بعد تأجيل البريكست.. بريطانيا في أزمة مع بروكسل

وافقت الدول الـ27 على قبول طلب المملكة المتحدة للحصول على مهلة جديدة ومرونة أكبر في التفاوض حتى 31 يناير 2020، ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار
لن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر بنهاية أكتوبر الجاري، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على ما يسمى "فليكستنشن"، وهو بمثابة صيغة أكثر مرونة للاتفاق الخاص بالخروج من اليورو، حيث بات لدى بريطانيا فرصة جديدة حتى 31 يناير لترك الكتلة الأوروبية، لكن يمكنها القيام بذلك في تاريخ مبكر إذا وافق البرلمان البريطاني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي بدا من الصعب تنفيذه على مدى أكثر من 7 أشهر من التداول والنقاشات المختلفة بين الحكومة والأعضاء.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سوف يحدث في 31 أكتوبر، فإن قانونًا تم إقراره مؤخرًا أجبره على طلب تمديد ذلك التاريخ، وذلك بعد أن فشل في الحصول على اتفاق تفاوض البريكست الذي وافقت عليه بروكسل.
وفي رسالة موقعة من جونسون إلى تاسك، قال رئيس
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سوف يحدث في 31 أكتوبر، فإن قانونًا تم إقراره مؤخرًا أجبره على طلب تمديد ذلك التاريخ، وذلك بعد أن فشل في الحصول على اتفاق تفاوض البريكست الذي وافقت عليه بروكسل.
وفي رسالة موقعة من جونسون إلى تاسك، قال رئيس الوزراء إنه لا يحبذ التمديد لأنه "سيضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي" وكان واثقا من تمرير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر.
وقال جونسون في سبتمبر إنه يفضل "الموت في خندق" بدلا من مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل خروج بريطانيا، لكن الحكومة بعثت بثلاث رسائل إلى بروكسل أمس السبت، بما في ذلك واحدة تطلب تمديد الخروج حتى يناير 2020 لم يوقعها رئيس الوزراء، ومذكرة إضافية من جونسون توضح أنه لا يريد تمديد محادثات المادة 50.
وقال متحدث حكومي بريطاني، إنه "على الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي، لم تتغير وجهة نظر جونسون"، مشيرًا إلى اعتقاده أن المملكة المتحدة كان يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، غير أن الظروف أجبرته على التعامل مع مستجدات الأوضاع في مجلس النواب.
وأشارت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إلى أن رفض الاتفاق كان لحظة مهينة لرئيس الوزراء، خاصة وأنه كان هناك تفاؤل في داونينج ستريت، حيث راهنت الحكومة على الفوز بدعم النواب لصفقته الجديدة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك على الرغم من رفض النواب.
بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا
ويعطي ذلك لجونسون مساحة للتنفس؛ خاصة إذا نوى القيام بمحاولة أخرى لكسب دعم النواب لصفقته، حيث قال جونسون في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك: "كما تعلمون جيدًا، ليس لدي أي سلطة تقديرية لفعل أي شيء آخر سوى تأكيد موافقة المملكة المتحدة الرسمية على هذا التمديد".
وطلب جونسون أن "يوضح" الاتحاد الأوروبي أن التمديد الآخر لن يكون ممكنًا، في إشارة إلى رغبته في أن يكون الموعد المُحدد في نهاية يناير المقبل هو الأخير لحسم ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
ويتم إجراء الانتخابات عن طريق التصويت في البرلمان، ولذلك فإن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل ضغوطًا على المشرعين في المملكة المتحدة لحسم ما إذا كان سيتم تحقيق الهدف المتمثل في خروجها من اليورو.
ويريد جونسون تحديد موعد الانتخابات في 12 ديسمبر لمحاولة قلب توازن القوى في البرلمان لصالحه، حيث اقترحت أحزاب سياسية أخرى تواريخ بديلة، أو قالت إنها ستوافق فقط على إجراء انتخابات إذا تم استبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»
ولم يتمكن جونسون من الحصول على موافقة لإجراء انتخابات 12 ديسمبر في تصويت بالبرلمان، مساء أمس الإثنين، لكنه قال إنه سيقدم مشروع قانون قصير لمحاولة الحصول على تصويت وافق عليه المشرعون بطريقة أخرى فلي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.