رياضة

نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة العالم للاسكواش

تحرير:علي الزيني ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
نور الشربيني
نور الشربيني
تأهلت نور الشربيني بسهولة إلى ربع نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش بالتغلب على الهندية جوشنا شينابا، بثلاثة أشواط دون رد، بواقع (11-5)، (11-3)، (11-6)، وتقام البطولة أمام منطقة الأهرامات، بمجموع جوائز 430 ألف دولار كقيمة مالية قياسية هي الأعلى في تاريخ اللعبة، لتواجه النيوزلاندية جويل كينج بعد غد الأربعاء، كما صعدت المصرية هانيا الحمامي، إلى نفس الدور، بالتغلب على الماليزية سيفاسينجاري سوبر أمانيام (3-1)، بواقع (11-8)، (10-12)، (11-8)، (11-9).
وعلى مستوى الرجال، تأهل المصري كريم عبد الجواد لربع نهائي بطولة مصر الدولية أحد البطولات الثمانية الكبرى في الموسم بعد فوزه على ليو أو لاعب هونج كونج، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وفي مواجهات ربع نهائي البطولة، يلاقي فارس الدسوقي نظيره النيوزلاندي بول كول، في السادسة ونصف مساء غدًا الثلاثء. وتواجه رنيم
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تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
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ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (1)

زيادة الرسوم.. قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد، التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي، كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارًا من أول ابريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي: العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
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