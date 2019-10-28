إصابة شخصين في هجوم على مسجد جنوب فرنسا

تحرير:التحرير ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

الشرطة الفرنسية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أنه تم استهداف مسجدًا في جنوب غرب فرنسا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم توقيف المشتبه بهم، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال موقع الإذاعة الفرنسية، إن الشرطة ألقت القبض على رجل في العقد الثامن له صلة بالهجوم.

على جانب آخر، لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون؛ أثر وقوع انفجار، في أحد المساجد بمنطقة «كجلاك» في مدينة «كويتا» الباكستانية.ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار، غير أنها لم تورد