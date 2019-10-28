رياضة

فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
فالفيردي
فالفيردي
أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".
وتابع: "كانت عطلة نهاية أسبوع غريبة لأننا أتينا من فترة استراحة مؤخرًا، وقبل التوقف الدولي المقبل، ولذلك يجب أن نضيف 3 نقاط أخرى لأن المنافسين يحصدون النقاط". وعن تصريحات تير شتيجن قال: "حين تنتهي المباريات يكون لدى الجميع شعور بسبب شيء حدث أو لحظة معينة في المباراة، وإذا كان يتعين علينا حل شيء، فسيتم
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فرج عامر: المنتخب تجاهل 3 لاعبين من سموحة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري تخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين بعد إعلان القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلا: "عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع على نجوم سموحة، علمًا بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير، مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة، فلماذا كل هذا الجدل، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم؟"
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تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، مشيرا إلى أن العملية معقدة للغاية، قائلًا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة معقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص في النادي لا يريدون عودته»، وتابع: «على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرا حيث لدينا مجموعة على واتس آب أنا ونيمار وسواريز فقط».
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ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
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