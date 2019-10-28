نقيب الفلاحين: «المصريين بياكلوا لحمة 8 أيام في الأسبوع» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

نقيب الفلاحين

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سعر كيلو اللحم يصل من 70-80 جنيها، مقارنة بـ150 جنيها للكيلو العام الماضي، وسعر كيلو الدواجن بـ20 جنيها، والطماطم بـ4 جنيهات والبطاطس بـ4.5 جنيه، معقبًا: "المصريين دلوقتي بيأكلوا لحوم 8 أيام في الأسبوع"، وسعر كرتونة البيض وصلت لـ 30 جنيها. وأضاف أبو صدام، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أفضل رئيس جمهورية؛ لكونه حقق للمصريين الأمن من الخوف والأمن الغذائي.

وشدد أبو صدام، على أننا نعيش عصر الأمن الغذائي الحقيقي الذي يتمثل في توفير الغذاء للمواطنين طوال العام بأسعار مناسبة للجميع وبشكل صحي، موضحًا أن هناك انخفاضا في أسعار جميع السلع والخضروات والفاكهة مقارنة بالعام الماضي.وتابع، أن بعض المزارعين والتجار يشكون انخفاض الأسعار بسبب انخفاض أرباحهم، ولكن المزارع