رياضة

فرج عامر: المنتخب تجاهل 3 لاعبين من سموحة

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
فرج عامر
فرج عامر
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري تخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين بعد إعلان القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلا: "عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع على نجوم سموحة، علمًا بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير، مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة، فلماذا كل هذا الجدل، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم؟"
وأضاف: "المنتخب الأول اختار حسام حسن من سموحة وتخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين من سموحة، أحدهم سيكون أحد أهم لاعبي الدوري العام هذا الموسم". وأتم رئيس سموحة قائلا: "سيستأنف الفريق غدًا تدريباته استعدادا لعودة الدوري في نهاية نوفمبر بقيادة الكابتن حسام حسن مديرا فنيا والكابتن إبراهيم حسن مديرًا للكرة،
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المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المغلق في العين السخنة

أدى المنتخب المصري الأولمبي مرانا قويا تحت قيادة شوقي غريب خلال معسكره المغلق والأخير استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في الثامن من نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 تحت إشراف الجهاز الفني على ملعب وادي دجلة بالعين السخنة. جاء المران تكتيكيًّا في المقام الأول وظهر فيه التزام اللاعبين بتعليمات الجهاز الفني وسعي الجميع من أجل الظهور بشكل طيب قبل 24 ساعة من إعلان القائمة النهائية التي ستخوض البطولة.
يايا توريه

يايا توريه يفتح النار على الفيفا بسبب العنصرية

وجه يايا توريه نجم منتخب ساحل العاج وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي السابق، انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على عدم الاكتراث بالعنصرية في ملاعب كرة القدم وذلك بعد "صيحات القردة" التي وجهتها جماهير المنتخب البلغاري لبعض لاعبي المنتخب الإنجليزي، أصحاب البشرة السمراء، أبرزهم: «رحيم ستيرلينج، وتيرون مينجز»، خلال مواجهة المنتخبين في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020، والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب فاسيل ليفسكي.
إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".
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كهربا

بركات عن انضمام كهربا لقائمة المنتخب: ليس غريبًا

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن محمود كهربا، لاعب فريق أفيس البرتغالي، ليس غريبًا على منتخب الفراعنة، موضحًا أن اختيار قائمة اللاعبين هو أمر فني يرجع الاختيار إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت، قائلًا :" محمود كهربا ليس غريب على المنتخب فقد شارك في جميع البطولات الإفريقية، كما شارك في بطولة كأس العالم بروسيا، لكنه ابتعد عن التواجد بسبب المشاكل التي دارت بينه وبين فريق الزمالك، لكن نعلم جيدًا مستواه وتأثيره في حالة تركيزه فقط في الملعب".
حسام البدري - طارق مصطفى

البدري يعقد اجتماعًا مع جهازه بعد تأجيل مباريات الدوري

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقد اجتماع مع جهازه المعاون غدًا الأربعاء بمقر الجبلاية، لمناقشة كيفية الاستعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر، بعد تداعيات قرار تأجيل الدوري حتى الانتهاء من كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، ويناقش البدري مع جهازه المعاون محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر الجهاز شكل الإعداد للمباراتين وحلول تجهيز اللاعبين لتفادي مشاكل فترة الراحة الطويلة من المباريات قبل بدء معسكر المنتخب وخوض مباراة كينيا الأولى يوم 14 الشهر المقبل.
مصر -وبتسوانا (16)

بركات بعد الفوز على بوتسوانا: شاهدنا السلبيات

أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن الفوز الذي حققه الفراعنة جيد، خاصة أنه جاء في بداية المشوار الفني مع المنتخب، موضحًا أن عادل عمروش المدير الفني لمنتخب بوتسوانا، سمح بزيادة عدد التبديلات من أربعة إلى ستة، خلال اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش ببرج العرب، بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين، استعدادًا لمشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والذي يبدؤه بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل.
حسام البدري

حازم إمام: اختيار البدري موفق وهذا سبب أزمة الدوري

تحدث حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن اختيار حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه اختيار موفق وهو مدرب له خبرات طويلة وسبق أن حصد العديد من البطولات مع الأهلي. وأضاف إمام في حواره مع موقع الاتحاد الإماراتي، أنه يعتقد أنه قادر على النجاح في مهمته الجديدة، وبناء فريق قوي لمصر مؤكدًا أن هناك توليفة مميزة من اللاعبين، لكن هناك عوامل أخرى مساعدة أبرزها التوفيق في المباريات، وانتظام المسابقة، وحفاظ اللاعبين على مستواهم. وواصل: "لدينا مشكلة أساسية أننا نمتلك نجومًا لكن لا نمتلك فريقًا جماعيًّا، وبكل أسف أجيري فشل في بناء منتخب قوي".
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