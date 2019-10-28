رياضة

إيقاف ريبيري 3 مباريات بعد الاعتداء على الحكم

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
ريبيري
ريبيري
لم يشفع له الاعتذار الذي قدمه اليوم الإثنين، على ما بدر منه، حيث قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف النجم الفرنسي فرانك ريبيري ثلاث مباريات بعد واقعة تعديه على الحكم، إلى جانب تغريمه 20 ألف يورو، وأشار الاتحاد في بيانه وفقًا لما نقله موقع "فوتبول الإيطالي" فإن معاقبة ريبيري جاءت بسبب سلوكه تجاه الحكم المساعد إلى جانب تلفظه بألفاظ سيئة تجاه الحكم، وهو ما أظهرته التسجيلات المصورة، بهذا سيغيب ريبيري عن مواجهات ساسولو وبارما وكالياري في الدوري الإيطالي.
وتعرض فريق فيورنتينا للخسارة على ملعبه ووسط جماهيره، بهدفين مقابل هدف أمام لاتسيو، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي، في لقاء شهد اعتراضات كبيرة من جانب لاعبي فيورنتينا، امتدت عقب نهاية المباراة عندما قرر ريبيري دفع الحكم المساعد. وانضم ريبيري إلى فيورنتينا الصيف الماضي بعدما انتهى
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تركى-والخطيب (1)

تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
بيب-جوارديولا (1)

ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
نور-الشربيني

نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة العالم للاسكواش

تأهلت نور الشربيني بسهولة إلى ربع نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش بالتغلب على الهندية جوشنا شينابا، بثلاثة أشواط دون رد، بواقع (11-5)، (11-3)، (11-6)، وتقام البطولة أمام منطقة الأهرامات، بمجموع جوائز 430 ألف دولار كقيمة مالية قياسية هي الأعلى في تاريخ اللعبة، لتواجه النيوزلاندية جويل كينج بعد غد الأربعاء، كما صعدت المصرية هانيا الحمامي، إلى نفس الدور، بالتغلب على الماليزية سيفاسينجاري سوبر أمانيام (3-1)، بواقع (11-8)، (10-12)، (11-8)، (11-9).
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إنتر ميلان-بارما

إنتر يفشل في استغلال تعثر يوفنتوس ويتعادل مع بارما

فشل فريق إنتر في استغلال تعثر منافسه يوفنتوس وتعادل مع نظيره بارما بنتيجة 2-2 فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، فى الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإيطالى (الكالتشيو)، وسجل أهداف المباراة لصالح النيراتزوري كل من أنطونيو كاندريفا فى الدقيقة الـ23 وروميرو لوكاكو فى الدقيقة الـ51، بينما سجل لصالح بارما يان كرامو فى الدقيقة الـ26 وجرفينيو فى الدقيقة الـ30 من عمر المباراة، ورغم التعادل فإن إنتر ما زال فى المنافسة على صدارة الجدول برصيد 22 نقطة فى المركز الثاني بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر.
ميلان

ميلان يتعثر أمام ليتشي بتعادل قاتل في الـ «سان سيرو»

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة فريق ميلان ونظيره ليتشي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل هاكان تشالهان هدف التقدم للروسونيري، وأدرك خوما باباكار هدف التعادل للضيوف، وأضاف شيشتوف بيونتك الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وأحرز ماركو كالديروني، الهدف الثاني لليتشي، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، جعلت ميلان في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، في المقابل وصل رصيد ليتشي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.
زلاتان-إبراهيموفيتش (4)

فيورنتينا يدرس التعاقد مع إبراهيموفيتش

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة إدارة نادي فيورنتينا الإيطالي، في التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" فى تقريره، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه الأخير فى التعاقد مع الفرنسي فرانك ريبيري، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، يخطط الآن لضم إبراهيموفيتش. ويحتل نادى فيورنتينا المركز الثامن برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مبارايات فاز فى 3 وتعادل فى مباراتين وخسر فى مثلهما.
أنطونيو-كونتي

كونتي: يوفنتوس ونابولي الأقرب للتويج بالدوري

علق أنطونيو كونتى المدير الفنى لإنتر ميلان على إمكانية فوز النيراتزوى ببطولة الدورى الإيطالى لهذا الموسم (2019- 2020)، حيث أشار المدرب الإيطالى إلى أن يوفنتوس ونابولى هما الأقرب لحصد اللقب هذا الموسم. وقال كونتى فى تصريحات عبر موقع كالتشيو ميركاتو عن الأقرب للفوز: "يجب أن نكون واقعيين، يوفنتوس ونابولى ما زالا أقوى من فريقنا". وأَضاف كونتى: "أعتقد أن الإيمان يكلف مشجعي إنتر، يجب أن تكون واقعيًّا، وأن تنظر للحقيقة، بالمقارنة بنا، هناك فريقان فى القمة وهما يوفنتوس ونابولى".
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