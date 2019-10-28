فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

فالفيردي

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".

وتابع: "كانت عطلة نهاية أسبوع غريبة لأننا أتينا من فترة استراحة مؤخرًا، وقبل التوقف الدولي المقبل، ولذلك يجب أن نضيف 3 نقاط أخرى لأن المنافسين يحصدون النقاط". وعن تصريحات تير شتيجن قال: "حين تنتهي المباريات يكون لدى الجميع شعور بسبب شيء حدث أو لحظة معينة في المباراة، وإذا كان يتعين علينا حل شيء، فسيتم