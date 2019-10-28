المخابرات العامة تستضيف لقاء المائدة المستديرة لأجهزة الاستخبارات

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م

المخابرات العامة المصرية

استضاف جهاز المخابرات العامة بالقاهرة، أمس الأحد، لقاء "المائدة المستديرة" لأجهزة الاستخبارات، على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بالقاهرة يومي 27 و28 من شهر أكتوبر الجاري، وبحضور عدد من رؤساء وقيادات أجهزة الاستخبارات بعدد من الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية، وذلك لمناقشة التحديات والتهديدات الإقليمية العابرة للحدود فى منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا، وسبل مواجهتها.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، في الجلسة الختامية لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أمس الأحد في القاهرة، وحضر الجلسة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ولفجانج إيشينجر، ووزراء خارجية ودفاع عدد من الدول العربية والإفريقية، بجانب السفراء الأجانب وممثلي السفارات والمنظمات الإقليمية