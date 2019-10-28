نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة العالم للاسكواش

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

نور الشربيني

تأهلت نور الشربيني بسهولة إلى ربع نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش بالتغلب على الهندية جوشنا شينابا، بثلاثة أشواط دون رد، بواقع (11-5)، (11-3)، (11-6)، وتقام البطولة أمام منطقة الأهرامات، بمجموع جوائز 430 ألف دولار كقيمة مالية قياسية هي الأعلى في تاريخ اللعبة، لتواجه النيوزلاندية جويل كينج بعد غد الأربعاء، كما صعدت المصرية هانيا الحمامي، إلى نفس الدور، بالتغلب على الماليزية سيفاسينجاري سوبر أمانيام (3-1)، بواقع (11-8)، (10-12)، (11-8)، (11-9).

وعلى مستوى الرجال، تأهل المصري كريم عبد الجواد لربع نهائي بطولة مصر الدولية أحد البطولات الثمانية الكبرى في الموسم بعد فوزه على ليو أو لاعب هونج كونج، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وفي مواجهات ربع نهائي البطولة، يلاقي فارس الدسوقي نظيره النيوزلاندي بول كول، في السادسة ونصف مساء غدًا الثلاثء. وتواجه رنيم