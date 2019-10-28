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الجندي: «مش عارفين نعد الإيجابيات في البلد من كترها»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
خالد الجندي
خالد الجندي
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشعب المصري شعب من طراز فريد من نوعه، وشعب يُراهن عليه، ولا يسمع للأكاذيب والخدع، مضيفًا أن الشعب المصري لا ينساق وراء الشائعات. وأضاف الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن هناك الكثير، يعملون لصالح البلد بجد واجتهاد، وفي كل المجالات، معلقًا: "زي ما في ظواهر سلبية، في ظواهر إيجابية، ومش عارفين نعد الظواهر الإيجابية من كثرتها بفضل الله".
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "الشعب المصري شعب يتراهن عليه بفضل الله، مش عارفين نمدح مين ولا مين".وأشاد خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، واجتهادها فى إخراج بيانات سليمة عن الطقس ودحضها الأكاذيب عن عواصف تهدد حياة المواطنين. وعلق الجندى،
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دار-الافتاء-المصرية

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

ردت هيئة الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على سؤال "ما حكم الدين بالاحتفال بالمولد النبوي؟"، ونشرت مقطع فيديو مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة، حيث قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله"، حيث أن من أيام الله تعالي أيام نصره لأنبياءه، وأيام مولدهم، وأعظمها قدرا، يوم مولد الرسول – صل الله عليه وسلم-. وأضافت الإفتاء، أن النبي هو الرحمة العظمى إلى جميع الخلق، وقد سئل الرسول عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وفي مشروعية بالاحتفال بمولده الشريف.
أحمد موسى

أحمد موسى عن واقعة قطار الإسكندرية: السكة الحديد «كاذبة»

هاجم الإعلامي أحمد موسى، هيئة السكة الحديد بسبب بيانها التي أصدرته حول واقعة قطار الإسكندرية، مشيرًا إلى أن البيان يسئ لوزارة النقل ووزير النقل كامل الوزير، وكافة العاملين بالسكة الحديدة. وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن ما حدث مع الباعة المتجولين "جريمة"، متسائلًا: "أين الرحمة مما حدث من قبل الكمسري تجاه المواطن محمد عيد، معقبًا: "بيان السكك الحديد حول الواقعة كاذب ولا يقول الحقيقة".
خالد-الجندي (4)

خالد الجندي عن «إعصار حمادة»: «بتوع الأرصاد رجالة» (فيديو)

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، واجتهادها فى إخراج بيانات سليمة عن الطقس ودحضها الأكاذيب عن عواصف تهدد حياة المواطنين. وعلق الجندى، على ما تداول في الصحف الأجنبية بشأن حدوث إعصار في مصر، قائلًت: "بيحاولوا يدخلوا علينا الفزع بأي طريقة، وكالة ناسا وواشنطن بوست كانوا بيحاولوا يخوفونا ويقولوا في إعصار في مصر"، متابعًا: " ولكن بتوع الأرصاد رجالة، وصدقت هيئة الأرصاد المصرية وكذب الباقي".
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«شهيد الطب»..36 ساعة عمل أنهت حياة طبيب بمستشفى طنطا

توفى طبيب تخدير بمستشفى جامعة طنطا، بمحافظة الغربية، مساء اليوم الإثنين، أثناء أداء عمله بغرفة عمليات المستشفى، نتيجة ضغط العمل والسهر المتواصل. وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء والعاملين بالمستشفى إذ وصفو الطبيب «أحمد برج»، بـ«الشهيد»، فيما أكد أحد العاملين، أن الطبيب المتوفى مشهود له بحسن الخلق وسمعته الطيبة، فضلا عن نشاطه المستمر في العمل، لافتًا إلى أنه قبل دخوله غرفة العمليات كان «نباطشى»، والوفاة نتيجة ضغط العمل.
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رئيس مجلس النواب: البنية الأساسية جسر التقدم في مصر

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن البنية الأساسية هي جسر التقدم في مصر، لما تمثله من أهمية في جذب الاستثمار وتسهيل انتقال الأموال والأفراد. وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن مصر لديها حاليا طرق عالية الجودة وفقا للمعايير العالمية، ومحطات طاقة حققت وفرا في الطاقة، إلى جانب تشييد أنفاق تحت قناة السويس ربطت سيناء بالوطن الأم، وموانئ مهمة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وأضاف "نبني حاليا بنية أساسية قوية لأنها جسر تقدم أى دولة".
قمة السيسي ورئيسي الصومال وكينيا 2

مصر تؤكد دعمها للصومال في إعادة بناء مؤسسات الدولة

أكد السفير أبو بكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية دعم مصر الكامل للصومال الشقيق في إعادة بناء مؤسسات الدولة. وأشاد مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أمام منتدى الشراكة الدولية مع الصومال الذي انطلقت أعماله أمس الثلاثاء وتستمر لمدة يومين بمقديشو- بالتقدم المُحرز في المجال الاقتصادي ومجال السياسات المالية، داعيا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للجهود الصومالية الساعية إلى شطب ديون الصومال لدى شركاء التنمية.
مصطفى بكرى

مصطفى بكري: يجب إيقاف الحرب ضد من يقول رأيه

قال النائب مصطفى بكري، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستطيع أن يعبر بمصر ويجب أن تكون هناك مراجعة حقيقية، مطالبًا الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بإخراج الاستجوابات من الدرج، مضيفًا: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب»، قائلًا: «يجب أن يكون هناك رد للإعلام بدلا من أن نسمع من قناة الخنزيرة ومن الأفاك والمسطول وغيره»، على حد قوله.
منتدى المرأة

أبرزهن فنانة.. منتدى المرأة يُكرم 30 سيدة مصرية

عقدت مؤسسة بهية لمكافحة سرطان الثدى، المنتدى الأول للمرأة المصرية والذى انطلق بالقاهرة لتكريم 30 قصة نجاح للمرأة المصرية. وأدارت نهاوند سرى الحلقة النقاشية الأولى ضمن حلقات النقاش بالمنتدى تضم نماذج لسيدات مصريات ناجحات. ويهدف المؤتمر الى تسليط الضوء على قصص نجاح المرأة المصرية في مختلف المجالات العلمية والعملية والرياضية والانسانية والمال والاعمال واصحاب الهمم الخاصة والمسئولية الاجتماعية. وحضر المؤتمر عدد من السيدات المؤثرات في مجالاتهن، جاء على رأسهن النائبة البرلمانية أنيسة حسونة.
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