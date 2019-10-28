الجندي: «مش عارفين نعد الإيجابيات في البلد من كترها»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

خالد الجندي

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشعب المصري شعب من طراز فريد من نوعه، وشعب يُراهن عليه، ولا يسمع للأكاذيب والخدع، مضيفًا أن الشعب المصري لا ينساق وراء الشائعات. وأضاف الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن هناك الكثير، يعملون لصالح البلد بجد واجتهاد، وفي كل المجالات، معلقًا: "زي ما في ظواهر سلبية، في ظواهر إيجابية، ومش عارفين نعد الظواهر الإيجابية من كثرتها بفضل الله".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الشعب المصري شعب يتراهن عليه بفضل الله، مش عارفين نمدح مين ولا مين".وأشاد خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، واجتهادها فى إخراج بيانات سليمة عن الطقس ودحضها الأكاذيب عن عواصف تهدد حياة المواطنين. وعلق الجندى،