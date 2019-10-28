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خبير مائي: «الفرد في مصر يستهلك 300 لتر مياه يوميا» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م
مياه الشرب
مياه الشرب
كشف ضياء الدين القوصي، خبير في شؤون المياه، أن مصر تعتمد على نظم الري التقليدية وليست النظم الحديثة، وهي نظم "الري بالراحة"؛ بمعنى أن المياه تنتقل من الخزان أمام السد العالي إلى الشبكة الممتدة على طول وعرض البلاد، في نحو 30 ألف كيلومتر من الترع على مختلف المستويات؛ سواء الرياحات أو الترع، والتي يرفع منها الفلاح ليروي أرضه. وأكد القوصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، أن متوسط استهلاك الفرد من المياه فى اليوم 300 لتر وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة عالميا، وهذه النسبة المرتفعة تأتى من استخدام بعض الأشخاص بالإسراف فى المياه من غسيل السيارات ورش المياه امام المنازل والمقاهى وهذا الأمر يعتبر جريمة.
وأضاف القوصي، أن الفرق بين نظم الري الحديث ونظم الري التقليدية أن المياه في نظم الري السطحي التقليدي تسير بتأثير الجاذبية، ولا يوجد رفع إلا في نقاط محددة، ولكن النظم الحديثة تعمل بالضغط والطاقة بمختلف أنواعها. وأوضح، أن هناك فرقًا بين الإمداد والطلب؛ وهو فجوة مائية تُقدر بـ20 مليار متر مكعب سنويًّا،
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حوار مع المستشاره هايدى الفضالى (1)

بعد جريمة راجح.. هايدي الفضالي تطالب بقانون يعاقب الأب والأم

في الآونة الأخيرة انتشرت جرائم االعنف والقتل، وكان للأطفال نصيب الأسد فيها، نتيجة انعدام الوعي واختفاء الرقابة الأسرية، فضلا عن بعض الثغرات في قانون الطفل والأحداث، وكان آخر ضحايا هذه الجرائم الطالب «محمود محمد سعيد البنا»، الذي راح ضحية الدفاع عن إحدى الفتيات من التحرش، في قضية شغلت الرأي العام العربي والعالمي. «التحرير» التقت المستشارة هايدي كمال الفضالي، رئيس محاكم أحداث الجيزة والقاهرة سابقًا، لتوضح بعض الأسباب التي ساعدت على انتشار هذا الكم من هذه الجرائم، وكيفية التخلص منها، وإليكم نص الحوار:
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

حقه مش هيروح.. أول تعليق من كامل الوزير على واقعة «شهيد التذكرة»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يرفض تصرف كمسري القطار، حيث أن توجيهات الوزارة بأن من لا يدفع التذكرة يحرر له محضر فقط، واصفا مرتكب الواقعة بعديم الإنسانية. ووجه كامل خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، العزاء لأسرة المواطن محمد عيد ضحية واقعة "كمسري قطار 934"، موجهًا رسالة لأسرة القتيل: "حق ابنكم مش هيروح، إحنا هنجبلكم حق ابنكم".
قطارات (1)

«يا تدفعوا يا تنطوا».. تفاصيل إجبار راكبين على القفز من القطار

تفاصيل جديدة كشفها أحد شهود العيان على واقعة إجبار راكبين على القفز من القطار، حيث أكد محمد صابر، أن مفتش القطار طلب منهم إظهار التذاكر ولكن لم يكن معهما أي أموال، مما اضطره لطلبه منهما البطاقات الشخصية، ثم فتح لهما باب القطار وقال لهم "يا تدفعوا يا تنطوا"، مؤكدًا ان الواقعة وقعت في الثالثة صباحًا. وتابع شاهد العيان خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين: "نزلهم من القطر وهو ماشي بسرعة كبيرة، أول واحد نط من الخوف ونجا، والتاني اتشجع بعده ونط نزل تحت القطر مات، رجل منهم عمره فوق الثلاثين، وشاب صغير، والإثنين من الباعة المتجولين".
دار-الافتاء-المصرية

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. الإفتاء تُجيب (فيديو)

ردت هيئة الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، على سؤال "ما حكم الدين بالاحتفال بالمولد النبوي؟"، ونشرت مقطع فيديو مؤكدة أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع بالكتاب والسنة، واتفاق علماء الأمة، حيث قال الله تعالى "وذكرهم بأيام الله"، حيث أن من أيام الله تعالي أيام نصره لأنبياءه، وأيام مولدهم، وأعظمها قدرا، يوم مولد الرسول – صل الله عليه وسلم-. وأضافت الإفتاء، أن النبي هو الرحمة العظمى إلى جميع الخلق، وقد سئل الرسول عن صوم يوم الإثنين، فقال: "ذاك يوم ولدت فيه"، وفي مشروعية بالاحتفال بمولده الشريف.
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الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة الأخطر بعد حرب أكتوبر 73

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نعيش في بؤرة أزمة حقيقية هي أزمة شح وفقر المياه، تزامنًا مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهذا سر التركيز على فاعليات "أسبوع القاهرة للمياه"، مشددًا على أن الحروب القادمة ليست حروب نفط او طاقة وإنما حروب مياه، وهذا يتم الحديث عنه منذ سنوات عديدة من قبل آباءنا وأجدادنا. وأضاف الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الوفود المشاركة في فاعليات "أسبوع القاهرة للمياه".
مصطفى الفقي

الفقي: تهنئة السيسي لرئيس إثيوبيا تساهم في حل قضية «سد النهضة»

أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حصوله على جائزة نول للسلام، يساهم في حل قضية سد النهضة الإثيوبي. مضيفا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن قضية «سد النهضة»، هي قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مسيرة مصر نحو النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن عملية بناء السد تهدف إلى خنق مصر، متهمًا عدة دول بالوقوف مع إثيوبيا في بنائه.
السيسى

السيسي عن أزمة سد النهضة: «لولا 25 يناير مكنتش حصلت»

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، كلمة في الندوة التثقيفة الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وبعد ذلك بدأ في تلقي الأسئلة من الحضور وسأله أحدهم عن سد النهضة قائلا: "منذ أسابيع شعرنا من التصريحات الرسمية المصرية في أعقاب الاجتماع الذي حضره وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث أننا نقترب من الوصول إلى نفق مظلم، لكن الاتصال التليفوني بينك وبين رئيس الوزراء الإثوبيي يعطي الأمل في إمكان العودة من جديد إلى مسار أفضل وأكثر اتساعا إلى حل سياسي".
سد النهضة

مقترح برلماني بعمل مجرى مائي لمواجهة سد النهضة

تقدم النائب خالد أبو طالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والزراعة والري والموارد المائية، بموجبه يتم عمل مجرى مائي يبدأ من بحيرة ناصر إلى منخفض القطارة، كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن سد النهضة له آثار كبيرة على مصر، حيث من المحتمل أن تتعرض للكثير من خسائر المياه بوجود سد النهضة، مع الوضع في الاعتبار الظروف الطبيعية كمعدلات التبخر والجفاف.
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