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أحمد موسى عن واقعة قطار الإسكندرية: السكة الحديد «كاذبة»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاجم الإعلامي أحمد موسى، هيئة السكة الحديد بسبب بيانها التي أصدرته حول واقعة قطار الإسكندرية، مشيرًا إلى أن البيان يسئ لوزارة النقل ووزير النقل كامل الوزير، وكافة العاملين بالسكة الحديدة. وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن ما حدث مع الباعة المتجولين "جريمة"، متسائلًا: "أين الرحمة مما حدث من قبل الكمسري تجاه المواطن محمد عيد، معقبًا: "بيان السكك الحديد حول الواقعة كاذب ولا يقول الحقيقة".
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ألقت القبض على كمسري، بهيئة سكك حديد مصر، بعد تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، بشأن واقعة إجبار شخصين بالنزول من قطار رقم 934 القادم من الإسكندرية متجها إلى القاهرة، في أثناء سيره بنطاق قرية دفرة، بمركز طنطا، بسبب عدم امتلاكهما تذكرة؛ مما أسفر عن مصرع أحدهما
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حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

ردت هيئة الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على سؤال "ما حكم الدين بالاحتفال بالمولد النبوي؟"، ونشرت مقطع فيديو مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة، حيث قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله"، حيث أن من أيام الله تعالي أيام نصره لأنبياءه، وأيام مولدهم، وأعظمها قدرا، يوم مولد الرسول – صل الله عليه وسلم-. وأضافت الإفتاء، أن النبي هو الرحمة العظمى إلى جميع الخلق، وقد سئل الرسول عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وفي مشروعية بالاحتفال بمولده الشريف.
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الجندي: «مش عارفين نعد الإيجابيات في البلد من كترها»

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الشعب المصري شعب من طراز فريد من نوعه، وشعب يُراهن عليه، ولا يسمع للأكاذيب والخدع، مضيفًا أن الشعب المصري لا ينساق وراء الشائعات. وأضاف الجندي خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن هناك الكثير، يعملون لصالح البلد بجد واجتهاد، وفي كل المجالات، معلقًا: "زي ما في ظواهر سلبية، في ظواهر إيجابية، ومش عارفين نعد الظواهر الإيجابية من كثرتها بفضل الله".
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خالد الجندي عن «إعصار حمادة»: «بتوع الأرصاد رجالة» (فيديو)

أشاد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، واجتهادها فى إخراج بيانات سليمة عن الطقس ودحضها الأكاذيب عن عواصف تهدد حياة المواطنين. وعلق الجندى، على ما تداول في الصحف الأجنبية بشأن حدوث إعصار في مصر، قائلًت: "بيحاولوا يدخلوا علينا الفزع بأي طريقة، وكالة ناسا وواشنطن بوست كانوا بيحاولوا يخوفونا ويقولوا في إعصار في مصر"، متابعًا: " ولكن بتوع الأرصاد رجالة، وصدقت هيئة الأرصاد المصرية وكذب الباقي".
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«شهيد الطب»..36 ساعة عمل أنهت حياة طبيب بمستشفى طنطا

توفى طبيب تخدير بمستشفى جامعة طنطا، بمحافظة الغربية، مساء اليوم الإثنين، أثناء أداء عمله بغرفة عمليات المستشفى، نتيجة ضغط العمل والسهر المتواصل. وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأطباء والعاملين بالمستشفى إذ وصفو الطبيب «أحمد برج»، بـ«الشهيد»، فيما أكد أحد العاملين، أن الطبيب المتوفى مشهود له بحسن الخلق وسمعته الطيبة، فضلا عن نشاطه المستمر في العمل، لافتًا إلى أنه قبل دخوله غرفة العمليات كان «نباطشى»، والوفاة نتيجة ضغط العمل.
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الوزير للنواب: مستمرون في دعم السكة الحديد والمترو

جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة ستكون بالتنسيق مع لجنة النقل فى البرلمان وبعد استكمال تحسين الخدمة، قائلا: "سنسألكم هل نزيد سعر التذكرة أم لا من أجل تغطية 50% على الأقل من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".
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بـ1.9 مليار جنيه.. كامل الوزير يفتتح محطة مترو هليوبوليس

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل تشغيل محطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى للركاب وذلك بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ورئيس وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ورؤساء وقيادات الشركات المنفذة. قال الوزير، إن محطة هليوبوليس تعتبر من أضخم محطات مترو الأنفاق النفقية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وبلغت تكلفتها حوالى 1.9 مليار جنيه ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة والمحطة مكيفة الهواء مثل باقي محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق وتتوسط ميدان هليوبوليس الذي يعتبر من أكبر ميادين القاهرة بمصر الجديدة.
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لماذا تتجه أنظار العالم إلى مدينة أبو سمبل في أسوان؟

قال الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن التفسير الفلكي لتعامد الشمس على معبد أبوسمبل، إن سبب تعامد آشعة الشمس على أي مكان على سطح الأرض يرجع إلى حقيقة فلكية مهمة، هي مسار الشمس الظاهري خلال العام، فالأرض أثناء مسارها حول الشمس خلال العام الواحد تجعل آشعة الشمس تتعامد على أي مكان بعينه مرتين. وتتجه أنظار العالم لجنوب مصر (مدينة أبوسمبل بأسوان)، للمرة الثانية في أقل من يومين، بعد إعلان اكتشاف (خبيئة العساسيف) بالأقصر، لمتابعة الظاهرة الفلكية النادرة لتعامد آشعة شروق الشمس بعد غد الثلاثاء، على قدس أقداس المعبد الكبير الخاص بالملك رمسيس الثاني، والتي تبدأ في حوالي الساعة الخامسة و52 دقيقة صباحا وتستمر من 20 إلى 25 دقيقة.
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الكشف عن «خبيئة العساسيف» لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتا خشبيا خاصة بكهنة وكاهنات معبودات الأقصر للآلهة "آمون وخنسو" من بينها 3 توابيت لأطفال، تعود جميعها للأسرة الـ22، مضيفا أن المجموعة المكتشفة من التوابيت تتميز في توفير الدليل على المراحل المختلفة لطريقة صنع التوابيت في تلك الفترة، حيث منها ما هو مكتمل الزخارف والألوان، ومنها ما هو في المراحل الأولى للتصنيع، ومنها ما انتهى تصنيعه ولكن لم يتم وضع المناظر عليه، ومنها ما تم نحته وتزيين أجزاء منه وتركت الأجزاء الآخرى فارغة بدون زخارف.
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