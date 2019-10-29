جوارديولا: تعجبت عند رؤية ميسي للمرة الأولى

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ ص

ليونيل ميسي

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تفاصيل مقابلته الأولى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما بدأ الإسباني مسيرته التدريبية برفقة العملاق الكتالوني، وكان جوارديولا قد تولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيا للنادي الكتالوني، وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".

وأضاف: "اعتقدت أننا سنربح كل شيء معه، وظهرت تلك الحقائق بسرعة، بين المباريات لم يكن هناك متسع من الوقت للاستمتاع بالوقت، ولكن المتعة كانت في عملية بناء الفريق، والتي أدت إلى ظهور واحد من أفضل الفرق في تاريخ اللعبة، نظرًا لأن التغييرات التي قمنا بها سارت بشكل جيد، والأمور تحسنت". وتابع: "كنا نخرج لتناول

وأضاف: "اعتقدت أننا سنربح كل شيء معه، وظهرت تلك الحقائق بسرعة، بين المباريات لم يكن هناك متسع من الوقت للاستمتاع بالوقت، ولكن المتعة كانت في عملية بناء الفريق، والتي أدت إلى ظهور واحد من أفضل الفرق في تاريخ اللعبة، نظرًا لأن التغييرات التي قمنا بها سارت بشكل جيد، والأمور تحسنت".



وتابع: "كنا نخرج لتناول العشاء معًا، وكانت مجموعة تعرف كيف تلتزم مع بعضها وبعض في لحظات صعبة، لكن بالنسبة لي مسؤولية قيادة فريق مثل برشلونة، لا يسمح لك بالاستمتاع ولو بلحظة".



واختتم: "لماذا غادرت؟ لقد كانت عملية طبيعية، وفي الحياة هناك لحظات تنتهي فيها الأمور، وتعلمنا جميعًا من بعضنا وبعض، ولم يكن هناك شعور سيئ، بل كان أمرًا طبيعيا".