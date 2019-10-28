رياضة

قبل مواجهة مصر.. كينيا مهددة بالتجميد

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
منتخب كينيا
منتخب كينيا
أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا إلى الاتحاد الكيني هدده بتجميد النشاط الكروي في ظل وجود تجاوزات قبل فترة قصيرة من إقامة الانتخابات الخاصة به، ووفقًا لما ذكره موقع نيروبي نيوز الكيني، فإن باري أوتينيو سكرتير عام اتحاد كينيا، تلقى خطابًا من فيرون موسينجو القائم بأعمال رئيس لجنة الاتحادات الرئيسة أعضاء الفيفا، أوضح فيه أن الاتحاد الكيني قد يتم تجميده في الفترة المقبلة، نظرًا لوجود تجاوزات في إجراءات الانتخابات الخاصة به، بعد اللجوء إلى المحاكم العادية.
ويعترض أحد أعضاء الاتحاد، جورج مواوورا، على تشكيل المجلس الانتخابي وذهب للقضاء العادي، بدلا من اللجوء إلى المحاكم الرياضية، في دعواه بعدم حياد المجلس. وفي نفس السياق، أكدت وكالة شينخوا الصينية، أن الانتخابات في الاتحاد الكيني ستقام يوم 7 ديسمبر المقبل، إلا أن نيك مويندوا الرئيس الحالي يعاني من انتقادات؛
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يورجن كلوب

كلوب عن مباراة توتنهام: لم أتوقع هذا الأداء

عبر المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي قدمه لاعبوه وتطبيق الخطة، التي لعب بها أمام توتنهام والتي قادت الفريق للفوز، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان متأخرًا بهدف نظيف، في الشوط الأول. جاء ذلك في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، قائلا: "كلا الجناحين كانا جيدين للغاية، المثلثات التي قمنا بها بتعاون ساديو ماني وروبرتسون وفينالدوم من جهة، ومحمد صلاح وأرنولد وهندرسون من جهة، كانت قوية للغاية".
مؤمن زكريا

مران الأهلي.. ظهور مؤمن زكريا وعودة فتحي وسليمان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمرحلة ما بعد فترة التوقف، وشهد مران الأحمر اليوم انتظام الثنائي حمدي فتحي ووليد سليمان، بعد حصولهما على راحة سلبية من مران الأمس وتخلى مروان محسن مهاجم الأهلي، عن قناع الوجه الذي ظهر به خلال تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة، وشارك في مران اليوم بدونه، وتغيب محمود وحيد الظهير الأيسر للأهلي، عن مران اليوم، بإذن من الجهاز الفني للأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر.
رنالدو‎

رونالدو يتحدث عن التنافس الصحي مع ميسي

أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن سبب نجاحه وتواجده بين الأفضل في العالم، يرجع إلى الذكاء الذي يتمتع به، بجانب السعي ومواصلة العمل. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، بعد تواجده ضمن قائمة الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، قائلا: "هدفي أن أصبح صغيرًا مهما تقدم بي العمر، عليك أن تكون ذكيًّا لتستمر، أخبرني عن لاعب لديه نفس الأداء الذي أقوم به في نفس العمر، وفي فريق مثل يوفنتوس".
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المغرب وبنين (3)

التعادل الإيجابي يحسم ودية المغرب وليبيا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، ونظيره المنتخب الليبي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على الملعب الشرفي بوجدة، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون، حيث يشارك منتخب أسود الأطلسي، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات موريتانيا ونظيره البوروندي وإفريقيا الوسطى، في المقابل يشارك منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة، رفقة منتخب تونس و المنتخب التنزاني وغينيا الاستوائية.
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تفاصيل جلسة البدري الأولى مع نجوم المنتخب

عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، جلسة مع لاعبي الفراعنة عقب انضمامهم إلى معسكر الفراعنة استعدادا للقاء بوتسوانا وديا في الـ14 من شهر سبتمبر الجاري. وقال البدري في محاضرته الأولى للاعبين: "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا العمل جميعا من أجل منتخب مصر، نحن محظوظون بالتواجد في هذا المكان.. اسم مصر كبير للغاية والجميع عليه مسؤولية ضخمة ويجب أن نحقق أهداف المنتخب، وأثق فيكم جميعا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه، والوصول لمنتخب مصر هو أمر صعب جدا ومهما وصل اللاعب إلى نجومية كبيرة فهو يحتاج للمنتخب ليكتب تاريخا رائعا معه".
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ماذا قال مدافع منتخب نيجيريا عن مواجهة محمد صلاح؟

علق ستانلي أموزي مدافع المنتخب النيجيري ولاعب فريق ألومينجي السلوفيني، على مواجهته لمحمد صلاح نجم المنتخب المصرى وليفربول الإنجليزي مشيرًا إلى أنه أصعب خصم قابله خلال مسيرته بالملاعب. وتعرض صلاح لإصابة في كاحله في مباراة ليفربول السابقة أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي (البريمرليج) والتي انتهت بفوز الليفر بهدفين مقابل هدف. وجاءت تعليقات ستانلي خلال حوار أجراه مع شبكة "World Football Lindex" العالمية. وقال ستانلي: "لا شك أن محمد صلاح لاعب ليفربول هو أقوى خصم واجهته على الإطلاق".
محمد-صلاح (2)

جهاز المنتخب يطمئن على صلاح بعد الإصابة

تواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي للاطمئنان عليه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمم ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وكشف مصدر بجهاز منتخب الفراعنة أن اللاعب أكد للجهاز الفني أنه سيخضع لأشعة خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد حجم الإصابة ومعرفة البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيخضع له للتعافي من هذه الإصابة.
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