أحمد موسى عن واقعة قطار الإسكندرية: السكة الحديد «كاذبة»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

أحمد موسى

هاجم الإعلامي أحمد موسى، هيئة السكة الحديد بسبب بيانها التي أصدرته حول واقعة قطار الإسكندرية، مشيرًا إلى أن البيان يسئ لوزارة النقل ووزير النقل كامل الوزير، وكافة العاملين بالسكة الحديدة. وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن ما حدث مع الباعة المتجولين "جريمة"، متسائلًا: "أين الرحمة مما حدث من قبل الكمسري تجاه المواطن محمد عيد، معقبًا: "بيان السكك الحديد حول الواقعة كاذب ولا يقول الحقيقة".

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية ألقت القبض على كمسري، بهيئة سكك حديد مصر، بعد تداول مقطع فيديو عبر "فيسبوك"، بشأن واقعة إجبار شخصين بالنزول من قطار رقم 934 القادم من الإسكندرية متجها إلى القاهرة، في أثناء سيره بنطاق قرية دفرة، بمركز طنطا، بسبب عدم امتلاكهما تذكرة؛ مما أسفر عن مصرع أحدهما