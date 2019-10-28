«يا تدفعوا يا تنطوا».. تفاصيل إجبار راكبين على القفز من القطار

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

قطار

تفاصيل جديدة كشفها أحد شهود العيان على واقعة إجبار راكبين على القفز من القطار، حيث أكد محمد صابر، أن مفتش القطار طلب منهم إظهار التذاكر ولكن لم يكن معهما أي أموال، مما اضطره لطلبه منهما البطاقات الشخصية، ثم فتح لهما باب القطار وقال لهم "يا تدفعوا يا تنطوا"، مؤكدًا ان الواقعة وقعت في الثالثة صباحًا. وتابع شاهد العيان خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "نزلهم من القطر وهو ماشي بسرعة كبيرة، أول واحد نط من الخوف ونجا، والتاني اتشجع بعده ونط نزل تحت القطر مات، رجل منهم عمره فوق الثلاثين، وشاب صغير، والإثنين من الباعة المتجولين".

وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن رئيس قطار 934 مكيف الإسكندرية-الأقصر طالب اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة بعدما امتنعا عن دفعها.وقاما بالنزول أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة نتيجة عطل بنظام الإشارات بالمحطة، وأدى قفزهما من القطار إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر