، وتناولت أخريات مكملات الكالسيوم فقط.
أظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللاتي تناولن مكملات الكالسيوم والكولاجين لديهن مستويات دم منخفضة من البروتينات التي تعزز انهيار العظام عن تلك التي تتناول الكالسيوم فقط.
4- يمكن أن تعزز كتلة العضلات
تتكون نحو 10% من الأنسجة العضلية من الكولاجين الذي يعد ضروريا للحفاظ على عضلاتك قوية وتعمل بشكل صحيح، وتشير الدراسات إلى أن مكملات الكولاجين تساعد على زيادة كتلة العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من فقدان كتلة العضلات التي تحدث مع تقدم العمر.
في إحدى الدراسات، تناول 27 رجلا ضعيفا 15 جراما من مكملات الكولاجين أثناء مشاركتهم في برنامج تمرين يوميا لمدة 12 أسبوعا، مقارنةً بالرجال الذين مارسوا التمارين ولكنهم لم يتناولوا الكولاجين، حيث اكتسبت المجموعة الأولى المزيد من الكتلة العضلية والقوة.
5- يعزز صحة القلب
افترض الباحثون أن تناول مكملات الكولاجين قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يوفر الكولاجين بنية لشرايينك، والأوعية الدموية التي تنقل الدم من قلبك إلى بقية جسمك، وبدون كمية كافية منه قد تصبح الشرايين ضعيفة وهشة وبالتالي يحدث تصلب الشرايين.
6- الفوائد الصحية الأخرى
مكملات الكولاجين قد يكون لها فوائد صحية أخرى، ولكن هذه لم تدرس على نطاق واسع:
الشعر والأظافر: قد يؤدي تناول الكولاجين إلى زيادة قوة أظافرك عن طريق منع الهشاشة، بالإضافة إلى ذلك، قد يحفز شعرك والأظافر على النمو لفترة أطول.
صحة الأمعاء: على الرغم من عدم وجود دليل علمي يدعم هذا الادعاء فإن بعض ممارسي الصحة يروجون لاستخدام مكملات الكولاجين لعلاج نفاذية الأمعاء أو متلازمة تسرب الأمعاء.
فقدان الوزن: يعتقد البعض أن تناول مكملات الكولاجين قد يعزز فقدان الوزن والتمثيل الغذائي بشكل أسرع، لكن لم تكن هناك أي دراسات لدعم هذه الادعاءات.