حقه مش هيروح.. أول تعليق من كامل الوزير على واقعة «شهيد التذكرة»

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ م

كامل الوزير

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يرفض تصرف كمسري القطار، حيث أن توجيهات الوزارة بأن من لا يدفع التذكرة يحرر له محضر فقط، واصفا مرتكب الواقعة بعديم الإنسانية. ووجه كامل خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، العزاء لأسرة المواطن محمد عيد ضحية واقعة "كمسري قطار 934"، موجهًا رسالة لأسرة القتيل: "حق ابنكم مش هيروح، إحنا هنجبلكم حق ابنكم".

وأكد، أنهم سيعملون على تغليظ العقوبة حتى لا تتكرر الواقعة، معقبا: "مش احنا اللي نعمل كده، إحنا جايين نحمي الناس"، منوها إلى أن الشابين قفزا بالفعل من القطار إحدهما كان نحيف تمكن من القفز وأصيب، والشاب الأخر لم يتمكن من القفز بصورة سليمة فسقط وتوفى، معربا عن أسفه بسبب تلك الواقعة، وأنه سيتوجه للمصاب