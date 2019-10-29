بعد تأجيل البريكست.. بريطانيا في أزمة مع بروكسل

وافقت الدول الـ27 على قبول طلب المملكة المتحدة للحصول على مهلة جديدة ومرونة أكبر في التفاوض حتى 31 يناير 2020، ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار

تحرير:محمود نبيل ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

بوريس جونسون

لن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، كما هو مقرر بنهاية أكتوبر الجاري، بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على ما يسمى "فليكستنشن"، وهو بمثابة صيغة أكثر مرونة للاتفاق الخاص بالخروج من اليورو، حيث بات لدى بريطانيا فرصة جديدة حتى 31 يناير لترك الكتلة الأوروبية، لكن يمكنها القيام بذلك في تاريخ مبكر إذا وافق البرلمان البريطاني على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي بدا من الصعب تنفيذه على مدى أكثر من 7 أشهر من التداول والنقاشات المختلفة بين الحكومة والأعضاء.

وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وعد بأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سوف يحدث في 31 أكتوبر، فإن قانونًا تم إقراره مؤخرًا أجبره على طلب تمديد ذلك التاريخ، وذلك بعد أن فشل في الحصول على اتفاق تفاوض البريكست الذي وافقت عليه بروكسل. وفي رسالة موقعة من جونسون إلى تاسك، قال رئيس