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«شهيد الطب»..36 ساعة عمل أنهت حياة طبيب بمستشفى طنطا

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
غرفة عمليات_أرشيفية
غرفة عمليات_أرشيفية
توفى طبيب تخدير بمستشفى جامعة طنطا، بمحافظة الغربية، مساء اليوم الإثنين، أثناء أداء عمله بغرفة عمليات المستشفى، نتيجة ضغط العمل والسهر المتواصل. وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء والعاملين بالمستشفى إذ وصفو الطبيب «أحمد برج»، بـ«الشهيد»، فيما أكد أحد العاملين، أن الطبيب المتوفى مشهود له بحسن الخلق وسمعته الطيبة، فضلا عن نشاطه المستمر في العمل، لافتًا إلى أنه قبل دخوله غرفة العمليات كان «نباطشى»، والوفاة نتيجة ضغط العمل.
لم يكن الدكتور «أحمد برج» أول الراحلين بتلك الطريقة، فقد سبقته الدكتورة مارجيت نبيل حنا، طبية التخدير بمستشفى الساحل التعليمي بشبرا، التي كانت قد توفيت في شهر يونيو الماضي، أثناء أداء واجبها الإنساني تجاه أحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى.وأكد مصدر طبي، أن الوفاة نتجت عن هبوط حادٍ في الدورة الدموية،
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حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

ردت هيئة الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على سؤال "ما حكم الدين بالاحتفال بالمولد النبوي؟"، ونشرت مقطع فيديو مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة، حيث قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله"، حيث أن من أيام الله تعالي أيام نصره لأنبياءه، وأيام مولدهم، وأعظمها قدرا، يوم مولد الرسول – صل الله عليه وسلم-. وأضافت الإفتاء، أن النبي هو الرحمة العظمى إلى جميع الخلق، وقد سئل الرسول عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وفي مشروعية بالاحتفال بمولده الشريف.
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أحمد موسى عن واقعة قطار الإسكندرية: السكة الحديد «كاذبة»

هاجم الإعلامي أحمد موسى، هيئة السكة الحديد بسبب بيانها التي أصدرته حول واقعة قطار الإسكندرية، مشيرًا إلى أن البيان يسئ لوزارة النقل ووزير النقل كامل الوزير، وكافة العاملين بالسكة الحديدة. وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن ما حدث مع الباعة المتجولين "جريمة"، متسائلًا: "أين الرحمة مما حدث من قبل الكمسري تجاه المواطن محمد عيد، معقبًا: "بيان السكك الحديد حول الواقعة كاذب ولا يقول الحقيقة".
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الجندي: «مش عارفين نعد الإيجابيات في البلد من كترها»

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشعب المصري شعب من طراز فريد من نوعه، وشعب يُراهن عليه، ولا يسمع للأكاذيب والخدع، مضيفًا أن الشعب المصري لا ينساق وراء الشائعات. وأضاف الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن هناك الكثير، يعملون لصالح البلد بجد واجتهاد، وفي كل المجالات، معلقًا: "زي ما في ظواهر سلبية، في ظواهر إيجابية، ومش عارفين نعد الظواهر الإيجابية من كثرتها بفضل الله".
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خالد الجندي عن «إعصار حمادة»: «بتوع الأرصاد رجالة» (فيديو)

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، واجتهادها فى إخراج بيانات سليمة عن الطقس ودحضها الأكاذيب عن عواصف تهدد حياة المواطنين. وعلق الجندى، على ما تداول في الصحف الأجنبية بشأن حدوث إعصار في مصر، قائلًت: "بيحاولوا يدخلوا علينا الفزع بأي طريقة، وكالة ناسا وواشنطن بوست كانوا بيحاولوا يخوفونا ويقولوا في إعصار في مصر"، متابعًا: " ولكن بتوع الأرصاد رجالة، وصدقت هيئة الأرصاد المصرية وكذب الباقي".
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البابا تواضروس يدشن كنيسة جديدة في فيينا

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم السبت كنيسة جديدة للاقباط تحمل اسم الشهيدة دميانة والشهيد أبانوب في منطقة فلوريسدروف بالعاصمة فيينا في إطار زيارته الحالية للنمسا. وهنأ البابا -في كلمته خلال التدشين بحضورعدد من الأساقفة والكهنة وأبناء الجالية المصرية من الأقباط-أقباط النمسا بالكنيسة الجديدة متمنيا لهم المزيد من الارتباط بالوطن والكنيسة. وكان البابا تواضروس قد زار السفارة المصرية في فيينا والتقى السفير عمر عامر سفير مصر في فيينا في إطار زيارته الرعوية والعلاجية الحالية للنمسا والتى تستمر عدة أسابيع.
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بسبب سوء الطقس.. تعليق الدراسة في مدارس 3 محافظات

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدا السبت، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب. وشهدت مراكز ومدن المحافظة اليوم الجمعة، استمرار سقوط الامطار، وذلك لليوم الثانى على التوالى، وتسبب ذلك فى إمتلاء المناطق المنخفضة بالشوارع بمياه الأمطار لتتكون البرك والاوحال والطين، كما أدى إلى اغلاق بعض المحلات وخلو الشوارع من الماره وانقطاع التيار الكهربائى عن بعض المدن والقرى.
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ضبط صيدليات تبيع أقراص مخدرة في المنيا

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي في مديرية الصحة بمحافظة المنيا، صيدليتين لإتجارهما في الأقراص المخدرة، وكذلك صيدلية غير مرخصة داخل مستشفى خاص، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة العلاج الحر، وقالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات لها، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الضبط جاءت خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالمنيا، خلال شهر سبتمبر، إذ نفذت إدارة التفتيش الصيدلي 3 حملات تفتيشية بالاشتراك مع الجهات الرقابية.
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أول رد من طب الإسكندرية على وفاة الطفلة «كرما» بالتهاب سحائي

حسمت كلية الطب، جامعة الإسكندرية، الجدل حول استقبال أطفال مصابين بالتهاب سحائي، بالإضافة إلى وفاة الطفلة كارما، بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، إذ أعلنت الكلية عدم استقبال أي حالة في العيادات الخارجية، وأنه لا توجد أي حالات اشتباه التهاب سحائي حتى الآن. وتطرق البيان إلى حالة الطفلة كارما محمد حافظ، 7سنوات، التى توفيت الخميس الماضي، تبين أن سبب الوفاة التهاب بالمخ "Encephalitis" وليس التهابا بأغشية المخ المعروف بالالتهاب السحائي "meningitis"، مشيرًا إلى أن الطفلة دخلت في غيبوبة وحالة صحية خطيرة، وتعاني من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم.
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