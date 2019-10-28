السيسي يتفقد نقاط تفتيش وارتكازات أمنية في شرم الشيخ

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الإثنين، في مدينة شرم الشيخ، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الجولة شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب،، واطلع الرئيس من المسؤولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد كذلك الطريق الدائري مرورا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد.

وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، وأكد خلال كلمته، أهمية المؤتمر الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية.وقال: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة