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صحف عربية: البحر مقبرة البغدادي على غرار بن لادن

الصحف تناولت إعلان قوات الجيش المسؤولة عن بغداد فرض حظر تجوال لست ساعات يوميا، تزامنا مع توافد آلاف الطلاب إلى شوارع مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة في جنوب البلاد
تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ ص
صحف عربية
صحف عربية
لا يزال مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي يتصدر مانشيتات الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وطالعتنا الصحف أيضا على تطورات الأوضاع في العراق ولبنان وسط استمرار الاحتجاجات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. تحت عنوان "على غرار بن لادن.. إلقاء أشلاء البغدادي في البحر"، كشفت صحيفة "عكاظ" أن أشلاء زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقيت مصير جثة أسامة بن لادن، بإلقائها في البحر، وفقا لمسؤول أمريكي أبلغ رويترز أمس الإثنين، بعد مقتله في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا السبت الماضى.
ولم يفصح المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، عن تفاصيل أخرى عن موقع الأشلاء. وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" أن المسؤول الأمريكي أكد أمس أن الولايات المتحدة دفنت أشلاء زعيم "داعش" وفقا للشريعة الإسلامية، علما بأن القوات الأمريكية تعاملت بالطريقة نفسها مع جثة زعيم "القاعدة" السابق أسامة بن لادن
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قوات سوريا الديمقراطية

انتشار عناصر من الشرطة الروسية على الحدود السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، بأن عناصر من الشرطة العسكرية الروسية تنتشر على الحدود السورية، وذلك بعد قيام الجيش التركي بقصف معبر «الدرباسية» لدى مرور دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية، موضحًا أن وفدا عسكريا روسيا التقى قيادات القوات التركية عند معبر الدرباسية الحدودي، بالتزامن مع سقوط قذيفة تركية، أدت لإصابة ستة مدنيين من الوفد المدني الموجود هناك، مضيفًا أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول آلية تسيير الدوريات "الروسية – التركية" المشتركة في المنطقة التي من المفترض أن تبدأ غدا الأربعاء.
احتجاجات لبنان

الجيش اللبناني يبدأ انتشارًا واسعًا في العاصمة بيروت

بدأت القوات المسلحة اللبنانية تعاونها مجموعات كبيرة من قوات الأمن ومكافحة الشغب انتشارا واسعا في العاصمة بيروت، لاسيما في الميادين والساحات الرئيسية التي كانت مقرا للتظاهرات والاعتصامات على مدى 13 يوما منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في لبنان، إذ أحاطت وحدات الجيش والقوى الأمنية بالسراي الحكومي (مقر مجلس الوزراء) لتأمينه بعد حالة الكر والفر والاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقة وسط بيروت بين مجموعات المواطنين الرافضين للمظاهرات من جهة، وبين المتظاهرين والمحتجين من جهة أخرى.
سعد-الحريري

الحكومة تترنح.. هل تطيح احتجاجات لبنان بالحريري؟

حاولت الحكومة اللبنانية احتواء الحراك المتواصل منذ ما يقرب من أسبوعين من خلال خطة إنقاذية إلا أنها فشلت في امتصاص غضب الشارع رغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها، حيث يصر الحراك على رحيل الحكومة، دون القبول بأي حلول مسكنة، ويشهد لبنان أكبر احتجاجات منذ سنوات في وسط دعوات لإضراب عام إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. دخلت الاحتجاجات يومها الثالث عشر وسط دعوات للإضراب العام وغلق الطرق بالسيارات كأحدث وسائل المحتجين لإجبار الطبقة الحاكمة على تلبية مطالبهم.
سعد الحريري

رويترز: الحريري يتجه للاستقالة من منصبه اليوم أو غدا

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن مصدر رسمي لبناني قوله، إن رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه صوب الاستقالة، وسط الاحتجاجات المتصاعدة ضد حكومته منذ أيام، مضيفا أن الحريري قد يعلن الاستقالة، اليوم أو غدا الأربعاء. وذكرت تقارير إعلامية محلية في لبنان أن الحريري أجرى اتصالات بالأحزاب السياسية، عبر فيها عن رغبته في الاستقالة، مشيرة إلى أن بعض ممثلي هذه الأحزاب حاولوا ثني الحريري عن موقفه. ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.
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صحف-سودانية

صحف عربية: ترامب يطوي صفحة أبي بكر البغدادي

تصدّر مقتل زعيم تنظيم داعش أبى بكر البغدادي وتفاصيل مقتله عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما أطلعتنا الصحف على تطورات الأوضاع والصراعات في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "ترامب يُنهي البغدادي المذعور في النفق"، أن أبا بكر البغدادي واجه نهايته "مذعورًا في نفق" بريف إدلب شمال غربي سوريا، بعد عملية إنزال أمريكية الليلة قبل الماضية، قُتلت فيها أيضا زوجتا البغدادي و3 من أطفاله وعدد من معاونيه.
البغدادي

«صاحب السبعة أرواح».. كم مرة أُعلن عن مقتل البغدادي؟

أعاد الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبى بكر البغدادي، إلى الأذهان الشائعات المتكررة والأنباء التي تواردت حول مقتله ووضعه الصحي على مدار السنوات الماضية، فمنذ عام 2014 تم إطلاق شائعات كثيرة عن احتمالية مقتله. ونظرا لتلك الشائعات المتكررة حول مقتله أطلق عليه "الخليفة صاحب السبعة أرواح"، كما قام الكثيرون بتشبيهه بالقطط، نظرا لقدرته الكبيرة على النجاة بحياته، مثل القطط تماما، سواء عبر القفز أو السقوط من المرتفعات والهرب ركضا، كما علق آخرون على الشائعات حول مقتله من قبل بـ"مَن يعِش فى الخفاء يكُن مصيره مبهما، حياتهم ومماتهم فى الظلام".
صحف

صحف عربية: ساعات حاسمة ببيروت ومدينة أشباح في العراق

أطلعتنا الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، على تطورات الأوضاع في لبنان والعراق، حيث يشهد البلدان احتجاجات متواصلة منذ عدة أيام، كما استعرضت الصحف الشأن اليمني، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المتنوعة. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "بوادر انشقاق في تيار عون.. والجيش يتدخل لفتح الطرقات"، أن الاحتجاجات الشعبية أظهرت خلافات "التيار الوطني الحر" المتفاقمة إلى العلن، وهو ما تجلى في خروج النائبين شامل روكز ونعمة أفرام، من تكتل "لبنان القوي".
صحف سعودية

صحف عربية: العراق يتحول لساحة حرب والشوارع تحترق

تناولت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم السبت، التظاهرات التي تشهدها العراق ولبنان، كما استعرضت تطورات الأوضاع في اليمن بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن تصاعد الاحتجاجات استمر في مدن عراقية عدة، وقتل الجمعة ستة أشخاص على الأقل في بغداد والناصرية في صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن. وقتل أربعة متظاهرين بالرصاص الحي وأصيب 18 آخرون بجروح، في مدينة الناصرية الجنوبية، حيث أحرق متظاهرون مبنى المحافظة.
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