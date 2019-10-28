فرج عامر: المنتخب تجاهل 3 لاعبين من سموحة

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

فرج عامر

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري تخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين بعد إعلان القائمة المبدئية للفراعنة، استعدادًا لمباراتي كينيا في الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل، وجزر القمر في الثامن عشر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، قائلا: "عودة السيناريو الباهت ودخول أندية القمة في الصراع على نجوم سموحة، علمًا بأن الاستبدال لديهم محدود في يناير، مما يعني تعذر انتقال أي من نجوم سموحة، فلماذا كل هذا الجدل، هل المقصود خروج هؤلاء اللاعبين عن تركيزهم؟"

وأضاف: "المنتخب الأول اختار حسام حسن من سموحة وتخطى في اختياراته ثلاثة لاعبين من سموحة، أحدهم سيكون أحد أهم لاعبي الدوري العام هذا الموسم". وأتم رئيس سموحة قائلا: "سيستأنف الفريق غدًا تدريباته استعدادا لعودة الدوري في نهاية نوفمبر بقيادة الكابتن حسام حسن مديرا فنيا والكابتن إبراهيم حسن مديرًا للكرة،