رياضة

رونالدو يتحدث عن التنافس الصحي مع ميسي

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن سبب نجاحه وتواجده بين الأفضل في العالم، يرجع إلى الذكاء الذي يتمتع به، بجانب السعي ومواصلة العمل. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، بعد تواجده ضمن قائمة الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، قائلا: "هدفي أن أصبح صغيرًا مهما تقدم بي العمر، عليك أن تكون ذكيًّا لتستمر، أخبرني عن لاعب لديه نفس الأداء الذي أقوم به في نفس العمر، وفي فريق مثل يوفنتوس".
وعن وصوله للهدف رقم 700 قال اللاعب البرتغالي: "إنه أمر مثير للإعجاب بكل تأكيد، عدد قليل من اللاعبين وصلوا لهذا الرقم، عليك أن تتمتع بالموهبة وبدونها لا يمكنك فعل الكثير.. الموهبة بدون عمل لن تفيد، لا شىء يسقط من السماء، لم أكن لأصل لما حققته بدون العمل". وعن أفضل أهدافه قال، النجم البرتغالي: "هدفي في
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قبل مواجهة مصر.. كينيا مهددة بالتجميد

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا إلى الاتحاد الكيني هدده بتجميد النشاط الكروي في ظل وجود تجاوزات قبل فترة قصيرة من إقامة الانتخابات الخاصة به، ووفقًا لما ذكره موقع نيروبي نيوز الكيني، فإن باري أوتينيو سكرتير عام اتحاد كينيا، تلقى خطابًا من فيرون موسينجو القائم بأعمال رئيس لجنة الاتحادات الرئيسة أعضاء الفيفا، أوضح فيه أن الاتحاد الكيني قد يتم تجميده في الفترة المقبلة، نظرًا لوجود تجاوزات في إجراءات الانتخابات الخاصة به، بعد اللجوء إلى المحاكم العادية.
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كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
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مران الأهلي.. ظهور مؤمن زكريا وعودة فتحي وسليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمرحلة ما بعد فترة التوقف، وشهد مران الأحمر اليوم انتظام الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان، بعد حصولهما على راحة سلبية من مران الأمس وتخلى مروان محسن مهاجم الأهلي، عن قناع الوجه الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، وشارك في مران اليوم بدونه، وتغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي، عن مران اليوم، بإذن من الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
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مفاجأة في تسريب الفائز بالكرة الذهبية هذا العام

بدأت تسريبات الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، في الانتشار، حيث ذكرت صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، يستعد للتتويج بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، متفوقًا على 29 لاعبًا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية، ونوهت بأن رونالدو تقدم على فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، وليونيل ميسي نجم برشلونة، ليصبح المفضل لاقتناص الجائزة، المقرر تسليمها في حفل بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 2 ديسمبر.
ميسى

على رأسهم ميسي.. برشلونة يستهدف تجديد عقود نجومه

بدأ نادي برشلونة التفكير في ضرورة تجديد العديد من عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب برشلونة في تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، حيث يرغب العملاق الكتالوني في بقاء تير شتيجن وسيميدو. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو المقبل، ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.
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نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
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ميسي يتوج بالحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، الموسم الماضي، وحصد ميسي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن سجل 36 هدفًا الموسم الماضي في الليجا، متفوقًا على منافسيه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان (33 هدفا)، وفابيو كوالياريلا (26 هدفا)، وسلم ماتيو وتياجو، ابنا ميسي، الجائزة لوالدهما، في الحفل الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء، بحضور أسرة ميسي وزملائه في الفريق، لويس سواريز وجوردي ألبا، وأيضًا جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وإيريك أبيدال، السكرتير الفني، وعدد من المسؤولين.
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