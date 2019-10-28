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«يا تدفعوا يا تنطوا».. تفاصيل إجبار راكبين على القفز من القطار

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
قطار
قطار
تفاصيل جديدة كشفها أحد شهود العيان على واقعة إجبار راكبين على القفز من القطار، حيث أكد محمد صابر، أن مفتش القطار طلب منهم إظهار التذاكر ولكن لم يكن معهما أي أموال، مما اضطره لطلبه منهما البطاقات الشخصية، ثم فتح لهما باب القطار وقال لهم "يا تدفعوا يا تنطوا"، مؤكدًا ان الواقعة وقعت في الثالثة صباحًا. وتابع شاهد العيان خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "نزلهم من القطر وهو ماشي بسرعة كبيرة، أول واحد نط من الخوف ونجا، والتاني اتشجع بعده ونط نزل تحت القطر مات، رجل منهم عمره فوق الثلاثين، وشاب صغير، والإثنين من الباعة المتجولين".
وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن رئيس قطار 934 مكيف الإسكندرية-الأقصر طالب اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة بعدما امتنعا عن دفعها.وقاما بالنزول أثناء تهدية القطار بمحطة دفرة نتيجة عطل بنظام الإشارات بالمحطة، وأدى قفزهما من القطار إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر
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حوار مع المستشاره هايدى الفضالى (1)

بعد جريمة راجح.. هايدي الفضالي تطالب بقانون يعاقب الأب والأم

في الآونة الأخيرة انتشرت جرائم االعنف والقتل، وكان للأطفال نصيب الأسد فيها، نتيجة انعدام الوعي واختفاء الرقابة الأسرية، فضلا عن بعض الثغرات في قانون الطفل والأحداث، وكان آخر ضحايا هذه الجرائم الطالب «محمود محمد سعيد البنا»، الذي راح ضحية الدفاع عن إحدى الفتيات من التحرش، في قضية شغلت الرأي العام العربي والعالمي. «التحرير» التقت المستشارة هايدي كمال الفضالي، رئيس محاكم أحداث الجيزة والقاهرة سابقًا، لتوضح بعض الأسباب التي ساعدت على انتشار هذا الكم من هذه الجرائم، وكيفية التخلص منها، وإليكم نص الحوار:
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

خبير مائي: «الفرد في مصر يستهلك 300 لتر مياه يوميا» (فيديو)

كشف ضياء الدين القوصي، خبير في شؤون المياه، أن مصر تعتمد على نظم الري التقليدية وليست النظم الحديثة، وهي نظم "الري بالراحة"؛ بمعنى أن المياه تنتقل من الخزان أمام السد العالي إلى الشبكة الممتدة على طول وعرض البلاد، في نحو 30 ألف كيلومتر من الترع على مختلف المستويات؛ سواء الرياحات أو الترع، والتي يرفع منها الفلاح ليروي أرضه. وأكد القوصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، أن متوسط استهلاك الفرد من المياه فى اليوم 300 لتر وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة عالميا، وهذه النسبة المرتفعة تأتى من استخدام بعض الأشخاص بالإسراف فى المياه من غسيل السيارات ورش المياه امام المنازل والمقاهى وهذا الأمر يعتبر جريمة.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

حقه مش هيروح.. أول تعليق من كامل الوزير على واقعة «شهيد التذكرة»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يرفض تصرف كمسري القطار، حيث أن توجيهات الوزارة بأن من لا يدفع التذكرة يحرر له محضر فقط، واصفا مرتكب الواقعة بعديم الإنسانية. ووجه كامل خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، العزاء لأسرة المواطن محمد عيد ضحية واقعة "كمسري قطار 934"، موجهًا رسالة لأسرة القتيل: "حق ابنكم مش هيروح، إحنا هنجبلكم حق ابنكم".
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حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

ردت هيئة الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على سؤال "ما حكم الدين بالاحتفال بالمولد النبوي؟"، ونشرت مقطع فيديو مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة، حيث قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله"، حيث أن من أيام الله تعالي أيام نصره لأنبياءه، وأيام مولدهم، وأعظمها قدرا، يوم مولد الرسول – صل الله عليه وسلم-. وأضافت الإفتاء، أن النبي هو الرحمة العظمى إلى جميع الخلق، وقد سئل الرسول عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وفي مشروعية بالاحتفال بمولده الشريف.
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أحمد موسى

أحمد موسى عن واقعة قطار الإسكندرية: السكة الحديد «كاذبة»

هاجم الإعلامي أحمد موسى، هيئة السكة الحديد بسبب بيانها التي أصدرته حول واقعة قطار الإسكندرية، مشيرًا إلى أن البيان يسئ لوزارة النقل ووزير النقل كامل الوزير، وكافة العاملين بالسكة الحديدة. وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن ما حدث مع الباعة المتجولين "جريمة"، متسائلًا: "أين الرحمة مما حدث من قبل الكمسري تجاه المواطن محمد عيد، معقبًا: "بيان السكك الحديد حول الواقعة كاذب ولا يقول الحقيقة".
الرئيس-السيسى

السيسي يدعو بوتين وزعماء أفريقيا لمنتدى أسوان للسلام

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من منتدى "روسيا - إفريقيا"، اليوم الخميس، في مدينة سوتشي الروسية، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ورؤساء وزعماء الدول الإفريقية للمشاركة في أعمال النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة يومي 11 و12 ديسمبر 2019، كما دعاهم إلى الإسهام في مناقشات منتدى أسوان بهدف إثراء التفاعل حول موضوعاته الرئيسية. من جانبه أيد بوتين، إجراء منتدى لمناقشة شؤون السلام والتنمية، المقرر عقده في ديسمبر في مصر.
تعامد الشمس على وجه رمسيس (2)

لماذا تتجه أنظار العالم إلى مدينة أبو سمبل في أسوان؟

قال الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن التفسير الفلكي لتعامد الشمس على معبد أبوسمبل، إن سبب تعامد آشعة الشمس على أي مكان على سطح الأرض يرجع إلى حقيقة فلكية مهمة، هي مسار الشمس الظاهري خلال العام، فالأرض أثناء مسارها حول الشمس خلال العام الواحد تجعل آشعة الشمس تتعامد على أي مكان بعينه مرتين. وتتجه أنظار العالم لجنوب مصر (مدينة أبوسمبل بأسوان)، للمرة الثانية في أقل من يومين، بعد إعلان اكتشاف (خبيئة العساسيف) بالأقصر، لمتابعة الظاهرة الفلكية النادرة لتعامد آشعة شروق الشمس بعد غد الثلاثاء، على قدس أقداس المعبد الكبير الخاص بالملك رمسيس الثاني، والتي تبدأ في حوالي الساعة الخامسة و52 دقيقة صباحا وتستمر من 20 إلى 25 دقيقة.
تعامد-الشمس-على-تمثال-رمسيس-بمعبد-ابو-سمبل

13 معلومة عن ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

معبد أبو سمبل، هو أكبر معبد منحوت في الصخر بالعالم، إذ يعتبر آية في العمارة والهندسة القديمة، فقد نحت في قطعة صخرية على الضفة الغربية للنيل بموضع غاية في الجمال، وهناك أدلة على أن أصل الفكرة في تشييد معبد في أبو سمبل، كانت لسيتي الأول، ولا شك أن جزء كبيرا من الداخل كان قد نحت قبل أن يعتلي رمسيس الثاني العرش، ولكن إلى أي مدى كان سيتي مسئولا عن الشكل الأخير وخاصة الواجهة هذا ما لا يعرف حتى اليوم، وكالعادة لا يرجع رمسيس أي فضل لمن سبقوه، والغرض من المعبد ومكانه هو عبادة الشمس.
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