ممدوح عيد: بيراميدز قادر على تحقيق الكونفيدرالية

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

بيراميدز

أعرب ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن سعادته بعد تحقيق فريق الكرة الفوز خارج دياره على حساب يانج أفريكانز التنزاني، مشيرا إلى أن الفريق ظهر بأداء قوي خلال مشاركاته الإفريقية. وفاز بيراميدز بهدفين مُقابل هدف على بطل تنزانيا في عقر داره، ضمن ذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، واقترب من بلوغ دور المجموعات بالبطولة القارية. وقال عيد في تصريحات صحفية، إنه فخور بكون بيراميدز أول فريق مصري يحقق الفوز في أول 3 مباريات خارج أرضه في مشاركاته بالبطولات الإفريقية، كما أنه واثق في قدرة فريقه على حصد اللقب القاري.

وأضاف أن الفريق لم يتأهل بعد لدور المجموعات وأمامه مواجهة صعبة وقوية يوم 3 نوفمبر المقبل، على ملعبه الدفاع الجوي بالقاهرة لتأكيد التأهل. وأشار عيد إلى أن قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بضم 6 لاعبين للمعسكر الحالي، يؤكد قدرات الفريق المتميزة وكونه يسير على الطريق الصحيح وإمكانية حصد اللقب

وأضاف أن الفريق لم يتأهل بعد لدور المجموعات وأمامه مواجهة صعبة وقوية يوم 3 نوفمبر المقبل، على ملعبه الدفاع الجوي بالقاهرة لتأكيد التأهل.



وأشار عيد إلى أن قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بضم 6 لاعبين للمعسكر الحالي، يؤكد قدرات الفريق المتميزة وكونه يسير على الطريق الصحيح وإمكانية حصد اللقب القاري.



وضم حسام البدري المدير الفني للفراعنة 6 لاعبين من نادي بيراميدز لصفوف المنتخب وهم "عبد الله السعيد، رجب بكار، محمد حمدي، محمد فاروق، إسلام عيسى وعمر جابر"، استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.