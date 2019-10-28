دبلوماسي أمريكي: رفع السودان من قائمة الإرهاب مسألة سياسية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

السودان

قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس. ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير الأمريكي تأكيده خلال لقائه اليوم الإثنين، مع السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد بالوزارة، أن وجود اسم السودان ضمن لائحة الإرهاب، هو العائق أمام دخول الشركات العالمية وتسهيل التحويلات البنكية بين السودان وبقية دول العالم. وأكد أهمية الثورة السودانية والتغيير الذي حدث في البلاد، مشيرا إلى أن أعين العالم تتجه صوب السودان الآن.

وأشاد بمشاركة وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، في اجتماع مجموعة أصدقاء السودان في واشنطن، لافتا إلى وجود مساع لتعزيز التعاون الثقافي وتفعيل برامج وبروتكولات تبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين.وعبرت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، عن ترحيبها بلقاء