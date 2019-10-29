تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة".
وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
وأضاف: "أتمنى حاليًا الشفاء لرئيس النادي الأهلي، أتلقى أنباء دائمة عن حالته الصحية، وأتمنى أن أساهم في علاجه بطبيب أو كشف أو شئ".
وتابع: "هذا أمر مقدم من مسلم لأخيه المسلم، بدون أي فضل ولا منة".
وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر «آل الشيخ» مقطع
وأضاف: "أتمنى حاليًا الشفاء لرئيس النادي الأهلي، أتلقى أنباء دائمة عن حالته الصحية، وأتمنى أن أساهم في علاجه بطبيب أو كشف أو شئ".
وتابع: "هذا أمر مقدم من مسلم لأخيه المسلم، بدون أي فضل ولا منة".
وكان آل الشيخ وجه رسالة إلى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ونشر «آل الشيخ» مقطع فيديو، عبر صفحته على «فيسبوك»، قال فيه: «لسة عارف بموضوع الخطيب، ألف سلامة وما يشوف شر، ربنا يرجعه لأهله وأحبابه بخير، بصحة وعافية إن شاء الله».
وسبق أن أعلن آل الشيخ خلال الأيام الماضية، رفضه التجاوزات والإساءات بحق الخطيب وأسرته، بعد ساعات من تصريحات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد نظيره في الأهلي.