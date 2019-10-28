السيسي يتفقد نقاط تفتيش وارتكازات أمنية في شرم الشيخ

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الإثنين، في مدينة شرم الشيخ، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الجولة شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب،، واطلع الرئيس من المسؤولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد كذلك الطريق الدائري مرورا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد.
وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، وأكد خلال كلمته، أهمية المؤتمر الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية.وقال: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة
وافتتح الرئيس السيسي، اليوم، المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية بمدينة شرم الشيخ، وأكد خلال كلمته، أهمية المؤتمر الذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية.
وقال: "أرحب بكم جميعا في مصر وفي شرم الشيخ مدينة السلام، أهلا وسهلا بكم، وبكل المشاركين في هذا المؤتمر الرائع والعظيم، والذي يعكس نمو وتقدم الحضارة الإنسانية، العرض المسرحي الأخير الذي تم عرضه خلال المؤتمر، يعطي إلهاما كبيرا، ويوضح كيفية نمو البشرية وتطورها عبر العصور المختلفة، ونموها وتطورها من جديد في المستقبل".
وأضاف السيسي: "نحن كمعاصرين لهذا التطور نقبل هذا، ليس كتحد، ولكن كتطور إنساني نتفاعل معه بشكل إيجابي نستفيد من إيجابياته ونتعامل مع التحديات التي تنشأ عنه".
ورحب بالمشاركين في المؤتمر، معربا عن تمنياته بالتوفيق لهم في فعاليات المؤتمر خلال الفترة التي سيعقد فيها، داعيا أن ينتهزوا الفرصة خلال تواجدهم بشرم الشيخ للاستمتاع بالمناخ والجو الرائع خلال هذه الفترة، وعدم الاكتفاء بممارسة أنشطة وفعاليات المؤتمر فقط.
كما وجه شكره للقائمين على المؤتمر، وكل من ساهم في الإعداد والتجهيز له حتى يخرج بهذا الشكل الجيد، مرحبا بجميع المشاركين في المؤتمر باسمه واسم كل المصريين في مدينة شرم الشيخ.