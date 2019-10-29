تركي آل الشيخ: «لن أزور الخطيب ولا أنتظر رد الأهلي»

تحرير:أحمد سعيد ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ ص

تركي آل الشيخ

أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده. وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك، واقتربنا من 5 مليون زائر، والموضوع حتى ديسمبر غير مستقر". وتابع: "أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل".

وعن عودته لدعم الكرة المصرية: "طلعت من الاتحاد العربي وسوق الرياضة في مصر وده واضح للجماهير، أنا مركز حاليًا في نادي ألميريا، ولو في أي فرصة أو دعم هدعم النادي اللي بشجعه". وتطرق آل الشيخ خلال حديثه عن المصالحة مع مجلس الأهلي قال: "لا أنتظر إجابة من أحد، أقوم ما يمليه عليا ضميري، احنا بلدين في بلد وشعبين