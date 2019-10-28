قبل مواجهة مصر.. كينيا مهددة بالتجميد

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

منتخب كينيا

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا إلى الاتحاد الكيني هدده بتجميد النشاط الكروي في ظل وجود تجاوزات قبل فترة قصيرة من إقامة الانتخابات الخاصة به، ووفقًا لما ذكره موقع نيروبي نيوز الكيني، فإن باري أوتينيو سكرتير عام اتحاد كينيا، تلقى خطابًا من فيرون موسينجو القائم بأعمال رئيس لجنة الاتحادات الرئيسة أعضاء الفيفا، أوضح فيه أن الاتحاد الكيني قد يتم تجميده في الفترة المقبلة، نظرًا لوجود تجاوزات في إجراءات الانتخابات الخاصة به، بعد اللجوء إلى المحاكم العادية.

ويعترض أحد أعضاء الاتحاد، جورج مواوورا، على تشكيل المجلس الانتخابي وذهب للقضاء العادي، بدلا من اللجوء إلى المحاكم الرياضية، في دعواه بعدم حياد المجلس. وفي نفس السياق، أكدت وكالة شينخوا الصينية، أن الانتخابات في الاتحاد الكيني ستقام يوم 7 ديسمبر المقبل، إلا أن نيك مويندوا الرئيس الحالي يعاني من انتقادات؛