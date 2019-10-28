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خالد الجندي عن «إعصار حمادة»: «بتوع الأرصاد رجالة» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م
خالد الجندي
خالد الجندي
أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، واجتهادها فى إخراج بيانات سليمة عن الطقس ودحضها الأكاذيب عن عواصف تهدد حياة المواطنين. وعلق الجندى، على ما تداول في الصحف الأجنبية بشأن حدوث إعصار في مصر، قائلًت: "بيحاولوا يدخلوا علينا الفزع بأي طريقة، وكالة ناسا وواشنطن بوست كانوا بيحاولوا يخوفونا ويقولوا في إعصار في مصر"، متابعًا: " ولكن بتوع الأرصاد رجالة، وصدقت هيئة الأرصاد المصرية وكذب الباقي".

واستكمل: "كلام وكالة ناسا خوف ورعب الناس على الفاضى، والأرصاد المصرية اتريقت عليهم وسموا الاعصار حمادة، وفى الاخر كلام المصريين طلع صح"، مؤكدًا أن مصر بلد آمنة ومطمئنة بأهلها وناسها، متابعًا: "لدينا نماذج طيبة من المجتهدين، ونحتاج فقط إلى التماسك أكثر".

دار-الافتاء-المصرية

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

ردت هيئة الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على سؤال "ما حكم الدين بالاحتفال بالمولد النبوي؟"، ونشرت مقطع فيديو مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة، حيث قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله"، حيث أن من أيام الله تعالي أيام نصره لأنبياءه، وأيام مولدهم، وأعظمها قدرا، يوم مولد الرسول – صل الله عليه وسلم-. وأضافت الإفتاء، أن النبي هو الرحمة العظمى إلى جميع الخلق، وقد سئل الرسول عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وفي مشروعية بالاحتفال بمولده الشريف.
أحمد موسى

أحمد موسى عن واقعة قطار الإسكندرية: السكة الحديد «كاذبة»

هاجم الإعلامي أحمد موسى، هيئة السكة الحديد بسبب بيانها التي أصدرته حول واقعة قطار الإسكندرية، مشيرًا إلى أن البيان يسئ لوزارة النقل ووزير النقل كامل الوزير، وكافة العاملين بالسكة الحديدة. وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن ما حدث مع الباعة المتجولين "جريمة"، متسائلًا: "أين الرحمة مما حدث من قبل الكمسري تجاه المواطن محمد عيد، معقبًا: "بيان السكك الحديد حول الواقعة كاذب ولا يقول الحقيقة".
خالد-الجندي (2)

الجندي: «مش عارفين نعد الإيجابيات في البلد من كترها»

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشعب المصري شعب من طراز فريد من نوعه، وشعب يُراهن عليه، ولا يسمع للأكاذيب والخدع، مضيفًا أن الشعب المصري لا ينساق وراء الشائعات. وأضاف الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن هناك الكثير، يعملون لصالح البلد بجد واجتهاد، وفي كل المجالات، معلقًا: "زي ما في ظواهر سلبية، في ظواهر إيجابية، ومش عارفين نعد الظواهر الإيجابية من كثرتها بفضل الله".
دكتور-فى-العمليات (2)

«شهيد الطب»..36 ساعة عمل أنهت حياة طبيب بمستشفى طنطا

توفى طبيب تخدير بمستشفى جامعة طنطا، بمحافظة الغربية، مساء اليوم الإثنين، أثناء أداء عمله بغرفة عمليات المستشفى، نتيجة ضغط العمل والسهر المتواصل. وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء والعاملين بالمستشفى إذ وصفو الطبيب «أحمد برج»، بـ«الشهيد»، فيما أكد أحد العاملين، أن الطبيب المتوفى مشهود له بحسن الخلق وسمعته الطيبة، فضلا عن نشاطه المستمر في العمل، لافتًا إلى أنه قبل دخوله غرفة العمليات كان «نباطشى»، والوفاة نتيجة ضغط العمل.
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امطار-غزيرة- في- انحاء- القاهرة (2)

الأرصاد عن اقتراب إعصار من مصر: لا يمكن.. لكن انتظروا أمطار غزيرة

علق الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على توقعات إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، بأن يضرب بعض المناطق في مصر، إعصار مداري نادر، ينذر بعواصف وأمطار غزيرة، وربما حتى فيضانات ساحلية، وشكك زكي، في المصطلحات التي استخدمها تقرير ناسا، مؤكدا أن الأعاصير لا تحدث فى البحار المغلقة، والبحر الأبيض المتوسط مغلق، ولا يمكن حدوث إعصار فيه، موضحا أن ما حدث هو منخفض قبرص الذي يحدث كل عام، مشيرا إلى أن سبب اقتراب هيئته من الإعصار، هو أن المنخفض لاقى تغذية من طبقات الجو العليا، وحدث تعمق له.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

بسبب الأمطار.. الحكومة ترفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى

كلف مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المسئولين في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
امطار -في -القاهرة (1)

لتجنب خطر الأمطار.. الحكومة تحذر المواطنين من 9 أماكن

أعلنت الحكومة، حالة الطوارئ القصوى في المدن المطلة على البحر المتوسط والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد مجلس الوزراء في بيان رسمي، على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع أي طوارىء من خلال تركيز معدات الطوارئ في المناطق الأكثر تأثراً بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع.
غيوم-وأمطار-وتقلبات-في-حالة-الطقس-بالقليوبية (2)

اليوم انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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