جريمة

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية «التلاعب في البورصة»

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
جمال وعلاء مبارك
جمال وعلاء مبارك
أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، نظر أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب في البورصة، إلى جلسة غد الثلاثاء، لسماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها. وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة
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