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المخابرات العامة تستضيف لقاء المائدة المستديرة لأجهزة الاستخبارات

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
المخابرات العامة المصرية
المخابرات العامة المصرية
استضاف جهاز المخابرات العامة بالقاهرة، أمس الأحد، لقاء "المائدة المستديرة" لأجهزة الاستخبارات، على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بالقاهرة يومي 27 و28 من شهر أكتوبر الجاري، وبحضور عدد من رؤساء وقيادات أجهزة الاستخبارات بعدد من الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية، وذلك لمناقشة التحديات والتهديدات الإقليمية العابرة للحدود فى منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا، وسبل مواجهتها.
وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أمس الأحد في القاهرة، وحضر الجلسة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ولفجانج إيشينجر، ووزراء خارجية ودفاع عدد من الدول العربية والإفريقية، بجانب السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية
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نقيب الفلاحين: «المصريين بياكلوا لحمة 8 أيام في الأسبوع» (فيديو)

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو اللحم يصل من 70-80 جنيها، مقارنة بـ150 جنيها للكيلو العام الماضي، وسعر كيلو الدواجن بـ20 جنيها، والطماطم بـ4 جنيهات والبطاطس بـ4.5 جنيه، معقبًا: "المصريين دلوقتي بيأكلوا لحوم 8 أيام في الأسبوع"، وسعر كرتونة البيض وصلت لـ 30 جنيها. وأضاف أبو صدام، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أفضل رئيس جمهورية؛ لكونه حقق للمصريين الأمن من الخوف والأمن الغذائي.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

غدًا الثلاثاء.. أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية. وقال مفتي الجمهورية، في بيان اليوم الإثنين، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين /29 صَفَرَ 1441 هـ/، الموافق /28 أكتوبر 2019م/ بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ1441هـ بالعين المجردة.
السيسي في جولة تفقدية بشرم الشيخ

السيسي يتفقد نقاط تفتيش وارتكازات أمنية في شرم الشيخ

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الإثنين، في مدينة شرم الشيخ، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الجولة شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب،، واطلع الرئيس من المسؤولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد كذلك الطريق الدائري مرورا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تصدر بيانًا بعد سقوط شخصين من القطار

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا، مساء اليوم الإثنين، قالت فيه إنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، وقيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن دفعها، وعند تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار فى أثناء مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال، وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا.
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بوتين (1)

بوتين: «الربيع العربي» سبب عدم الاستقرار بإفريقيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لعب دورا كبيرا في الإعداد لمنتدى (روسيا - إفريقيا) كرئيس للاتحاد الإفريقي. وقدم بوتين، خلال كلمة في الجلسة العامة الأولى للقمة (الروسية - الأفريقية)، التحية للسيسي وجميع رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الجهات التنفيذية للمنظمات الإقليمية الأفريقية للحضور إلى قمة سوتشي المكرسة للتعاون بين روسيا وإفريقيا. وبدأت، اليوم الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى لفعاليات اليوم الثاني بالمنتدى، برئاسة مشتركة للرئيس السيسي وبوتين في مدينة سوتشي.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر: الإرهاب مرض نفسي وفكري لا علاقة له بالأديان السماوية

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تسهم كثيرًا في دعم متانة العلاقات التي تربط بين الأزهر وكافة المؤسسات التعليمية في إفريقيا، وقد خطى الأزهر خطوات مكثفة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واتخذ إجراءات عديدة من شأنها رفع مستوى التعاون بين الأزهر وإفريقيا، حيث تعد القارة السمراء من أكبر مجالات نشاط الأزهر الخارجي، وأضاف عباس، خلال لقائه رئيسة البرلمان بولاية زنجبار، إن فضيلة الإمام الأكبر قرر مضاعفة المنح الدراسية لأبناء القارة الأفريقية هذا العام لتصل إلى 1600 منحة دراسية، فضلا عن وجود حوالي 5500 طالب وطالبة من قارة إفريقيا يدرسون في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، كما درب الأزهرُ أكثر من 440 من أئمة المساجد والوعاظ الأفارقة على مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات مع تشاد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على تميز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين مصر وتشاد، وعلى حرص مصر على تعزيز وتطوير العلاقات مع تشاد على مختلف المستويات، أخذا في الاعتبار علاقة الجوار الاستراتيجي التي تجمع بين البلدين فضلا عن اتفاق الرؤى حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بمدينة سوتشي الروسية مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، حيث بحثا سبل الدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين البلدين.
سامح-شكرى (2)

الخارجية: مصر تفتح دوما أبوابها لمن تمر بلادهم بنزاعات

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، اليوم الإثنين، اهتمام مصر بقضايا اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا في إفريقيا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الأفريقي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 21 أكتوبر من كل عام، والذي يركز هذا العام على هذه القضايا، موضحا أن مصر تفتح دوما أبوابها لكافة الأشقاء الذين تمر بلادهم بأزمات أو نزاعات، ولم تتوان يوما عن تقديم كافة سبل الدعم لهم، وتستضيف أعدادا كبيرة منهم، مع الحرص على إدماجهم في المجتمع المصري دون تفرقة أو تمييز.
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