خبير مائي: «الفرد في مصر يستهلك 300 لتر مياه يوميا» (فيديو)

تحرير:إسلام الشاذلي ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٢٧ م

مياه الشرب

كشف ضياء الدين القوصي، خبير في شؤون المياه، أن مصر تعتمد على نظم الري التقليدية وليست النظم الحديثة، وهي نظم "الري بالراحة"؛ بمعنى أن المياه تنتقل من الخزان أمام السد العالي إلى الشبكة الممتدة على طول وعرض البلاد، في نحو 30 ألف كيلومتر من الترع على مختلف المستويات؛ سواء الرياحات أو الترع، والتي يرفع منها الفلاح ليروي أرضه. وأكد القوصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي"، أن متوسط استهلاك الفرد من المياه فى اليوم 300 لتر وهذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة عالميا، وهذه النسبة المرتفعة تأتى من استخدام بعض الأشخاص بالإسراف فى المياه من غسيل السيارات ورش المياه امام المنازل والمقاهى وهذا الأمر يعتبر جريمة.

وأضاف القوصي، أن الفرق بين نظم الري الحديث ونظم الري التقليدية أن المياه في نظم الري السطحي التقليدي تسير بتأثير الجاذبية، ولا يوجد رفع إلا في نقاط محددة، ولكن النظم الحديثة تعمل بالضغط والطاقة بمختلف أنواعها. وأوضح، أن هناك فرقًا بين الإمداد والطلب؛ وهو فجوة مائية تُقدر بـ20 مليار متر مكعب سنويًّا،