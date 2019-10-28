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السيسي يتفقد نقاط تفتيش وارتكازات أمنية في شرم الشيخ

٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الإثنين، في مدينة شرم الشيخ، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الجولة شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب،، واطلع الرئيس من المسؤولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد كذلك الطريق الدائري مرورا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد.
وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، وأكد خلال كلمته، أهمية المؤتمر الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية.وقال: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة
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حوار-نقيب-الفلاحين-حسين-ابو-صدام-تصوير-هانى-شمشون (2)

نقيب الفلاحين: «المصريين بياكلوا لحمة 8 أيام في الأسبوع» (فيديو)

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو اللحم يصل من 70-80 جنيها، مقارنة بـ150 جنيها للكيلو العام الماضي، وسعر كيلو الدواجن بـ20 جنيها، والطماطم بـ4 جنيهات والبطاطس بـ4.5 جنيه، معقبًا: "المصريين دلوقتي بيأكلوا لحوم 8 أيام في الأسبوع"، وسعر كرتونة البيض وصلت لـ 30 جنيها. وأضاف أبو صدام، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أفضل رئيس جمهورية؛ لكونه حقق للمصريين الأمن من الخوف والأمن الغذائي.
شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

غدًا الثلاثاء.. أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية. وقال مفتي الجمهورية، في بيان اليوم الإثنين، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين /29 صَفَرَ 1441 هـ/، الموافق /28 أكتوبر 2019م/ بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ1441هـ بالعين المجردة.
مبنى- جهاز- المخابرات -العامة -المصرية

المخابرات العامة تستضيف لقاء المائدة المستديرة لأجهزة الاستخبارات

استضاف جهاز المخابرات العامة بالقاهرة، أمس الأحد، لقاء "المائدة المستديرة" لأجهزة الاستخبارات، على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بالقاهرة يومي 27 و28 من شهر أكتوبر الجاري، وبحضور عدد من رؤساء وقيادات أجهزة الاستخبارات بعدد من الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية، وذلك لمناقشة التحديات والتهديدات الإقليمية العابرة للحدود فى منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا، وسبل مواجهتها.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تصدر بيانًا بعد سقوط شخصين من القطار

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا، مساء اليوم الإثنين، قالت فيه إنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، وقيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن دفعها، وعند تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار فى أثناء مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال، وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا.
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الرئيس-السيسى

السيسي: مؤتمر الاتصالات الراديوية يعكس نمو الحضارة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، قائلا: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي يفتتحه.. 9 معلومات عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

تنطلق صباح اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 22 نوفمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. ?ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات المؤتمر، وإليكم أبرز 9 معلومات عن المؤتمر:
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي في 6 أكتوبر: الوطن يتعرض لأمواج عاتية من الخارج

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 46 عاما على نصر أكتوبر، اليوم الأحد، إن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبلـ، فالسادس من أكتوبر لا يمثل فقط نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار وإنما تعبير عن إرادة أمة، فحرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة، متابعا أن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث خلال تلك الفترة، فالأمواج العاتية تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري.
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي: الحروب الحديثة تصور الدولة كأنها العدو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لنصر حرب السادس من أكتوبر المجيدة، إن ما حققته القوات المسلحة باقتدار تعبير عن ارادة وشجاعة شعب استمد الصلابة والقوة من التاريخ، مضيفا: "شعب مصر من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماحدث في هذه الحقبة، ومن حقنا أن نوضح كيف كان الاختبار قاسي، وكيف كان الشعب وراء قواتهم المسلحة، خلال العقود الأخيرة تغيرت أساليب الحرب وأصبحت تتمثل في استهداف الروح المعنوية للشعب تصل للمواطن داخل بيته من خلال وسائل الاتصال الحديثة".
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