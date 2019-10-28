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إصابة شخصين في هجوم على مسجد جنوب فرنسا

تحرير:التحرير ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أفادت "سكاي نيوز عربية"، أنه تم استهداف مسجدًا في جنوب غرب فرنسا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم توقيف المشتبه بهم، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال موقع الإذاعة الفرنسية، إن الشرطة ألقت القبض على رجل في العقد الثامن له صلة بالهجوم.
على جانب آخر، لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون؛ أثر وقوع انفجار، في أحد المساجد بمنطقة «كجلاك» في مدينة «كويتا» الباكستانية.ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار، غير أنها لم تورد
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البريكست 1

الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الإثنين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد المرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 31 يناير المقبل، وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة نواب البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" قريبا يمكن أن تغادر المملكة المتحدة، قبل 31 يناير. واجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست 3 أشهر قبل 3 أيام من الموعد المقرر للخروج سابقا وهو 31 أكتوبر.
رمضان قديروف

رئيس جمهورية الشيشان: قتل البغدادي لن يحدث تغييرا كبيرا

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لن تغير كثيرا من واقع الأمر كثير، ومن المهم تطهير سوريا تماما من "داعش". وأعاد الرئيس الشيشاني حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، تذكير العالم عامة والأمريكيين خاصة، بأن "قتل زعيم تنظيم (القاعدة) أسامة بن لادن في عام 2011 لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها".
الحرب-في- سوريا (11)

وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها، وتم إرسال مركبات مدرعة من طراز (تيجر) و(تايفون- أو) إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار".
احتجاجات اثيوبيا

«آبي» من التتويج بـ«نوبل للسلام» إلى تحدي الاحتجاجات

بعد أيام قليلة على فوزه بجائزة نوبل للسلام، فرضت التوترات العرقية الدامية تحديا كبيرا على رئيس الوزراء الإثيوبي الإصلاحي آبي أحمد مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر انعقادها العام المقبل، بعد اندلاع تظاهرات مناهضة لرئيس الوزراء، الأربعاء الماضي. وخلال المظاهرات المتواصلة سقط عشرات القتلى، فبحسب مصادر أمنية ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات المناهضة لآبي أحمد إلى 67 شخصا، حيث كشف كيفيالو تيفيرا، قائد الشرطة في الإقليم، عن أنه "قتل ما مجموعه 67 شخصا في أوروميا" مضيفا: "هناك نحو 55 قتلوا في صراع بينهم وبين المدنيين، والبقية قتلوا بيد قوات الأمن".
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قتلى وجرحى نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية شرق روسيا

قُتل ثمانية أشخاص وأصيب اثنان بجروح اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار في ثكنة عسكرية في إقليم ما وراء البايكال بشرق روسيا. وقال مصدر مطلع في هيئات الطوارئ بالمنطقة - في تصرح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن الجندي الذي أطلق النار لا يزال حيا وقد ألقي القبض عليه". من جانبها، ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن أحد المجندين في ثكنة عسكرية أطلق النار على زملائه في فترة المناوبة.
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اليمن: مقتل وإصابة 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي في صعدة

قُتل 6 عناصر من مليشيا الحوثي وأصيب 10 آخرون في قصف لمدفعية الجيش اليمني بجبهة محور "رازح" في محافظة صعدة أقصى شمال البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" اليوم الثلاثاء، أن قائد مدفعية محور رازح أكد أن مدفعية الجيش استهدفت تجمعًا لمليشيا الحوثي في "بني معين" بمديرية "رازح"، ما أسفر عن مصرع وإصابة 16 عنصرًا من المليشيا الحوثية.
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مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف أحد المساجد بأفغانستان

لقى 20 شخصا مصرعهم اليوم الجمعة؛ جراء انفجار استهدف أحد المساجد شرقي أفغانستان. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الانفجار وقع أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ولقى رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان، مصرعه على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية 13 أكتوبر الماضي. ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني: "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد.
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«بسبب المرتبات»..إطلاق الغاز على رجال الإطفاء بفرنسا

أطلقت الشرطة الفرنسية، الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات في العاصمة باريس مع رجال إطفاء محتجين على ظروف عملهم، والذي شارك فيه آلاف من رجال الإطفاء من أنحاء فرنسا الذين طالبوا بتحسين أجورهم وضمانات على مزايا تقاعدية وإبداء المزيد من الاحترام لمهنتهم، إذ قال صحفي من رويترز، إن رجال الإطفاء حاولوا تسلق حواجز معدنية حول مبنى البرلمان لكن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز. وتحرك المحتجون لاحقا إلى شرق باريس رغم استمرار إطلاق المزيد من قنابل الغاز عليهم ومواجهة شرطة مكافحة الشغب.
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