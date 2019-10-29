رياضة

ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ ص
جوارديولا
جوارديولا
كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
وأضاف: "اعتقدت أننا سنربح كل شيء معه، وظهرت تلك الحقائق بسرعة". وواصل: "بين المباريات لم يكن هناك متسع من الوقت للاستمتاع بالوقت، ولكن المتعة كانت في عملية بناء الفريق، والتي أدت إلى ظهور واحد من أفضل الفرق في تاريخ اللعبة، نظرًا لأن التغييرات التي قمنا بها سارت بشكل جيد، والأمور تحسنت". وتابع: "كنا
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تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ: «لن أزور الخطيب ولا أنتظر رد الأهلي»

أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده. وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك، واقتربنا من 5 مليون زائر، والموضوع حتى ديسمبر غير مستقر". وتابع: "أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل".
تركى-والخطيب (1)

تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
المصري‎ (1)

محمود وادي: المصري البورسعيدي يمتلك شخصية في إفريقيا

أكد محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن شخصية فريقه تساعدهم في تحقيق الانتصارات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يُذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "المصري قدم نتائج جيدة في بطولة الكونفدرالية، خلال السنوات الماضية، وأصبح يمتلك شخصية على مستوى قارة إفريقيا، وهذا يساعدنا في تحقيق الفوز خارج ملعبنا، حضرنا جيدًا لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل، وساعدنا هذا في الفوز برباعية في مباراة الذهاب".
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إرنيستو-فالفيردي-المدير-الفني-لبرشلونة

فالفيردي يعلق على تصريحات تير شتيجن وأزمة الكلاسيكو

أكد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على جاهزية فريقه لخوض مواجهة بلد الوليد، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين: "بلد الوليد قدم أداءً جيدًا، ولم يخسر في المباريات الأخيرة، ويظهر بشكل قوي خارج ملعبه، ومع ريال مدريد وأتلتيكو وغرناطة حقق نتائج جيدة". وأضاف: "مباراة الموسم الماضي كانت مُعقدة وعانينا كثيرًا، ومباراة الغد ستكون مهمة لعودتنا للعب في الليجا بعد الراحة الغريبة أثر تأجيل الكلاسيكو".
رحيم-سترلينج (1)

نجم مانشستر سيتي: ليونيل ميسي واحد فقط

كشف الإنجليزي رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، أنه يحتاج لتسجيل 60 هدفًا سنويا على مدار 15 موسمًا لتتم مقارنته بالثنائي الأفضل في العالم ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وقال سترلينج: "ميسي واحد فقط، أحتاج لتسجيل 50-60 هدفا سنويا لمدة 15 عامًا حتى يمكننا التحدث عن تلك المقارنة، لا تتحدث معي عن رونالدو وميسي، ولا أقول إنني لا أستطيع فعل ذلك الأمر، أتطور وأُحسن من نفسي وأرقامي كل عام، وإذا كنت تقصد في غضون 10 أو 15 عامًا سأفعل مثلهما فأنت مُحق، ولكنني ما زلت في الأيام الأولى".
ميسى

ميسي: عودة نيمار لبرشلونة معقدة هناك أشخاص لا يريدون

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، مشيرا إلى أن العملية معقدة للغاية، قائلًا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة معقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص في النادي لا يريدون عودته»، وتابع: «على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرا حيث لدينا مجموعة على واتس آب أنا ونيمار وسواريز فقط».
برشلونة- وريال مدريد‎

ماركا تكشف الموعد الأقرب لإقامة الكلاسيكو

اقتربت مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني، بين فريقي برشلونة وريال مدريد، من التأجيل، بعدما رفضت الحكومة الإسبانية، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليجا، إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، كما كان مقررًا له، بسبب المظاهرات التي أقيمت في كتالونيا، ردًّا على قرار المحكمة العليا يوم الإثنين في إسبانيا ضد تسعة متهمين بقيامهم بتمرد عنيف وإدانتهم بالتسبب في الفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان بسبب دورهم في محاولة، لاستقلال كتالونيا قبل عامين.
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