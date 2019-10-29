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بعد تأجيل البريكست.. بريطانيا في أزمة مع بروكسل

وافقت الدول الـ27 على قبول طلب المملكة المتحدة للحصول على مهلة جديدة ومرونة أكبر في التفاوض حتى 31 يناير 2020، ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار
تحرير:محمود نبيل ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص
بوريس جونسون
بوريس جونسون
لن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر بنهاية أكتوبر الجاري، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على ما يسمى "فليكستنشن"، وهو بمثابة صيغة أكثر مرونة للاتفاق الخاص بالخروج من اليورو، حيث بات لدى بريطانيا فرصة جديدة حتى 31 يناير لترك الكتلة الأوروبية، لكن يمكنها القيام بذلك في تاريخ مبكر إذا وافق البرلمان البريطاني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي بدا من الصعب تنفيذه على مدى أكثر من 7 أشهر من التداول والنقاشات المختلفة بين الحكومة والأعضاء.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سوف يحدث في 31 أكتوبر، فإن قانونًا تم إقراره مؤخرًا أجبره على طلب تمديد ذلك التاريخ، وذلك بعد أن فشل في الحصول على اتفاق تفاوض البريكست الذي وافقت عليه بروكسل. وفي رسالة موقعة من جونسون إلى تاسك، قال رئيس
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إصابة شخصين في هجوم على مسجد جنوب فرنسا

أفادت "سكاي نيوز عربية"، أنه تم استهداف مسجدًا في جنوب غرب فرنسا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم توقيف المشتبه بهم، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال موقع الإذاعة الفرنسية، إن الشرطة ألقت القبض على رجل في العقد الثامن له صلة بالهجوم.
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الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الإثنين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد المرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 31 يناير المقبل، وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة نواب البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" قريبا يمكن أن تغادر المملكة المتحدة، قبل 31 يناير. واجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست 3 أشهر قبل 3 أيام من الموعد المقرر للخروج سابقا وهو 31 أكتوبر.
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رئيس جمهورية الشيشان: قتل البغدادي لن يحدث تغييرا كبيرا

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن تصفية زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي لن تغير كثيرا من واقع الأمر كثير، ومن المهم تطهير سوريا تماما من "داعش". وأعاد الرئيس الشيشاني حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، تذكير العالم عامة والأمريكيين خاصة، بأن "قتل زعيم تنظيم (القاعدة) أسامة بن لادن في عام 2011 لم يسفر عن اندحار هذه الجماعة الإرهابية التي لا تزال موجودة، على الرغم من تصفية زعيمها".
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وزارة الدفاع الروسية ترسل عشرات العربات المدرعة إلى سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوزارة أرسلت عشرات العربات المدرعة من طراز "تيجر" و"تايفون- أو" للشرطة العسكرية في قاعدة حميميم الجوية في سوريا. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنه "تم إرسال العشرات من العربات المدرعة على متن طائرات النقل العسكرية (إيل-76) إلى القاعدة الجوية حميميم في سوريا، حيث ستقوم الشرطة العسكرية الروسية بمهام خاصة على الحدود السورية التركية باستخدامها، وتم إرسال مركبات مدرعة من طراز (تيجر) و(تايفون- أو) إلى سوريا من المطارات العسكرية في منطقة روستوف وإقليم كراسنودار".
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البريكست 1

الاتحاد الأوروبي يوافق على التمديد لـ«البريكست»

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، اليوم الإثنين، عن موافقة الاتحاد الأوروبي على التمديد المرن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حتى 31 يناير المقبل، وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة نواب البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" قريبا يمكن أن تغادر المملكة المتحدة، قبل 31 يناير. واجتمع سفراء 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي صباح اليوم، لمناقشة مشروع لتأجيل بريكست 3 أشهر قبل 3 أيام من الموعد المقرر للخروج سابقا وهو 31 أكتوبر.
البريكست

البريكست بعيد عن الحلول.. وتوقعات باستمراره لسنوات

على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة تقترب بشدة من إبرام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الخبراء يحذرون من أن المفاوضات والتخطيط السياسي سوف يستمران لسنوات طويلة، خاصة في ظل تشابك المصالح بين الأطراف المعنية. وجلبت التقلبات والمنعطفات المختلفة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، حالة من عدم اليقين غير مسبوقة، حيث أدى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لعام 2016 إلى تأخير قرارات الاستثمار في العمل وصعوبة تخطيط الشعب لمستقبله.
البريكست

عواقب البريكست بعد فشل إقرار اتفاق بوريس جونسون

دوت أصداء الجلسة التاريخية للبرلمان البريطاني لمناقشة أحدث نسخة من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، برعاية رئيس الحكومة بوريس جونسون، في بروكسل، حيث كانت هناك استعدادات واضحة لما يمكن أن تسفر عنه تلك الجلسة. وعلى الرغم من انتهاء الجلسة دون حسم قرار واضح بشأن الاتفاق وإرجاء الأمر برمته إلى ما بعد نهاية أكتوبر الجاري، فإن الاتحاد الأوروبي كان على دراية تامة بما يجرى في مجلس النواب البريطاني، خاصة بعد التغيير الذي شهدته الجلسة بشأن البريكست بوجه عام.
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يوم تاريخي في بريطانيا.. البريكست أم التأجيل؟

بعد المحاولات الثلاث الفاشلة التي قامت بها رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، لهزيمة المشرعين، سيخوض زعيم المملكة المتحدة الحالي بوريس جونسون، معترك اتفاق خروج جديد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني. ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1982، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة حرب مع الأرجنتين؛ وذلك لمناقشة أحدث صيغة لاتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم حسمه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
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