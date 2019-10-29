رياضة

تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص
محمود الخطيب وتركي
محمود الخطيب وتركي
تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
وأضاف: "أتمنى حاليًا الشفاء لرئيس النادي الأهلي، أتلقى أنباء دائمة عن حالته الصحية، وأتمنى أن أساهم في علاجه بطبيب أو كشف أو شئ". وتابع: "هذا أمر مقدم من مسلم لأخيه المسلم، بدون أي فضل ولا منة". وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر «آل الشيخ» مقطع
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بيب-جوارديولا (1)

ربحت معه كل شيء.. جوارديولا يتحدث عن علاقته بميسي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الحالي ونادي برشلونة الإسباني، عن تفاصيل تجربته مع البلوجرانا، وخاصة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، حيث كان يتولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيًا للنادي الكتالوني. وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
نور-الشربيني

نور الشربيني تتأهل لربع نهائي بطولة العالم للاسكواش

تأهلت نور الشربيني بسهولة إلى ربع نهائي بطولة العالم لسيدات الاسكواش بالتغلب على الهندية جوشنا شينابا، بثلاثة أشواط دون رد، بواقع (11-5)، (11-3)، (11-6)، وتقام البطولة أمام منطقة الأهرامات، بمجموع جوائز 430 ألف دولار كقيمة مالية قياسية هي الأعلى في تاريخ اللعبة، لتواجه النيوزلاندية جويل كينج بعد غد الأربعاء، كما صعدت المصرية هانيا الحمامي، إلى نفس الدور، بالتغلب على الماليزية سيفاسينجاري سوبر أمانيام (3-1)، بواقع (11-8)، (10-12)، (11-8)، (11-9).
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (1)

زيادة الرسوم.. قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد، التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي، كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارًا من أول ابريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي: العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
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محمود الخطيب- كارتيرون

مجلس الأهلي يبدأ اجتماعه في غياب الخطيب

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع النادي بالشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، ولم يتمكن محمود الخطيب رئيس النادي من حضور الاجتماع بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة بمنزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر التي أجراها مؤخرا، بناءً على نصيحة الطبيب المعالج؛ خوفًا من خوض رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية جديدة، الأمر الذي يخشاه الطاقم الطبي.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ: «اللي يلعب معانا يستحمل»

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن التغريدات والمنشورات غير الصحيحة التي تتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهدف منها هو تدمير العلاقات بينهما. وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأنني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم".
محمد محمود لاعب الاهلى

الأهلي يحدد موعد جراحة الصليبي لمحمد محمود

حدد الفريق الطبي الألماني موعد إجراء محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العملية الجراحية التي سيخضع لها بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته في المران الجماعي يوم الأربعاء الماضي، وسقوطه على أرضية مختار التتش، وبعد أن خضع اللاعب لفحوصات طبيبة وأرسل الأشعة إلى خبراء ألمان من أجل التأكد من إصابته في الركبة، تواصل مسؤولو الأهلي مع الفريق الطبي الألماني من أجل إنهاء كافة الأمور المتعلقة بالجراحة وترتيب التفاصيل الخاصة برحلة اللاعب العلاجية المقرر لها الساعات القادمة.
فايلر

بعد تأجيل الدوري.. فايلر يطير لسويسرا

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أخذ فترة راحة والسفر رفقة أسرته إلى سويسرا، وذلك في ظل عدم ارتباط الفريق بأي مباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تأجيل مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتي يقودها شوقي غريب، وتقام في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر. ويستعد الأهلي لخوض معسكر إعداد خارجي نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل، يتخلله خوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير؛ استعدادا لاستكمال منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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