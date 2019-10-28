ترامب: مقتل البغدادي كان أولوية قصوى ونبحث عنه منذ وقت طويل

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

ترامب

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل. وقال ترامب خلال كلمته في مؤتمر "الجمعية الدولية لقادة الشرطة" المنعقد بمدينة "شيكاجو" الأمريكية، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، "لقد كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.. كان رجلًا مريضًا وفاسدًا، وقد مات الآن.. مات بدون أي شك، ولم يمت بشجاعة أيضًا". وأشار ترامب في كلمته إلى أنه "كان يتعين على رئيس آخر أن يتمكن من الوصول إلى البغدادي"، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل عما كان يقصده الرئيس الأمريكي.

وكان ترامب قد صرح للصحفيين في وقت سابق اليوم قبل سفره إلى مدينة "شيكاغ و" الأمريكية بأنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها البغدادي في سوريا، قائلا: "نفكر في الأمر، ربما نسمح بذلك.. ربما نأخذ أجزاء محددة منه وننشرها".تجدر الإشارة إلى أن ترامب قد أكد أمس مقتل البغدادي، كاشفا تفاصيل

وكان ترامب قد صرح للصحفيين في وقت سابق اليوم قبل سفره إلى مدينة "شيكاغ و" الأمريكية بأنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها البغدادي في سوريا، قائلا: "نفكر في الأمر، ربما نسمح بذلك.. ربما نأخذ أجزاء محددة منه وننشرها".



تجدر الإشارة إلى أن ترامب قد أكد أمس مقتل البغدادي، كاشفا تفاصيل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة شمال غرب سوريا حيث قتل الإرهابي بعد أن فجر سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأمريكية داخل نفق.







