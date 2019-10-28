يايا توريه يفتح النار على الفيفا بسبب العنصرية

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

يايا توريه

وجه يايا توريه نجم منتخب ساحل العاج وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على عدم الاكتراث بالعنصرية في ملاعب كرة القدم وذلك بعد "صيحات القردة" التي وجهتها جماهير المنتخب البلغاري لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، أصحاب البشرة السمراء، أبرزهم: «رحيم ستيرلينج، وتيرون مينجز»، خلال مواجهة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاسيل ليفسكي.

وتحدث توريه في تصريحات لوكالة فرانس برس عقب فوز فريقه كينغداو هوانغ هاي الصيني نهاية الأسبوع في دوري الدرجة الثانية ما مكنه من حجز بطاقة الصعود إلى الأولى، قائلا: "إنه أمر مخز، لماذا تدافعون عن ألوان إنجلترا؟". وأضاف نجم منتخب ساحل العاج السابق، قائلا: "إنهم يتحدثون طوال الوقت، كذا وكذا، ومن ثم ماذا