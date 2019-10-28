رياضة

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٢ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
وواصل كلوب حديثه، قائلا: "كان هناك فابينيو في الوسط، الذي تعامل دفاعيًّا مع كل كرة وكان تواصله مع فيرمينو رائعا للغاية، أحببت المباراة بكل صدق.. قلت للأولاد عقب المباراة إنني لم أتوقع منهم هذا الأداء الرائع، كانوا رائعين بشكل استثنائي، خاصة أن توتنهام كانوا هنا للحصول على الثلاث نقاط". وأضاف المدرب
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ساديو مانى‎ (1)

ساديو ماني عن ركلة الجزاء أمام توتنهام: كانت واضحة

أكد الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن زملاءه لديهم الرغبة في الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب نهاية مواجهة الريدز وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بفوز أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات البريميرليج، وساهم اللاعب السنغالي في فوز فريقه بعدما حصل على ركلة جزاء، سجل منها محمد صلاح الهدف الثاني.
ليفربول‎

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على توتنهام

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره توتنهام، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، هاري كين سجل هدف التقدم، وأدرك هندرسون التعادل للريدز، وخطف محمد صلاح هدف الفوز لأبناء المدرب الألماني يورجن كلوب، ليرفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة محلقًا في صدارة البريميرليج، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، في المقابل تجمد رصيد السبيرز عند 12 نقطة في المركز العاشر.
ليفربول - ماني

مانى: محظوظ باللعب مع صلاح وفيرمينو

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