رياضة

المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المغلق في العين السخنة

تحرير:أحمد بركات ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
أدى المنتخب المصري الأولمبي مرانا قويا تحت قيادة شوقي غريب خلال معسكره المغلق والأخير استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الثامن من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة. جاء المران تكتيكيًّا في المقام الأول وظهر فيه التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وسعي الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل 24 ساعة من إعلان القائمة النهائية التي ستخوض البطولة.
وانضم كريم العراقي للمعسكر بعد وصول بعثة المصري من موريشيوس حيث توجه اللاعب من المطار إلى العين السخنة حيث يشهد المعسكر اجتماعات الجهاز الفني مع اللاعبين بشكل مستمر في كل لحظة سواء كانت للحديث في الأمور الفنية أو تحفيزية بهدف رفع المعنويات. من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب أن القائمة النهائية سيتم حسمها
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فرج عامر: المنتخب تجاهل 3 لاعبين من سموحة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري تخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين بعد إعلان القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلا: "عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع على نجوم سموحة، علمًا بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير، مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة، فلماذا كل هذا الجدل، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم؟"
يايا توريه

يايا توريه يفتح النار على الفيفا بسبب العنصرية

وجه يايا توريه نجم منتخب ساحل العاج وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على عدم الاكتراث بالعنصرية في ملاعب كرة القدم وذلك بعد "صيحات القردة" التي وجهتها جماهير المنتخب البلغاري لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، أصحاب البشرة السمراء، أبرزهم: «رحيم ستيرلينج، وتيرون مينجز»، خلال مواجهة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاسيل ليفسكي.
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فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (2)

شوقي غريب: هدفنا الرئيس هو التأهل للأولمبياد

وجه شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الشكر إلى اتحاد الكرة، بعدما وفر له الأخير إقامة برنامج إعداد الفراعنة قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي تقام خلال الفترة ما بين 8 و22 نوفمبر المقبل، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأحد، قائلا: "لدي لاعبون جاهزون كثر، ولاعبون مازالوا محتاجين لتجهيز، لا يوجد لدينا خطة لعب ثابتة، سواء 4-4-2 أو 4-2-3-1، كل تلك مسميات، في الملاعب هناك متغيرات كثيرة، في آخر مباراتين جربنا لاعبين في أكثر من مركز، اللاعب المصري يحب الهجوم ولكن أريد من اللاعبين أن يعتادوا أشياء جديدة".
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رسميًا.. تأجيل الدوري والقمة في نهاية الدور الأول

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا في بيان تم نشره خلال الموقع الرسمي للجبلاية، تأجيل مسابقة الدوري الممتاز بشكل كامل، ويتم استئنافها بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، وخوض مباراة الزمالك في نهاية الدوري الأول من المسابقة المحلية، وشدد على أن تأجيل مباراة القمة والتي كان مقرر لها يوم السبت الماضي، كان لأسباب أمنية لا دخل لمسؤولي الجبلاية فيها على الإطلاق، مؤكدين على أنهم ليس لهم أي علاقة بخلافات شخصية أو محاولة تزييف الحقائق، في ظل انتشار لغط كبير عن أسباب تأجيل المباراة.
حسام البدري

البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
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قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.. مصر في مجموعة سهلة

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية رجال لكرة اليد، والتي ستُقام في تونس خلال الفترة بين 16 حتى 26 من يناير المقبل عام 2020، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في الصيف المقبل، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من كينيا، غينيا، الكونغو الديمقراطية. واختارت تونس صاحبة الضيافة المجموعة التي تريد الوقوع فيها، حيث اختارت المجموعة الثالثة كما اختارت أن تواجه الرأس الأخضر في المباراة الأولى والتي ستُقام يوم 16 من يناير المقبل.
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