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دبلوماسي أمريكي: رفع السودان من قائمة الإرهاب مسألة سياسية

تحرير:أ.ش.أ ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
السودان
السودان
قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس. ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير الأمريكي تأكيده خلال لقائه اليوم الإثنين، مع السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد بالوزارة، أن وجود اسم السودان ضمن لائحة الإرهاب، هو العائق أمام دخول الشركات العالمية وتسهيل التحويلات البنكية بين السودان وبقية دول العالم. وأكد أهمية الثورة السودانية والتغيير الذي حدث في البلاد، مشيرا إلى أن أعين العالم تتجه صوب السودان الآن.
وأشاد بمشاركة وزير المالية السوداني الدكتور إبراهيم البدوي، في اجتماع مجموعة أصدقاء السودان في واشنطن، لافتا إلى وجود مساع لتعزيز التعاون الثقافي وتفعيل برامج وبروتكولات تبادل الأساتذة والطلاب بين البلدين.وعبرت السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، عن ترحيبها بلقاء
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صحف-سودانية

صحف عربية: ترامب يطوي صفحة أبي بكر البغدادي

تصدّر مقتل زعيم تنظيم داعش أبى بكر البغدادي وتفاصيل مقتله عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما أطلعتنا الصحف على تطورات الأوضاع والصراعات في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "ترامب يُنهي البغدادي المذعور في النفق"، أن أبا بكر البغدادي واجه نهايته "مذعورًا في نفق" بريف إدلب شمال غربي سوريا، بعد عملية إنزال أمريكية الليلة قبل الماضية، قُتلت فيها أيضا زوجتا البغدادي و3 من أطفاله وعدد من معاونيه.
تظاهرات العراق

العراق.. حرق ومواجهات دموية في كربلاء ومخاوف من ميليشيات إيران

تشهد محافظة كربلاء جنوب العراق، تطورات سريعة في الأحداث على الأرض، حيث أسفرت المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن، اليوم الأحد، عن إصابة 45 متظاهرا و17 رجل أمن، كما أضرم محتجين غاضبين النيران في البوابة الأمامية لمبنى المحافظة، بينما طوق جهاز مكافحة الإرهاب الذي وصلت في وقت سابق إلى كربلاء للسيطرة على الوضع الأمني المتدهور بالمحافظة، المبنى لمنع المتظاهرين من إحراقه، وحاولت القوات الأمنية تفريق المتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، بحسب سكاي نيوز.
التظاهر -في -لبنان (9)

لبنان: مخزون القمح لا يكفي أكثر من 20 يومًا

أعلن تجمع المطاحن في لبنان أن مخزون القمح انخفض إلى معدل لا يكفي حاجة البلاد أكثر من 20 يوما فقط، بسبب عدم القدرة على إجراء التحويلات اللازمة لشراء القمح منذ أكثر من شهرين. ودعا تجمع المطاحن في بيان اليوم الأحد، جميع المسئولين المعنيين إلى العمل على تمكين المطاحن من تأمين التحويلات اللازمة عبر البنوك العاملة، وبأقصى سرعة، لاسيما وأن بواخر تحمل شحنات القمح المستورد قد دخلت المياه الإقليمية غير أنها لن تفرغ حمولتها قبل تسديد كامل ثمنها، وأن عملية شراء القمح تتطلب فترة لا تقل عن شهرين.
البغدادي

«صاحب السبعة أرواح».. كم مرة أُعلن عن مقتل البغدادي؟

أعاد الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبى بكر البغدادي، إلى الأذهان الشائعات المتكررة والأنباء التي تواردت حول مقتله ووضعه الصحي على مدار السنوات الماضية، فمنذ عام 2014 تم إطلاق شائعات كثيرة عن احتمالية مقتله. ونظرا لتلك الشائعات المتكررة حول مقتله أطلق عليه "الخليفة صاحب السبعة أرواح"، كما قام الكثيرون بتشبيهه بالقطط، نظرا لقدرته الكبيرة على النجاة بحياته، مثل القطط تماما، سواء عبر القفز أو السقوط من المرتفعات والهرب ركضا، كما علق آخرون على الشائعات حول مقتله من قبل بـ"مَن يعِش فى الخفاء يكُن مصيره مبهما، حياتهم ومماتهم فى الظلام".
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ترامب (1)

«الخزانة الأمريكية»: ارتفاع عجز الميزانية لـ26% في 2019

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 26% في السنة المالية 2019 مقتربا من ألف مليار دولار على الرغم من نمو الاقتصاد وعائدات الرسوم الجمركية الجديدة التي نجمت عن الحرب التجارية مع الصين. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية -في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم السبت، إن عجز الدولة الفدرالية للسنة المالية 2019 التي انتهت في سبتمبر يبلغ 984 مليار دولار، أي 4.6 % من إجمالي الناتج الداخلي.
مجلس النواب الأمريكي

أمريكا تقر مشروع قانون لحماية الانتخابات من التدخل

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لحماية الانتخابات الأمريكية من التدخل الأجنبي، وذكرت مجلة (بولتيكو) الأمريكية، اليوم الخميس، أن مشروع القانون حصل على موافقة 227 نائبا في مقابل 181 نائبا قاموا بالتصويت ضده، وينص القانون على إبلاغ الحملات الانتخابية عن العروض غير المشروعة التي يتلقونها من الحكومات الأجنبية لمساعدتهم، كما يحظر تنظيم حملات اتصال بين المرشحين والحكومات الأجنبية، وبعد أقل من 6 أشهر، أصبح قانون مكافحة التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، جزءا صغيرا من الحملة التي يشنها الديمقراطيون لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مايك-بومبيو

بومبيو: ترامب مستعد لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب "مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا" بسبب أفعالها في سوريا "إذا لزم الأمر". وأوضح بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين: "نحن نفضل السلام عن الحرب، ولكن في حالة الحاجة إلى تحرك أو عمل عسكري ، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل". ورفض بومبيو وضع خط أحمر لأي إجراء من شأنه أن يثير ردًا عسكريًا أمريكيًا.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: أمنا النفط.. وسنعيد جنودنا من سوريا

?قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الأمريكية، أمنت النفط وستعيد الجنود الأمريكيين من سوريا إلى وطنهم، وذلك بعد أيام من توصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لإيقاف العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بشكل مؤقت، وكتب ترامب، في تغريدة اليوم الأحد، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريد القصير، "تويتر"، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إن الجنود الأمريكيين ليسوا في مناطق القتال أو وقف إطلاق النار، لقد أمنا النفط وسنعيد جنودنا إلى موطنهم".
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