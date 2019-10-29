تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

محمود الخطيب وتركي

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».

وأضاف: "أتمنى حاليًا الشفاء لرئيس النادي الأهلي، أتلقى أنباء دائمة عن حالته الصحية، وأتمنى أن أساهم في علاجه بطبيب أو كشف أو شئ". وتابع: "هذا أمر مقدم من مسلم لأخيه المسلم، بدون أي فضل ولا منة". وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر «آل الشيخ» مقطع