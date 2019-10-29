رياضة

السيتي يستهدف أول انتصار على ساوثهامبتون في الكأس

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
تعود عجلة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، حيث يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 9:45 مساء، ضمن مباريات دور الـ16، ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق أول انتصار على ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سبق أن خسر 3 مرات من قبل، ويتسلح السيتي بحقيقة أنه لم يخسر على ملعبه أمام ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد منذ عام 2004، وسبق أن توج السيتي بلقب البطولة 6 مرات، بينما لم يتوج ساوثهامبتون باللقب من قبل.
وبالنظر للأرقام القياسية الخاصة بالبطولة، يعد ليفربول أكثر الأندية تتويجًا باللقب بواقع 8 مرات، وأكثر الفرق التي خاضت المباراة النهائية بواقع 12 مرة. وحقق ليفربول أكبر انتصار في تاريخ البطولة بنتيجة 10-0 على فولهام في عام 1986، وتغلب وست هام بنفس النتيجة على بيري في عام 1983. ويحمل الثنائي جيوف هورست
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
isco-ايسكو (2)

ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
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الجزائر‎

رياض محرز يقود الجزائر للفوز على كولومبيا

واصل المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، بقيادة جمال بلماضي مديره الفني، سلسلة نتائجه المبهرة، عقب التتويج ببطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر خلال الفترة الماضية، وحقق فوزًا ثمينًا على نظيره منتخب كولومبيا، بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية، سجل بغداد بونجاح هدف التقدم لمحاربي الصحراء، فيما تكفل رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثاني والثالث لمنتخب بلاده.
دي بروين‎

السيتي يستعيد هذا الثنائي قبل موقعة كريستال بالاس

استعاد مانشستر سيتي، نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، الذي شارك تدريبات فريقه بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ التي تعرض لها، وأبعدته عن الملاعب في الفترة الماضية، وأصبح جاهزًا للظهور في المباراة القادمة، التي يلعبها الفريق السماوي أمام نظيره كريستال بالاس، في السادسة ونصف مساء السبت المقبل على ملعب "سيلهرست بارك"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما غاب منذ مواجهة إيفرتون في اللقاء الذي أقيم الشهر الماضي.
اجويرو

كيف حوّل جوارديولا أسلوب لعب أجويرو بوجبة عشاء؟

كشف الدولي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيف تغيّر أسلوب لعبه مع السيتي بعد أن تناول وجبة عشاء مع مديره الفني بيب جوارديولا بعد وصوله لقيادة الفريق، حيث تعلّم الأرجنتيني تعقيدات النظام وواجباته على أرض الملعب، والتي كانت غريبة تمامًا على ما اعتاد عليه طوال حياته المهنية. ومنذ وصول جوارديولا في عام 2016، سجل أجويرو 103 أهداف، وازدهر تحت قيادة الإسباني، وقد كشف المهاجم الآن عن استعداده لقيادة أحد أعظم الفرق التي شهدتها كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق.
مانشستر-سيتي

جوارديولا يقرر تجديد عقد فيرناندينيو

قرر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحفاظ على خدمات نجمه البرازيلي فيرناندينيو إلى نهاية الموسم المقبل، وينتهي عقده الصيف المقبل، إلا أن جوارديولا يرغب في تمديده لعام إضافي، من أجل سد الفجوة التي ظهرت داخل وخارج الملعب هذا الموسم لحامل لقب البريميرليج، بسبب رحيل قائد الفريق السابق فينسنت كومباني. وكان فرناندينيو قد أجبر مؤخرًا على اللعب في قلب الدفاع لسد العجز في ذلك المركز؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في الخط الخلفي للسيتي.
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