رياضة

مجلس الأهلي يبدأ اجتماعه في غياب الخطيب

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع النادي بالشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، ولم يتمكن محمود الخطيب رئيس النادي من حضور الاجتماع بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة بمنزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر التي أجراها مؤخرا، بناءً على نصيحة الطبيب المعالج؛ خوفًا من خوض رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية جديدة، الأمر الذي يخشاه الطاقم الطبي.
حيث نصح الدكتور أحمد فرهود رئيس الأهلي بعدم بذل أى مجهود لمدة عشرة أيام منذ إجراء عملية الحقن، وقال الطبيب المعالج للخطيب إن الأخير سبق أن أجرى 3 عمليات جراحية في المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه لاتباع إحدى الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع، وبعدما قضى الخطيب عشرة أيام
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