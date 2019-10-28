جريمة

مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 في انقلاب سيارة بالإسكندرية

تحرير:التحرير ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٤٤ م
انقلاب سيارة-أرشيفية
انقلاب سيارة-أرشيفية
لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 7 أخرين، مساء اليوم الإثنين، بسبب انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية رشيد.. البداية كانت بتلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة تأمين الطرق، يفيد بانقلاب ميكروباص، نتج عنه وفاة 3 أشخاص، وإصابة 7 أخرين، وبالانتقال والفحص تبين أن المصابون هم: «سعد محمد بلال، إسلام صبري طنطاوي، أسماء جابر حميده، وأحمد سعيد القماح، ايهاب محمد السلماني، فارس إبراهيم الحلو، فايز سعد القناوي، على الفور تم نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يذكر أن محافظة الإسكندرية، قد شهدت في وقت سابق، حادث مروري، حيث اصطدم ترام المحافظة بسيارة ملاكي تزامن عبورها المزلقان وذلك بمحطة الشبان المسلمين بوسط الإسكندرية وتوقفت على أثرها الحركة المرورية تماما لحين فصل السيارة من على شريط الترام، وإعادة تسيير عربات الترام مجددا. وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا
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محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية «التلاعب في البورصة»

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر، نظر أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتلاعب في البورصة، إلى جلسة غد الثلاثاء، لسماع مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين. وكانت محكمة استئناف القاهرة قضت بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية وإحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها. وكان النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود سبق له وأن قرر أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
محكمة

تأجيل جلسة محاكمة 44 متهمًا في قضية «خلية سيناء»

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل جلسة محاكمة 44 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية سيناء" إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل للمرافعات. وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين في غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظات "القاهرة والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم وشمال سيناء"، وفي خارج مصر، ارتكبوا عدة اتهامات.
حادث-تصادم سيارات

كواليس مصرع رئيس النيابة الإدارية السابق في حادث

لقي المستشار علي رزق، رئيس النيابة الإدارية السابق، مصرعه، اليوم الإثنين، في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو بمدينة السادس من أكتوبر. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة والخدمات المعينة أعلى المحور بوقوع حادث مروري ووجود متوفى، فدفع مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، بسيارات التدخل السريع مدعومة بأوناش الإغاثة المنتشرة بطول الطريق لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، موجها بسرعة سحب الكثافات الناتجة عن الواقعة لحين تسيير حركة السيارات.
طعنات-سكين-جريمة

حلاق يقتل طالبا في المنيا بـ«مطواة»

تكثف إدارة البحث الجنائي في محافظة المنيا من جهودها، لكشف ملابسات مقتل طالب جامعي طعنا بـ"مطواة" على يد "حلاق" داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين. وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بوقوع مشادة كلامية بين شابين داخل قرية بني خالد التابعة لمركز ملوي، تطورت لمشاجرة أدت لمقتل أحدهما، وانتقل المقدم علاء جلال رئيس المباحث لفحص البلاغ، لكشف ملابسات الحادث.
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جثة

مصرع ولي أمر تلميذ بعد مشاجرة مع مُعلم بالإسكندرية

لقي ولي أمر تلميذ مصرعه، بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، بمحرم بك، حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخوله فى مشاجرة مع أحد معلمي المدرسة، اعتراضاً منه على قيام المُعلم بضرب نجله التلميذ بحزام ما أثار غضب ولي الأمر الذى توجه للمعلم لتوجيه اللوم والعتاب، للمعلم وانتهى الأمر بدخولهما فى مشاجرة ثم سقط ولي الأمر ليلقى مصرعه. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع ولي أمر أحد التلاميذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين أحد معلمي المدرسة.
القبض على متهمين - أرشيفية

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين بالإكراه حيث تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ من طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أنه حال توجهه من محل إقامته لمنطقة كامب شيزار بدائرة قسم باب شرقى مستقلاً سيارة "فان"، قام مجهولان من مستقليها بإفتعال مشاجرة معه والتعدى عليه خلالها بالضرب "دون إصابات" والإستيلاء منه على مبلغ ألف جنيه، هاتفه المحمول كرهاً عنه وإنزاله من السيارة بالطريق الدولى.
فسيخ-فاسد

ارتفاع عدد المصابين بالتسمم في الإسكندرية لـ66

تتواصل أزمة الفسيخ الفاسد في محافظة الإسكندرية، إذ أعلن مركز السموم، التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم الأحد، غت ارتفاع أعداد المصابين بتسمم غذائي، بسبب تناول الفسيخ، لـ66 مصابا حيث استقبل المركز اليوم، 8 حالات جديدة، استدعى دخولها غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج، بينها حالات حصلت على المصل المضاد للسموم. وقالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم، إن العدد ارتفع ليصل إلى 66 حالة تسمم خلال 8 أيام تقريبا، مشددة على ضرورة الامتناع عن تناول الفسيخ الفاسد.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (7)

مكافحة المخدرات توقع 7 من تجار الكيف في 3 محافظات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الدقهلية،مطروح، الإسكندرية) أسفرت عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بمضبوطات بلغت 50 طربة لمخدر الحشيش، و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين و15 ألف قرص مخدر وبندقية خرطوش؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتصدي لتجار المخدرات.
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