غدًا الثلاثاء.. أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

مفتي الجمهورية

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية. وقال مفتي الجمهورية، في بيان اليوم الإثنين، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين /29 صَفَرَ 1441 هـ/، الموافق /28 أكتوبر 2019م/ بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ1441هـ بالعين المجردة.

وأضاف المفتي: "على ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر لعام 2019 م هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام".وتابع: "بهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم،