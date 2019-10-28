رياضة

يايا توريه يفتح النار على الفيفا بسبب العنصرية

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
يايا توريه
يايا توريه
وجه يايا توريه نجم منتخب ساحل العاج وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على عدم الاكتراث بالعنصرية في ملاعب كرة القدم وذلك بعد "صيحات القردة" التي وجهتها جماهير المنتخب البلغاري لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، أصحاب البشرة السمراء، أبرزهم: «رحيم ستيرلينج، وتيرون مينجز»، خلال مواجهة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاسيل ليفسكي.
وتحدث توريه في تصريحات لوكالة فرانس برس عقب فوز فريقه كينغداو هوانغ هاي الصيني نهاية الأسبوع في دوري الدرجة الثانية ما مكنه من حجز بطاقة الصعود إلى الأولى، قائلا: "إنه أمر مخز، لماذا تدافعون عن ألوان إنجلترا؟". وأضاف نجم منتخب ساحل العاج السابق، قائلا: "إنهم يتحدثون طوال الوقت، كذا وكذا، ومن ثم ماذا
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فرج-عامر (2)

فرج عامر: المنتخب تجاهل 3 لاعبين من سموحة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري تخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين بعد إعلان القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلا: "عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع على نجوم سموحة، علمًا بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير، مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة، فلماذا كل هذا الجدل، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم؟"
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المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المغلق في العين السخنة

أدى المنتخب المصري الأولمبي مرانا قويا تحت قيادة شوقي غريب خلال معسكره المغلق والأخير استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الثامن من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة. جاء المران تكتيكيًّا في المقام الأول وظهر فيه التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وسعي الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل 24 ساعة من إعلان القائمة النهائية التي ستخوض البطولة.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".
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ساوثجيت مستاء من عنصرية الجماهير البلغارية

أعرب جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، عن استيائه الشديد من الهتافات العنصرية التي واجهها لاعبو الأسود الثلاثة، في فوزهم أمس الإثنين على بلغاريا بسداسية نظيفة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، واصفًا تلك الهتافات بالأمر غير المقبول، خاصة أنها تسببت في إيقاف المباراة التي جرت على ملعب فاسيل ليفسكي مرتين في الشوط الأول، بعدما أبدى لاعبو المنتخب الإنجليزي استياءهم من تلك الهتافات، وقال ساوثجيت: "نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا".
إنجلترا - التشيك

التشيك تفوز على إنجلترا بتصفيات اليورو

تمكن المنتخب التشيكي من تحقيق مفاجأة والفوز على نظيره الإنجليزي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد إدين أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 5، وعادل جاكوب برابيتش للمنتخب التشيكي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يحرز زدينيك أوندراسيك هدف الفوز لتشيك في الدقيقة 85. وبقي المنتخب الإنجليزي متصدرا بفارق الأهداف أمام التشيك (12 نقطة لكل منهما) علما بأن المنتخب المضيف لعب 6 مباريات مقابل 5 لانجلترا.
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بسبب كين.. موهبة ليفربول يتعرض للإيقاف

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، معاقبة هارفي إليوت لاعب ليفربول بسبب سلوكه ضد هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد أن نشر اللاعب فيديو عبر حسابه على "تويتر" ظهر من خلاله ليوجه كلمات مسيئة في حق كين الأمر الذي جعل الاتحاد الإنجليزي يعاقب لاعب ليفربول.. ونشرت صحيفة "بي بي سي" البريطانية، أن الاتحاد الإنجليزي قرر معاقبة إليوت ومنعه لمدة 14 يوم من خوض أي مباراة. وقرر الاتحاد الإنجليزي معاقبة اللاعب ماليًا بغرامة قدرها 350 جنيه إسترليني بجانب الحصول على دورة تعليمية بمقر الاتحاد.
انجلترا‎

الخروج من الملعب سلاح نجوم إنجلترا لمواجهة العنصرية

قال الإنجليزي تامي أبراهام، مهاجم تشيلسي، إن لاعبي منتخب إنجلترا مستعدون للخروج من الملعب في حال التعرض لإساءة عنصرية خلال اللعب أمام جمهورية التشيك وبلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020. وستلعب إنجلترا في ضيافة التشيك في المجموعة الأولى، يوم الجمعة المقبل، قبل السفر للعب في بلغاريا يوم الإثنين التالي في مباراة ستقام في ظل غلق أجزاء من الملعب كعقوبة على مشجعي أصحاب الأرض بسبب إطلاق هتافات عنصرية في يونيو الماضي. وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد 12 نقطة، وستضمن التأهل إلى النهائيات إذا فازت على التشيك صاحبة المركز الثاني.
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