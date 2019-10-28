رياضة

ممدوح عيد: بيراميدز قادر على تحقيق الكونفيدرالية

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
بيراميدز
بيراميدز
أعرب ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، عن سعادته بعد تحقيق فريق الكرة الفوز خارج دياره على حساب يانج أفريكانز التنزاني، مشيرا إلى أن الفريق ظهر بأداء قوي خلال مشاركاته الإفريقية. وفاز بيراميدز بهدفين مُقابل هدف على بطل تنزانيا في عقر داره، ضمن ذهاب دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية، واقترب من بلوغ دور المجموعات بالبطولة القارية. وقال عيد في تصريحات صحفية، إنه فخور بكون بيراميدز أول فريق مصري يحقق الفوز في أول 3 مباريات خارج أرضه في مشاركاته بالبطولات الإفريقية، كما أنه واثق في قدرة فريقه على حصد اللقب القاري.
وأضاف أن الفريق لم يتأهل بعد لدور المجموعات وأمامه مواجهة صعبة وقوية يوم 3 نوفمبر المقبل، على ملعبه الدفاع الجوي بالقاهرة لتأكيد التأهل. وأشار عيد إلى أن قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بضم 6 لاعبين للمعسكر الحالي، يؤكد قدرات الفريق المتميزة وكونه يسير على الطريق الصحيح وإمكانية حصد اللقب
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تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

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نور-الشربيني

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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يبدأ رحلة العودة من تنزانيا

غادرت بعثة فريق بيراميدز، الأراضي التنزانية في رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز على يانج أفريكانز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الأحد على "الملعب الوطني"، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ32 مكرر من منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، سجل إريك تراوري هدف التقدم للضيوف، وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني، وقلص بابي تشمبي الفارق للفريق التنزاني، ليقترب الفريق المصري من التأهل إلى دور المجموعات، ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مواجهة العودة المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
بيراميدز (1)

بيراميدز يخشى مفاجآت يانج أفريكانز بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفًا ثقيلا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني، في الثالثة عصر اليوم الأحد، على الملعب الوطنى بتنزانيا، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 3 نوفمبر المقبل، ويسعى الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأزرق، للخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، لمساعدته على تخطى الفريق التنزاني في لقاء العودة الذي سيقام في مصر، وضمان التأهل لدور الـ16.
بيراميدز (2)

تصرف غريب من لاعب بيراميدز في مباراة الإنتاج الحربي

شهدت مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي الجارية حاليا على استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، تصرفا غريبا من عبده لومالاه لاعب بيراميدز، بعدما قرر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأزرق استبدال اللاعب من المباراة عقب مرور 38 دقيقة من اللقاء وقبل نهاية الشوط الأول والدفع باللاعب إسلام عيسى بدلا منه ورفض لومالا مصافحة زميله وخرج غاضبًا ولم يصافح مدربه، بل وسدد صندوق المياه الخاص بالفريق بقدمه في وجه زملائه المتواجدين على مقاعد البدلاء.
سباستيان-ديسابر (7)

ديسابر يجيب.. لماذا حضر ودية مصر وبتسوانا من الملعب؟

أكد الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز على أن مشاركة لاعبي فريقه مع منتخب مصر أمام نظيره البتسواني تكسبهم المزيد من الخبرات مشيرًا إلى أنه حضر ودية بتسوانا من أجل مساندة منتخب مصر ولاعبي فريقه في هذه المواجهة.. وأضاف ديسابر في تصريحات لقناة أون سبورت أن تمركز لاعبي منتخب مصر كان جيدا وحدثت العديد من التغييرات الفنية في المباراة. وأكمل: "الفوز على بتسوانا بداية جيدة لمنتخب مصر مع حسام البدري، وفي الفترة المقبلة الأداء سيتحسن أكثر".
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