صحف عربية: البحر مقبرة البغدادي على غرار بن لادن

الصحف تناولت إعلان قوات الجيش المسؤولة عن بغداد فرض حظر تجوال لست ساعات يوميا، تزامنا مع توافد آلاف الطلاب إلى شوارع مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة في جنوب البلاد

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص

لا يزال مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وطالعتنا الصحف أيضا على تطورات الأوضاع في العراق ولبنان وسط استمرار الاحتجاجات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "على غرار بن لادن.. إلقاء أشلاء البغدادي في البحر"، كشفت صحيفة "عكاظ" أن أشلاء زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقيت مصير جثة أسامة بن لادن، بإلقائها في البحر، وفقا لمسؤول أمريكي أبلغ رويترز أمس الإثنين، بعد مقتله في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا السبت الماضى.

ولم يفصح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى عن موقع الأشلاء. وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المسؤول الأمريكي أكد أمس أن الولايات المتحدة دفنت أشلاء زعيم "داعش" وفقا للشريعة الإسلامية، علما بأن القوات الأمريكية تعاملت بالطريقة نفسها مع جثة زعيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن

ولم يفصح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى عن موقع الأشلاء.



وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المسؤول الأمريكي أكد أمس أن الولايات المتحدة دفنت أشلاء زعيم "داعش" وفقا للشريعة الإسلامية، علما بأن القوات الأمريكية تعاملت بالطريقة نفسها مع جثة زعيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن الذي قتلته أوائل مايو 2011 في باكستان.

وكان الجنرال مايك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أعلن في وقت سابق أمس أن السلطات الأمريكية تخلصت من أشلاء البغدادي، ولا تعتزم نشر صور أو لقطات مصورة لعملية قتله في الوقت الحالي.

وقال ميلي للصحفيين في إفادة صحفية مع وزير الدفاع مارك إسبر في مقر وزارة الدفاع "البنتاجون": "إن عملية التخلص من أشلائه اكتملت وأُجريت بالشكل الملائم".



بينما ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي نشر مقاطع فيديو للهجوم الأمريكي الذي قتل فيه أبو بكر البغدادي في شمال غرب سوريا.

وقال "نحن نفكر في ذلك، هذا وارد"، وأضاف "يمكن أن نأخذ مقاطع ونبثها".

وردا على سؤال بشأن الفيديو، قال قائد أركان الجيش الأمريكي الجنرال مارك ميلاي إنه يجري فحص المشاهد.

وأوضح ترامب يوم الإثنين في مؤتمر صحفي، "لدينا الفيديو والصور، لسنا على استعداد حاليا لنشرها للعموم، هي الآن تمر بإجراء نزع السرية".

وتحت عنوان "انتقادات لترامب لإفصاحه عن تكتيكات تصفية البغدادي"، أوضحت صحيفة "البيان" أن عددا من الخبراء العسكريين وكذلك خبراء الأمن القومي الأمريكيون الحاليون والسابقون وجهوا انتقادات حادة عبر وسائل الإعلام للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك بسبب إفصاحه عن التكتيكات العسكرية التي اتبعها الجيش الأمريكي في عملية تصفية أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، السبت الماضي.

وكان ترامب قد عقد مؤتمرا صحفيا صباح أول من أمس بالبيت الأبيض للإعلان عن مصرع البغدادي بعد عملية عسكرية نفذتها قوة خاصة بالجيش الأمريكي، وأفصح في المؤتمر عن الكثير من التفاصيل الفنية والعسكرية الدقيقة للعملية.



وبالانتقال إلى العراق، تناولت صحيفة "الرأي" الأردنية إعلان قوات الجيش المسؤولة عن بغداد فرض حظر تجوال لست ساعات يوميا، تزامنا مع توافد آلاف الطلاب أمس إلى شوارع مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة في جنوب البلاد، هتفوا "لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام"، في إطار الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ الخميس، غير آبهين بتحذيرات السلطات.

ويمثل إعلان الجيش إنذارا للمتظاهرين بإخلاء ساحة التحرير الرمزية وسط بغداد، مركز الاحتجاجات اليومية.

وذكرت صحيفة "الخليج" أن 5 متظاهرين قتلوا في العاصمة بغداد، وأصيب 100 آخرون في مواجهات مع قوات الشرطة وسط بغداد، وأطلقت قوات الأمن العراقية الغاز المسيل على طلاب المدارس والجامعات الذين تدفقوا على شوارع العاصمة احتجاجا على الفساد، وأعلن الجيش حظر تجوال مؤقت، بينما بدأت نقابة المعلمين إضرابا عاما سرعان ما انضمت له نقابات مهنية عديدة.

وشهدت ساحة التحرير حضور آلاف طلبة الجامعات والمدارس، بينما قام مواطنون ومواطنات بتوفير الأغدية والمشروبات مجانا للمتظاهرين في الساحة.



وحول الأوضاع في لبنان، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن المتظاهرين في لبنان واصلوا قطع الطرق أمس الإثنين لليوم الثاني عشر على التوالي، عبر تعزيز العوائق وركن السيارات وسط طرق رئيسية في البلاد احتجاجا على الوضع المعيشي والفساد المستشري، مطالبين برحيل الطبقة السياسية.

ورغم النداءات التي وجهها مسؤولون سياسيون لفتح الطرق، فإن المحتجين يعمدون إلى إبقائها مقطوعةً، لا سيما الطريق السريع الرئيس الذي يربط الشمال بالجنوب، وذلك لممارسة أقصى ضغط ممكن على السلطة السياسية. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد منشور يدعو المواطنين إلى اعتماد أسلوب جديد لقطع الطرق وهو ركن السيارات في وسط الطرقات، تحت شعار "اثنين السيارات".



وأشارت "الخليج" إلى أن القرار الذي أصدره النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أمس الأول، بمنع إخراج الدولارات الأمريكية النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، أثار قلقا لدى اللبنانيين، خاصة أنه جاء على خلفية رصد خروج ما بين مليون ومليون و300 ألف دولار من لبنان كل 48 ساعة، على أن يتولّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنظيم عملية شحن العملة الأجنبية من لبنان إلى الخارج عبر المطار والمعابر الحدودية.

في الوقت ذاته نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، تصريحات نسبتها له شبكة "سي إن إن" مفادها أن الاقتصاد اللبناني على بعد أيام من الانهيار. وأوضح سلامة أن ما نقلته عنه "سي إن إن" لا يعكس ما كان يقصده عندما تحدث عن وضع الاقتصاد اللبناني.

وأكد سلامة أن لبنان يحتاج إلى حلول سياسية سريعة لإنقاذ البلد من أزمته. وقال: "لم أقل إننا سننهار في غضون أيام. قلت إننا بحاجة إلى حل في غضون أيام لاستعادة الثقة وتجنب الانهيار في المستقبل".



تناولت "الشرق الأوسط" الشأن السوري تحت عنوان "ضامنو آستانة في جنيف لخطف الاختراق السوري"، حيث يصل إلى جنيف مساء اليوم، ضامنو عملية آستانة، وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاويش أوغلو وإيران محمد جواد ظريف لعقد اجتماع ثلاثي مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن عشية اجتماع اللجنة الدستورية السورية، ضمن جهد ثلاثي لخطف الاختراق السياسي.

وكان بيدرسن قد رفض دعوة ممثلي "ضامني" آستانة الأصليين أو المراقبين، لبنان والأردن والعراق وممثلي "المجموعة المصغرة"، إلى حفل افتتاح أعمال اللجنة الدستورية في مقر الأمم المتحدة صباح غد لتأكيد "مبدأ أن العملية بقيادة وملكية سوريا لإجراء الإصلاح الدستوري بعيدا من أي تدخل خارجي".

لكن المفاجأة، كانت بقرار الوزراء الثلاثة القدوم لساعات إلى جنيف مساء اليوم، حيث لوحظ أنهم يريدون عقد اجتماع ثلاثي ثم لقاء مشترك مع بيدرسن، من دون دعوة ممثلي الدول المراقبة في عملية آستانة.