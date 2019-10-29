رياضة

جوارديولا: تعجبت عند رؤية ميسي للمرة الأولى

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تفاصيل مقابلته الأولى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما بدأ الإسباني مسيرته التدريبية برفقة العملاق الكتالوني، وكان جوارديولا قد تولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيا للنادي الكتالوني، وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
وأضاف: "اعتقدت أننا سنربح كل شيء معه، وظهرت تلك الحقائق بسرعة، بين المباريات لم يكن هناك متسع من الوقت للاستمتاع بالوقت، ولكن المتعة كانت في عملية بناء الفريق، والتي أدت إلى ظهور واحد من أفضل الفرق في تاريخ اللعبة، نظرًا لأن التغييرات التي قمنا بها سارت بشكل جيد، والأمور تحسنت". وتابع: "كنا نخرج لتناول
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
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ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
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رنالدو‎

رونالدو يتحدث عن التنافس الصحي مع ميسي

أكد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أن سبب نجاحه وتواجده بين الأفضل في العالم، يرجع إلى الذكاء الذي يتمتع به، بجانب السعي ومواصلة العمل. جاء ذلك خلال مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الإثنين، بعد تواجده ضمن قائمة الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور"، قائلا: "هدفي أن أصبح صغيرًا مهما تقدم بي العمر، عليك أن تكون ذكيًّا لتستمر، أخبرني عن لاعب لديه نفس الأداء الذي أقوم به في نفس العمر، وفي فريق مثل يوفنتوس".
ميسى

على رأسهم ميسي.. برشلونة يستهدف تجديد عقود نجومه

بدأ نادي برشلونة التفكير في ضرورة تجديد العديد من عقود لاعبيه خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يرغب برشلونة في تجديد عقود الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والظهير البرتغالي نيلسون سيميدو، حيث يرغب العملاق الكتالوني في بقاء تير شتيجن وسيميدو. ونوهت الصحيفة بأن برشلونة سيبدأ التفاوض مع تير شتيجن وسيميدو، لكن التوقيع على عقود التجديد سيكون مطلع يوليو المقبل، ولفتت الصحيفة إلى أن ميسي من بين 4 لاعبين تنتهي علاقتهم التعاقدية مع النادي الكتالوني في عام 2021، بجانب إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ولويس سواريز.
برشلونة- وريال مدريد‎

الإعلان عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، تلك المواجهة التي كان من المفترض أن تقام على على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر، قبل أن يتم تأجيلها بسبب المظاهرات السياسية المنتظر اندلاعها في مقاطعة كتالونيا في نفس يوم المباراة، ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم، ستقام المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل، على ملعب "كامب نو، وأوضح الاتحاد أنه تم تحديد موعد الكلاسيكو، بعدما درست لجنة المسابقات الاقتراحات المقدمة من الناديين.
ميسى

ميسي: عودة نيمار لبرشلونة معقدة هناك أشخاص لا يريدون

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن عودة زميله السابق، البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف البلوجرانا، مشيرا إلى أن العملية معقدة للغاية، قائلًا في تصريحات لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: «أدرك أن عودة نيمار إلى برشلونة معقدة، أولا لأنه من الصعب رحيله عن باريس، ثانيا بسبب الطريقة التي غادر بها البارسا، كما يوجد أشخاص في النادي لا يريدون عودته»، وتابع: «على المستوى الرياضي، فإن نيمار من أفضل اللاعبين في العالم بالتأكيد، وسيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا لو عاد، ونتحدث كثيرا حيث لدينا مجموعة على واتس آب أنا ونيمار وسواريز فقط».
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