«شهيد الطب»..36 ساعة عمل أنهت حياة طبيب بمستشفى طنطا

تحرير:محمد فتحي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

غرفة عمليات_أرشيفية

توفى طبيب تخدير بمستشفى جامعة طنطا، بمحافظة الغربية، مساء اليوم الإثنين، أثناء أداء عمله بغرفة عمليات المستشفى، نتيجة ضغط العمل والسهر المتواصل. وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء والعاملين بالمستشفى إذ وصفو الطبيب «أحمد برج»، بـ«الشهيد»، فيما أكد أحد العاملين، أن الطبيب المتوفى مشهود له بحسن الخلق وسمعته الطيبة، فضلا عن نشاطه المستمر في العمل، لافتًا إلى أنه قبل دخوله غرفة العمليات كان «نباطشى»، والوفاة نتيجة ضغط العمل.

لم يكن الدكتور «أحمد برج» أول الراحلين بتلك الطريقة، فقد سبقته الدكتورة مارجيت نبيل حنا، طبية التخدير بمستشفى الساحل التعليمي بشبرا، التي كانت قد توفيت في شهر يونيو الماضي، أثناء أداء واجبها الإنساني تجاه أحد المرضى بغرفة عمليات المستشفى.وأكد مصدر طبي، أن الوفاة نتجت عن هبوط حادٍ في الدورة الدموية،