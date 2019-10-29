ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص

جوارديولا

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".

وأضاف: "اعتقدت أننا سنربح كل شيء معه، وظهرت تلك الحقائق بسرعة". وواصل: "بين المباريات لم يكن هناك متسع من الوقت للاستمتاع بالوقت، ولكن المتعة كانت في عملية بناء الفريق، والتي أدت إلى ظهور واحد من أفضل الفرق في تاريخ اللعبة، نظرًا لأن التغييرات التي قمنا بها سارت بشكل جيد، والأمور تحسنت". وتابع: "كنا