محمود وادي: المصري البورسعيدي يمتلك شخصية في إفريقيا

تحرير:علي الزيني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ ص

محمود وادي

أكد محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، أن شخصية فريقه تساعدهم في تحقيق الانتصارات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يُذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "المصري قدم نتائج جيدة في بطولة الكونفدرالية، خلال السنوات الماضية، وأصبح يمتلك شخصية على مستوى قارة إفريقيا، وهذا يساعدنا في تحقيق الفوز خارج ملعبنا، حضرنا جيدًا لمواجهة كوت دي أور بطل سيشل، وساعدنا هذا في الفوز برباعية في مباراة الذهاب".

وواصل وادي، قائلًا: "نحاول فرض شخصية الفريق في كل مباراة أمام أي فريق سواء كان قويًا أو ضعيفًا، نجتهد بقوة ونحاول تحقيق الفوز كل اللقاءات". وأضاف: "نسير بخطى ثابتة في البطولة ودور المجموعات سيكون انطلاقة حقيقية بالنسبة لنا عندما نواجه أقوى فرق القارة.. المدرب إيهاب جلال يحفز اللاعبين دائمًا ويؤكد لنا