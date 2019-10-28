خالد الجندي عن «إعصار حمادة»: «بتوع الأرصاد رجالة» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

خالد الجندي

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، واجتهادها فى إخراج بيانات سليمة عن الطقس ودحضها الأكاذيب عن عواصف تهدد حياة المواطنين. وعلق الجندى، على ما تداول في الصحف الأجنبية بشأن حدوث إعصار في مصر، قائلًت: "بيحاولوا يدخلوا علينا الفزع بأي طريقة، وكالة ناسا وواشنطن بوست كانوا بيحاولوا يخوفونا ويقولوا في إعصار في مصر"، متابعًا: " ولكن بتوع الأرصاد رجالة، وصدقت هيئة الأرصاد المصرية وكذب الباقي".