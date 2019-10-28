«يا تدفعوا يا تنطوا».. تفاصيل إجبار راكبين على القفز من القطار
تحرير:إسلام الشاذلي
٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
قطار
تفاصيل جديدة كشفها أحد شهود العيان على واقعة إجبار راكبين على القفز من القطار، حيث أكد محمد صابر، أن مفتش القطار طلب منهم إظهار التذاكر ولكن لم يكن معهما أي أموال، مما اضطره لطلبه منهما البطاقات الشخصية، ثم فتح لهما باب القطار وقال لهم "يا تدفعوا يا تنطوا"، مؤكدًا ان الواقعة وقعت في الثالثة صباحًا.
وتابع شاهد العيان خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "نزلهم من القطر وهو ماشي بسرعة كبيرة، أول واحد نط من الخوف ونجا، والتاني اتشجع بعده ونط نزل تحت القطر مات، رجل منهم عمره فوق الثلاثين، وشاب صغير، والإثنين من الباعة المتجولين".
وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن رئيس قطار 934 مكيف الإسكندرية-الأقصر طالب اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة بعدما امتنعا عن دفعها.وقاما بالنزول أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة نتيجة عطل بنظام الإشارات بالمحطة، وأدى قفزهما من القطار إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر
وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن رئيس قطار 934 مكيف الإسكندرية-الأقصر طالب اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة بعدما امتنعا عن دفعها.
وقاما بالنزول أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة نتيجة عطل بنظام الإشارات بالمحطة، وأدى قفزهما من القطار إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.
وأضافت أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين.
وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.