تأجيل جلسة محاكمة 44 متهمًا في قضية «خلية سيناء»

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء" إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للمرافعات. وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات "القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء"، وفي خارج مصر، ارتكبوا عدة اتهامات.

ووجهت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السابع، تولي قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد

ووجهت النيابة إلى المتهمين من الأول حتى السابع، تولي قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والمهمة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو إليها.



