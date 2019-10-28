مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالإسكندرية

تحرير:التحرير ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م

انقلاب سيارة-أرشيفية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 7 أخرين، مساء اليوم الإثنين، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية رشيد.. البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب ميكروباص، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 أخرين، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابون هم: «سعد محمد بلال، إسلام صبري طنطاوي، أسماء جابر حميده، وأحمد سعيد القماح، ايهاب محمد السلماني، فارس إبراهيم الحلو، فايز سعد القناوي، على الفور تم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، قد شهدت في وقت سابق، حادث مروري، حيث اصطدم ترام المحافظة بسيارة ملاكي تزامن عبورها المزلقان وذلك بمحطة الشبان المسلمين بوسط الإسكندرية وتوقفت على أثرها الحركة المرورية تماما لحين فصل السيارة من على شريط الترام، وإعادة تسيير عربات الترام مجددا. وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا