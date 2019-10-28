المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المغلق في العين السخنة

تحرير:أحمد بركات ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

المنتخب الأولمبي

أدى المنتخب المصري الأولمبي مرانا قويا تحت قيادة شوقي غريب خلال معسكره المغلق والأخير استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الثامن من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة. جاء المران تكتيكيًّا في المقام الأول وظهر فيه التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وسعي الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل 24 ساعة من إعلان القائمة النهائية التي ستخوض البطولة.

وانضم كريم العراقي للمعسكر بعد وصول بعثة المصري من موريشيوس حيث توجه اللاعب من المطار إلى العين السخنة حيث يشهد المعسكر اجتماعات الجهاز الفني مع اللاعبين بشكل مستمر في كل لحظة سواء كانت للحديث في الأمور الفنية أو تحفيزية بهدف رفع المعنويات. من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب أن القائمة النهائية سيتم حسمها