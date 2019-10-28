زيادة الرسوم.. قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

مجلس الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد، التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي، كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارًا من أول ابريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي: العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الطلبات الخاصة بتعيين مراقب الحسابات برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق وعضوية محمد مرجان المدير التنفيذي وعماد حلمي المدير المالي، كما قرر المجلس الموافقة على اعتماد عقد اللاعب سيف هاني لاعب كرة اليد مواليد 2000 من نادي الشمس إلى النادي الأهلي. وقرر المجلس، تشكيل لجنة برئاسة