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مكون أساسي في جسمك.. تناول مكملات الكولاجين الصحية

أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات التي تحتوي على الكولاجين قد تساعد في إبطاء شيخوخة بشرتك عن طريق الحد من التجاعيد والجفاف
تحرير:فيروز ياسر ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
الكولاجين
الكولاجين
الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، كما أنه المكون الرئيسي للأنسجة الضامة التي تشكل العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات. يحتوي الكولاجين على العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك تزويد بشرتك بالبنية وتقوية العظام، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مكملات الكولاجين شعبية. كما أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها لزيادة تناولك للكولاجين، بما في ذلك مرق العظام، وعموما حصولك عليه يساعدك في الحصول على فوائد متعددة من بينها تخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة الجلد، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكر موقع Healthline.
1- يستطيع أن يحسن صحة الجلد يلعب الكولاجين دورا في تقوية البشرة، كما أنه يساعدها على المرونة والاستفادة من الماء، ومع التقدم في العمر يقل إنتاج الكولاجين بالجسم، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشكيل التجاعيد. أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات التي تحتوي على الكولاجين قد تساعد في إبطاء
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دراسة: كلما عانقت أطفالك أكثر.. تطورت أدمغتهم

الحب يعمل بطرق غامضة، كما اتضح أن الحب والمودة ضروريان لتحقيق النمو العاطفي والجسدي الإيجابي الأمثل، ومن المهم القول إن العناق أفضل شيء متبادل بين الطرفين للتعبير عن الحب، حيث كشفت دراسة جديدة أن معانقة الأطفال تساعد في تطور أدمغتهم. الأوكسيتوسين هو هرمون وناقل عصبي راقبه العلماء منذ فترة طويلة، حيث اكتشفوا أنه ضروري في عملية الولادة، حيث يحفز تقلصات الرحم والرضاعة، كما وجدت الباحثون دوره العميق الذي يتمثل في التأثير على التفاعل الاجتماعي، أطلق عليه فيما بعد"هرمون الحب"، وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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دراسة: قضاء 3 ساعات على فيسبوك يحرمك من النوم

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي خلال العصر الحالي كالمغناطيس يجذب العديد من الأشخاص، خاصة المراهقين، ويقول العلماء إن قضاء 3 ساعات في اليوم أو أكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يدمر نوعية نوم المراهقين. كما كان الشباب الذين يقضون ساعات طويلة أمام وسائل التواصل الاجتماعي حتى الـ11 مساءً في ليلة مدرسية أكثر عرضة للاستيقاظ في منتصف الليل والنضال من أجل العودة إلى النوم ويجدون صعوبة في الاستيقاظ، ولهذا طلب الباحثون من المراهقين الإبلاغ عن استخدامهم لتلك الوسائل، ووجدوا أن أكثر من 1- 3 يستخدمون هواتفهم بدرجة عالية.
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خامس رسائل «جنة».. المشاعر السلبية لدى الأطفال ومواجهتها

?واصلت حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رسائلها التوعوية للمواطنين، إذ تناولت الرسالة الخامسة، عبر فيديو مصور، واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتعاطف والمواساة، ويُبيِّن الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة"، كيفية التقاط المشاعر السلبية لدى الأطفال والتعرف عليها من خلال كلمات الطفل أو لغة الجسد التي تظهر عليهم، محذرا من خطورة تجاهل هذه المشاعر وتراكمها عند الأطفال.
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«لا تفرطي فيه».. كوني حذرة عند تنظيف بشرتك

تطهير البشرة وتنظفيها باستمرار من الروتين الأساسي الذي من المفترض القيام به، ومع ذلك لا يزال الكثير منا لا يعرفون أهميته أو أفضل الطرق للقيام بذلك، ولكن في الحقيقة اتضح أن غسل البشرة الزائد قد يجعل الجلد أسوأ، لذا من الضروري القيام بكل خطوة بشكل صحيح. ويتحدث بول بانويل، أخصائي البشرة وجراح التجميل في عيادة بانويل، حول أفضل التقنيات والمنتجات التي يجب عليك استخدامها، ولأن أغلبنا يتساءل عن الأخطاء التي يجب تجنبها من أجل الحصول على بشرة صحية ومتوهجة، فإنه يقوم بذلك أيضا.
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في أكتوبر الوردي| تطوير عقار مضاد لتطور الأورام

النساء مفعمات بالحياة، فهن عمود المنزل، وصاحبات البهجة في كل مكان تتواجدن فيه، وكالشموع المضيئة في غمرة الظلام. تخيل تلك الزهرة المتفتحة في مواجهة المرض الخبيث تصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، وخاصة إن كانت حالتها متأخرة بعد اكتشافها معاناتها من سرطان الثدي. ويُعد أكتوبر الوردي الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي ومخاطره، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من أجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة ضد هذا المرض، ولأن العلم في تقدم فدعنا نتعرف معا على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والآثار النفسية لهذا المرض.
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الاضطراب الموسمي يصيبك في الشتاء.. 4 طرق للتغلب عليه

هناك بعض التغيرات التي تطرأ على حياتك عند بدء فصل الشتاء، لكنك لا تدري سبب ما يحدث لك، حيث من السهل الاستسلام لإغراء تناول الطعام والنوم أكثر قليلا في هذا الوقت، كما يصبح الطقس أكثر برودة، ويبدو أن فصل الشتاء قاب قوسين أو أدنى. من ناحية أخرى، هناك حالة من الكسل شائعة بين العديد من الأشخاص، كما أن البعض يجد صعوبة في الاستمتاع بالحياة، كما تظهر أعراض مشابهة للاكتئاب، لكنك في الحقيقة تعاني من اضطراب عاطفي موسمي الذي يسمى بـ SAD، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
تمارين بلانك

ماذا يحدث لك عند ممارسة تمرين «بلانك» يوميا؟

ليس هناك جدال على أن اللياقة البدنية بالغة الأهمية؛ ولهذا لا بد من ممارسة التمارين بانتظام على المدى الطويل، كما أن الكثير من الأشخاص ينفقون المال من أجل صالة الألعاب الرياضية، وهناك الكثير من التمارين أيضًا التي يمكن القيام بها في المنزل بدون تكاليف، ومن بينها تمرين بلانك المهم لصحة العضلات. تمرين بلانك عبارة عن تمرين تحافظ فيه على جسمك مستقيمًا وقويا كلوح الخشب، ومن المهم الحفاظ على قوة العضلات الأساسية، لأنها تساعد في الحفاظ على التوازن وحركة الجسم كله.
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