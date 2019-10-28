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حقه مش هيروح.. أول تعليق من كامل الوزير على واقعة «شهيد التذكرة»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م
كامل الوزير
كامل الوزير
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يرفض تصرف كمسري القطار، حيث أن توجيهات الوزارة بأن من لا يدفع التذكرة يحرر له محضر فقط، واصفا مرتكب الواقعة بعديم الإنسانية. ووجه كامل خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، العزاء لأسرة المواطن محمد عيد ضحية واقعة "كمسري قطار 934"، موجهًا رسالة لأسرة القتيل: "حق ابنكم مش هيروح، إحنا هنجبلكم حق ابنكم".
وأكد، أنهم سيعملون على تغليظ العقوبة حتى لا تتكرر الواقعة، معقبا: "مش احنا اللي نعمل كده، إحنا جايين نحمي الناس"، منوها إلى أن الشابين قفزا بالفعل من القطار إحدهما كان نحيف تمكن من القفز وأصيب، والشاب الأخر لم يتمكن من القفز بصورة سليمة فسقط وتوفى، معربا عن أسفه بسبب تلك الواقعة، وأنه سيتوجه للمصاب
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حوار مع المستشاره هايدى الفضالى (1)

بعد جريمة راجح.. هايدي الفضالي تطالب بقانون يعاقب الأب والأم

في الآونة الأخيرة انتشرت جرائم االعنف والقتل، وكان للأطفال نصيب الأسد فيها، نتيجة انعدام الوعي واختفاء الرقابة الأسرية، فضلا عن بعض الثغرات في قانون الطفل والأحداث، وكان آخر ضحايا هذه الجرائم الطالب «محمود محمد سعيد البنا»، الذي راح ضحية الدفاع عن إحدى الفتيات من التحرش، في قضية شغلت الرأي العام العربي والعالمي. «التحرير» التقت المستشارة هايدي كمال الفضالي، رئيس محاكم أحداث الجيزة والقاهرة سابقًا، لتوضح بعض الأسباب التي ساعدت على انتشار هذا الكم من هذه الجرائم، وكيفية التخلص منها، وإليكم نص الحوار:
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خبير مائي: «الفرد في مصر يستهلك 300 لتر مياه يوميا» (فيديو)

كشف ضياء الدين القوصي، خبير في شؤون المياه، أن مصر تعتمد على نظم الري التقليدية وليست النظم الحديثة، وهي نظم "الري بالراحة"؛ بمعنى أن المياه تنتقل من الخزان أمام السد العالي إلى الشبكة الممتدة على طول وعرض البلاد، في نحو 30 ألف كيلومتر من الترع على مختلف المستويات؛ سواء الرياحات أو الترع، والتي يرفع منها الفلاح ليروي أرضه. وأكد القوصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، أن متوسط استهلاك الفرد من المياه فى اليوم 300 لتر وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة عالميا، وهذه النسبة المرتفعة تأتى من استخدام بعض الأشخاص بالإسراف فى المياه من غسيل السيارات ورش المياه امام المنازل والمقاهى وهذا الأمر يعتبر جريمة.
قطارات (1)

«يا تدفعوا يا تنطوا».. تفاصيل إجبار راكبين على القفز من القطار

تفاصيل جديدة كشفها أحد شهود العيان على واقعة إجبار راكبين على القفز من القطار، حيث أكد محمد صابر، أن مفتش القطار طلب منهم إظهار التذاكر ولكن لم يكن معهما أي أموال، مما اضطره لطلبه منهما البطاقات الشخصية، ثم فتح لهما باب القطار وقال لهم "يا تدفعوا يا تنطوا"، مؤكدًا ان الواقعة وقعت في الثالثة صباحًا. وتابع شاهد العيان خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "نزلهم من القطر وهو ماشي بسرعة كبيرة، أول واحد نط من الخوف ونجا، والتاني اتشجع بعده ونط نزل تحت القطر مات، رجل منهم عمره فوق الثلاثين، وشاب صغير، والإثنين من الباعة المتجولين".
دار-الافتاء-المصرية

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

ردت هيئة الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على سؤال "ما حكم الدين بالاحتفال بالمولد النبوي؟"، ونشرت مقطع فيديو مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة، حيث قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله"، حيث أن من أيام الله تعالي أيام نصره لأنبياءه، وأيام مولدهم، وأعظمها قدرا، يوم مولد الرسول – صل الله عليه وسلم-. وأضافت الإفتاء، أن النبي هو الرحمة العظمى إلى جميع الخلق، وقد سئل الرسول عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وفي مشروعية بالاحتفال بمولده الشريف.
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قطارات (1)

«يا تدفعوا يا تنطوا».. تفاصيل إجبار راكبين على القفز من القطار

تفاصيل جديدة كشفها أحد شهود العيان على واقعة إجبار راكبين على القفز من القطار، حيث أكد محمد صابر، أن مفتش القطار طلب منهم إظهار التذاكر ولكن لم يكن معهما أي أموال، مما اضطره لطلبه منهما البطاقات الشخصية، ثم فتح لهما باب القطار وقال لهم "يا تدفعوا يا تنطوا"، مؤكدًا ان الواقعة وقعت في الثالثة صباحًا. وتابع شاهد العيان خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "نزلهم من القطر وهو ماشي بسرعة كبيرة، أول واحد نط من الخوف ونجا، والتاني اتشجع بعده ونط نزل تحت القطر مات، رجل منهم عمره فوق الثلاثين، وشاب صغير، والإثنين من الباعة المتجولين".
أحمد موسى

أحمد موسى عن واقعة قطار الإسكندرية: السكة الحديد «كاذبة»

هاجم الإعلامي أحمد موسى، هيئة السكة الحديد بسبب بيانها التي أصدرته حول واقعة قطار الإسكندرية، مشيرًا إلى أن البيان يسئ لوزارة النقل ووزير النقل كامل الوزير، وكافة العاملين بالسكة الحديدة. وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن ما حدث مع الباعة المتجولين "جريمة"، متسائلًا: "أين الرحمة مما حدث من قبل الكمسري تجاه المواطن محمد عيد، معقبًا: "بيان السكك الحديد حول الواقعة كاذب ولا يقول الحقيقة".
قطار - أرشيفية

«سيول مفاجئة».. حقيقة انقلاب جرار «عين شمس»

ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تعاين حاليا موقع خروج جرار استكشافي عن القضبان على خط (عين شمس - السويس)، للاستعداد بالسكة ورفع الجرار، موضحة أنه في أثناء قيام الجرار 3451 (الدليل) مستصحبا عددا من الفنيين بالهيئة بالمرور على خط (عين شمس - السويس) حدثت سيول مفاجئة باتجاه محطة (العجرود)، أدت إلى انجراف جزء من جسم السكة وخروج الجرار عن القضبان، جاء في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، ردا على ما نشر عبر بعض المواقع من انقلاب جرار استكشافي على الخط المذكور.
وزير-النقل -كامل الوزير -تحويل-ميناء الإسكندرية-لميناء-أخضر (2)

الوزير للنواب: مستمرون في دعم السكة الحديد والمترو

جدد وزير النقل والمواصلات كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة هشام عبد الواحد، اليوم الإثنين، التأكيد على استمرار الدولة فى دعم مرفق السكك الحديدية ومترو الأنفاق رغم تحرير سعر السولار والكهرباء وارتفاع تكلفة التشغيل، وأنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات، وأن الزيادة ستكون بالتنسيق مع لجنة النقل فى البرلمان وبعد استكمال تحسين الخدمة، قائلا: "سنسألكم هل نزيد سعر التذكرة أم لا من أجل تغطية 50% على الأقل من سعر تكلفة الخدمة، لأننا في بعض الخطوط الدولة تتحمل 5 أضعاف سعر التكلفة".
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