مران الأهلي.. ظهور مؤمن زكريا وعودة فتحي وسليمان

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

مؤمن زكريا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمرحلة ما بعد فترة التوقف، وشهد مران الأحمر اليوم انتظام الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان، بعد حصولهما على راحة سلبية من مران الأمس وتخلى مروان محسن مهاجم الأهلي، عن قناع الوجه الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، وشارك في مران اليوم بدونه، وتغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي، عن مران اليوم، بإذن من الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.

كما شهد المران ظهور حارس جديد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق، تم تصعيده لأول مرة في تدريبات الفريق الأول. كما شهد المران تصعيد الحارس أحمد طارق سليمان نظرًا لغياب الثنائي محمد الشناوي لانضمامه الفترة المقبلة في معسكر منتخب مصر إضافة إلى غياب مصطفى شوبير لانضمامه إلى