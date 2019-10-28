رونالدو يتحدث عن التنافس الصحي مع ميسي

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

كريستيانو رونالدو

أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن سبب نجاحه وتواجده بين الأفضل في العالم، يرجع إلى الذكاء الذي يتمتع به، بجانب السعي ومواصلة العمل. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، بعد تواجده ضمن قائمة الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، قائلا: "هدفي أن أصبح صغيرًا مهما تقدم بي العمر، عليك أن تكون ذكيًّا لتستمر، أخبرني عن لاعب لديه نفس الأداء الذي أقوم به في نفس العمر، وفي فريق مثل يوفنتوس".

وعن وصوله للهدف رقم 700 قال اللاعب البرتغالي: "إنه أمر مثير للإعجاب بكل تأكيد، عدد قليل من اللاعبين وصلوا لهذا الرقم، عليك أن تتمتع بالموهبة وبدونها لا يمكنك فعل الكثير.. الموهبة بدون عمل لن تفيد، لا شىء يسقط من السماء، لم أكن لأصل لما حققته بدون العمل". وعن أفضل أهدافه قال، النجم البرتغالي: "هدفي في