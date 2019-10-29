قتلى ومئات المصابين في كربلاء.. وشرطة المدينة تنفي

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

تظاهرات العراق - صورة أرشيفية

قالت مصادر أمنية وطبية، اليوم الثلاثاء، إن 13 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 865 آخرين في أثناء الليل، بعدما فتحت قوات الأمن العراقية النار على محتجين في كربلاء، فيما نفت شرطة المدينة ذلك جملة وتفصيلا. وأفادت مصادر طبية أن القتلى سقطوا نتيجة فض قوات أمنية خيام اعتصام أقامها المتظاهرون وسط المحافظة، فيما تعرض المئات لإصابات مختلفة. وقال مسؤول عراقي وشهود عيان إن "مسلحا ملثما" فتح النار على محتجين في كربلاء، وقتل 13 شخصا، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

وتظاهر العراقيون في الشوارع لليوم الخامس، أمس الإثنين، في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة قتل فيها 250 شخصا خلال شهر أكتوبر الجاري.واتهم متظاهرون عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني بالهجوم على خيام المعتصمين، وارتكاب ما أسموه "مجزرة" بحق المحتجين في كربلاء. وفور انتشار أنباء ما حدث في