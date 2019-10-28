رياضة

مران الأهلي.. ظهور مؤمن زكريا وعودة فتحي وسليمان

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمرحلة ما بعد فترة التوقف، وشهد مران الأحمر اليوم انتظام الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان، بعد حصولهما على راحة سلبية من مران الأمس وتخلى مروان محسن مهاجم الأهلي، عن قناع الوجه الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، وشارك في مران اليوم بدونه، وتغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي، عن مران اليوم، بإذن من الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
كما شهد المران ظهور حارس جديد في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق، تم تصعيده لأول مرة في تدريبات الفريق الأول. كما شهد المران تصعيد الحارس أحمد طارق سليمان نظرًا لغياب الثنائي محمد الشناوي لانضمامه الفترة المقبلة في معسكر منتخب مصر إضافة إلى غياب مصطفى شوبير لانضمامه إلى
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مران الأهلي.. إصابة محمد محمود وظهور قناع مروان محسن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بعقد جلسة فنية من رينيه فايلر المدير الفني للفريق مع اللاعبين، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم، وشهد المران مشاركة مروان محسن مهاجم الأهلي، مرتديا قناع الوجه الذي تم الإعلان عن ارتداء اللاعب له في التدريبات والمباريات بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
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مران الأهلي.. غياب عاشور وعودة مروان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين على استاد مختار التتش بالجزيرة حيث اشتمل المران على خوض اللاعبين لفقرة بدنية تحت قيادة توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق، ويجهز بينكيل، برنامجا تأهيليا للاعبين لوضع اللاعبين في حالة استعداد كامل في ظل عدم خوض أي مباريات خلال الفترة الماضية. وأجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فقرة تدريبة للاعبي خط الوسط والهجوم، وشرح بعض الجمل الفنية والتكتيكية للاعبين من أجل تنفيذها في المباريات المُقبلة، الفقرة اشتملت على كيفية الوصول للمرمى بشكل سريع وإنهاء الهجمة في الشباك.
فيلر-سامي-قمصان

هل يرحل «سامي قمصان» عن الجهاز الفني للنادي الأهلي؟

أصبح سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بالرحيل عن الجهاز الفني، بعد انضمام السويسري المغربي شعيب سيكوك، محلل الأداء، إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، إذ كشف مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن وظائف محلل الأداء شعيب، تختلف عن محللي الأداء السابقين، حيث كانت وظائفهم تصوير اللاعبين في التدريبات والمباريات وتقديم تقرير للمدير الفني بالتحركات والأرقام، موضحًا أن وظائف شعيب في الجهاز هو متابعة اللاعبين البدلاء في التدريبات وتقديم تقرير للجهاز الفني بشأن اللاعبين.
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