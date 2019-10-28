إيقاف ريبيري 3 مباريات بعد الاعتداء على الحكم

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

ريبيري

لم يشفع له الاعتذار الذي قدمه اليوم الإثنين، على ما بدر منه، حيث قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف النجم الفرنسي فرانك ريبيري ثلاث مباريات بعد واقعة تعديه على الحكم، إلى جانب تغريمه 20 ألف يورو، وأشار الاتحاد في بيانه وفقًا لما نقله موقع "فوتبول الإيطالي" فإن معاقبة ريبيري جاءت بسبب سلوكه تجاه الحكم المساعد إلى جانب تلفظه بألفاظ سيئة تجاه الحكم، وهو ما أظهرته التسجيلات المصورة، بهذا سيغيب ريبيري عن مواجهات ساسولو وبارما وكالياري في الدوري الإيطالي.

وتعرض فريق فيورنتينا للخسارة على ملعبه ووسط جماهيره، بهدفين مقابل هدف أمام لاتسيو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي، في لقاء شهد اعتراضات كبيرة من جانب لاعبي فيورنتينا، امتدت عقب نهاية المباراة عندما قرر ريبيري دفع الحكم المساعد. وانضم ريبيري إلى فيورنتينا الصيف الماضي بعدما انتهى