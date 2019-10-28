المخابرات العامة تستضيف لقاء المائدة المستديرة لأجهزة الاستخبارات
تحرير:أ.ش.أ
٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
المخابرات العامة المصرية
استضاف جهاز المخابرات العامة بالقاهرة، أمس الأحد، لقاء "المائدة المستديرة" لأجهزة الاستخبارات، على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بالقاهرة يومي 27 و28 من شهر أكتوبر الجاري، وبحضور عدد من رؤساء وقيادات أجهزة الاستخبارات بعدد من الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية، وذلك لمناقشة التحديات والتهديدات الإقليمية العابرة للحدود فى منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا، وسبل مواجهتها.
وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أمس الأحد في القاهرة، وحضر الجلسة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ولفجانج إيشينجر، ووزراء خارجية ودفاع عدد من الدول العربية والإفريقية، بجانب السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية
وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أمس الأحد في القاهرة، وحضر الجلسة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ولفجانج إيشينجر، ووزراء خارجية ودفاع عدد من الدول العربية والإفريقية، بجانب السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدين بمصر.
واستعرض شكري في كلمته بعض التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والتي تتداخل في إطارها العديد القضايا الملحة المطروحة على الساحة الدولية، وتناول مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتغير المناخ.
وشدد على أن ظاهرة الإرهاب تتطلب للتصدي لها تحركا جماعيا حازما يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء، بالتوازي مع معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تستفيد منها هذه الجماعات. (المزيد)