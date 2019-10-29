مكون أساسي في جسمك.. تناول مكملات الكولاجين الصحية

أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات التي تحتوي على الكولاجين قد تساعد في إبطاء شيخوخة بشرتك عن طريق الحد من التجاعيد والجفاف

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

الكولاجين

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة في الجسم، كما أنه المكون الرئيسي للأنسجة الضامة التي تشكل العديد من أجزاء الجسم، بما في ذلك الأوتار والأربطة والجلد والعضلات. يحتوي الكولاجين على العديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك تزويد بشرتك بالبنية وتقوية العظام، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت مكملات الكولاجين شعبية. كما أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكنك تناولها لزيادة تناولك للكولاجين، بما في ذلك مرق العظام، وعموما حصولك عليه يساعدك في الحصول على فوائد متعددة من بينها تخفيف آلام المفاصل وتحسين صحة الجلد، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكر موقع Healthline.

1- يستطيع أن يحسن صحة الجلد يلعب الكولاجين دورا في تقوية البشرة، كما أنه يساعدها على المرونة والاستفادة من الماء، ومع التقدم في العمر يقل إنتاج الكولاجين بالجسم، مما يؤدي إلى جفاف الجلد وتشكيل التجاعيد. أظهرت العديد من الدراسات أن ببتيدات الكولاجين أو المكملات التي تحتوي على الكولاجين قد تساعد في إبطاء