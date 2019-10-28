جريمة

تأجيل جلسة محاكمة 44 متهمًا في قضية «خلية سيناء»

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
محكمة
محكمة
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء" إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للمرافعات. وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات "القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء"، وفي خارج مصر، ارتكبوا عدة اتهامات.
ووجهت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السابع، تولي قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالإسكندرية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 7 أخرين، مساء اليوم الإثنين، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية رشيد.. البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب ميكروباص، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 أخرين، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابون هم: «سعد محمد بلال، إسلام صبري طنطاوي، أسماء جابر حميده، وأحمد سعيد القماح، ايهاب محمد السلماني، فارس إبراهيم الحلو، فايز سعد القناوي، على الفور تم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية «التلاعب في البورصة»

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، نظر أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب في البورصة، إلى جلسة غد الثلاثاء، لسماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها. وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
حادث-تصادم سيارات

كواليس مصرع رئيس النيابة الإدارية السابق في حادث

لقي المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية السابق، مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة والخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث مروري ووجود متوفى، فدفع مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات التدخل السريع مدعومة بأوناش الإغاثة المنتشرة بطول الطريق لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، موجها بسرعة سحب الكثافات الناتجة عن الواقعة لحين تسيير حركة السيارات.
طعنات-سكين-جريمة

حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
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سرقة-هاتف-محمول

من القاهرة إلى شبرا.. رحلة حل لغز سرقة الهواتف

7 بلاغات سرقة هواتف محمولة من المواطنين وردت لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، شكلت لغزا محيرا أمام رجال البحث الجنائي، ليوجه مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بتشكيل فريق بحث رفيع المستوى تنسيقا مع قطاع المساعدات الفنية والأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء الدين سليم، تركزت جهوده على فحص أماكن ارتكاب تلك الوقائع، ومراجعة كاميرات المراقبة في هذه الأماكن، ومراجعة المفرج عنهم حديثا وأرباب السوابق المشهور عنهم ارتكاب هذه الوقائع.
جثة (3)

22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
حريق- بورشة- أحذية (3)

الحماية المدنية تخمد 3 حرائق في القاهرة والجيزة

استيقظ أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، على 3 حرائق متفرقة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليها دون وقوع إصابات، البداية من جنوب محافظة الجيزة وتحديدا مركز البدرشين، تلقى مشرف غرفة الشرنجدة بلاغا من الأهالي بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بإحدى المنشآت الصناعية، فدع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة مدير قطاع الجنوب، موجها بسرعة محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأراوح.
اللواء-محمد-منصور-مدير-أمن-القاهرة

بلاغ أجنبية يقود مباحث العاصمة لـ«عصابة النشالين»

كشف ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، اللواء محمد منصور، اليوم الإثنين، غموض تعدد بلاغات سرقة المواطنين بأسلوب المغافلة، إذ تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مقيمة بدائرة القسم، بأنها حال صعودها للشقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص (أدلت بأوصافه التقريبية) قام بدفعها داخل الشقة والاستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (مبالغ مالية، 5 كروت فيزا، بطاقة تحقيق شخصيتها)، ولاذ بالفرار.
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