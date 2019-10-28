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نقيب الفلاحين: «المصريين بياكلوا لحمة 8 أيام في الأسبوع» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين
كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو اللحم يصل من 70-80 جنيها، مقارنة بـ150 جنيها للكيلو العام الماضي، وسعر كيلو الدواجن بـ20 جنيها، والطماطم بـ4 جنيهات والبطاطس بـ4.5 جنيه، معقبًا: "المصريين دلوقتي بيأكلوا لحوم 8 أيام في الأسبوع"، وسعر كرتونة البيض وصلت لـ 30 جنيها. وأضاف أبو صدام، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أفضل رئيس جمهورية؛ لكونه حقق للمصريين الأمن من الخوف والأمن الغذائي.
وشدد أبو صدام، على أننا نعيش عصر الأمن الغذائي الحقيقي الذي يتمثل في توفير الغذاء للمواطنين طوال العام بأسعار مناسبة للجميع وبشكل صحي، موضحًا أن هناك انخفاضا في أسعار جميع السلع والخضروات والفاكهة مقارنة بالعام الماضي.وتابع، أن بعض المزارعين والتجار يشكون انخفاض الأسعار بسبب انخفاض أرباحهم، ولكن المزارع
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شوقى-عبد-الكريم-علام-مفتى-الجمهورية

غدًا الثلاثاء.. أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريًا

أعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن غدا الثلاثاء غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية. وقال مفتي الجمهورية، في بيان اليوم الإثنين، إن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الاثنين /29 صَفَرَ 1441 هـ/، الموافق /28 أكتوبر 2019م/ بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ1441هـ بالعين المجردة.
السيسي في جولة تفقدية بشرم الشيخ

السيسي يتفقد نقاط تفتيش وارتكازات أمنية في شرم الشيخ

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الإثنين، في مدينة شرم الشيخ، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الجولة شملت نقاط التفتيش وفحص السيارات بالتمركز الأمني بمدخل شرم الشيخ اتجاه منطقة دهب،، واطلع الرئيس من المسؤولين بتلك المرافق على إجراءات السلامة وكاميرات المراقبة في غرف التحكم، كما تفقد كذلك الطريق الدائري مرورا ببوابة السفاري والرويسات وصولًا إلى نقطة التمركز الأمني بمحمية رأس محمد.
مبنى- جهاز- المخابرات -العامة -المصرية

المخابرات العامة تستضيف لقاء المائدة المستديرة لأجهزة الاستخبارات

استضاف جهاز المخابرات العامة بالقاهرة، أمس الأحد، لقاء "المائدة المستديرة" لأجهزة الاستخبارات، على هامش اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بالقاهرة يومي 27 و28 من شهر أكتوبر الجاري، وبحضور عدد من رؤساء وقيادات أجهزة الاستخبارات بعدد من الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية، وذلك لمناقشة التحديات والتهديدات الإقليمية العابرة للحدود فى منطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا، وسبل مواجهتها.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تصدر بيانًا بعد سقوط شخصين من القطار

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا، مساء اليوم الإثنين، قالت فيه إنه فى أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر، وقيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة، امتنعا عن دفعها، وعند تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار فى أثناء مسيره، ما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال، وأصيب الآخر، وتم نقلهما بالإسعاف إلى مستشفى طنطا العام، وتم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا.
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السيسي (1)

قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء جامعة مايو الخاصة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 506 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مايو"، ويكون مقرها مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وتتكون الجامعة من كليات: الهندسة، السياسة والاقتصاد، إدارة الأعمال، العلاج الطبيعي، التمريض، الكلية التكنولوجية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: هناك محاولة لإيقاف مسيرة التنمية بـ«التشكيك»

أكدت دار الإفتاء المصرية أن مصر تخوض اليوم معارك عديدة على جبهات متفرقة، فهناك معركة الإرهاب وهناك معركة التنمية التي تبني مصر فيها حضارتها ومستقبلها حتى تكون دولة قوية حديثة تأخذ مكانتها اللائقة بها بين كافة الدول والشعوب، وهناك معركة الوعي والفكر وبناء الشخصية المصرية المدركة للتحديات الكبيرة التي تمر بها مصر.
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المتر بـ9470 جنيها.. الإسكان تعلن موعد حجز مشروع «جنة»

تنتهي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدًا الخميس، من تسجيل وسداد جدية الحجز لـ3336 وحدة ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر. والطرح الجديد من شقق جنة، بـ5 مدن: (6 أكتوبر – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة)، وتطرح الوزارة الوحدات كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح من 100م2 الى 150م2.
طقس-حار (2)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
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