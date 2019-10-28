كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م

يورجن كلوب

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".

وواصل كلوب حديثه، قائلا: "كان هناك فابينيو في الوسط، الذي تعامل دفاعيًّا مع كل كرة وكان تواصله مع فيرمينو رائعا للغاية، أحببت المباراة بكل صدق.. قلت للأولاد عقب المباراة إنني لم أتوقع منهم هذا الأداء الرائع، كانوا رائعين بشكل استثنائي، خاصة أن توتنهام كانوا هنا للحصول على الثلاث نقاط". وأضاف المدرب