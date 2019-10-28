قبل مواجهة مصر.. كينيا مهددة بالتجميد
تحرير:علي الزيني
٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
منتخب كينيا
أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا إلى الاتحاد الكيني هدده بتجميد النشاط الكروي في ظل وجود تجاوزات قبل فترة قصيرة من إقامة الانتخابات الخاصة به، ووفقًا لما ذكره موقع نيروبي نيوز الكيني، فإن باري أوتينيو سكرتير عام اتحاد كينيا، تلقى خطابًا من فيرون موسينجو القائم بأعمال رئيس لجنة الاتحادات الرئيسة أعضاء الفيفا، أوضح فيه أن الاتحاد الكيني قد يتم تجميده في الفترة المقبلة، نظرًا لوجود تجاوزات في إجراءات الانتخابات الخاصة به، بعد اللجوء إلى المحاكم العادية.
ويعترض أحد أعضاء الاتحاد، جورج مواوورا، على تشكيل المجلس الانتخابي وذهب للقضاء العادي، بدلا من اللجوء إلى المحاكم الرياضية، في دعواه بعدم حياد المجلس.
وفي نفس السياق، أكدت وكالة شينخوا الصينية، أن الانتخابات في الاتحاد الكيني ستقام يوم 7 ديسمبر المقبل، إلا أن نيك مويندوا الرئيس الحالي يعاني من انتقادات؛
ويعترض أحد أعضاء الاتحاد، جورج مواوورا، على تشكيل المجلس الانتخابي وذهب للقضاء العادي، بدلا من اللجوء إلى المحاكم الرياضية، في دعواه بعدم حياد المجلس.
وفي نفس السياق، أكدت وكالة شينخوا الصينية، أن الانتخابات في الاتحاد الكيني ستقام يوم 7 ديسمبر المقبل، إلا أن نيك مويندوا الرئيس الحالي يعاني من انتقادات؛ مما أدى إلى وجود قضايا في المحاكم المحلية تسعى لإيقاف العملية الانتخابية.
وبات الاتحاد الكيني مطالبًا بدفع مبالغ مالية إلى مدربين سابقين للمنتخب الكيني، في ظل إقالتهم بطرق غير مشروعة، في ظل وجود معاناة من ضائقة مالية حالية في موارده، وفي حالة عدم تسوية كل المبالغ المالية، فلن يتمكن من المشاركة في تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.
ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني يوم 14 نوفمبر المقبل في افتتاح مشوار الفراعنة نحو كأس أمم إفريقيا 2021.