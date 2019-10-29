السيتي يستهدف أول انتصار على ساوثهامبتون في الكأس
٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
مانشستر سيتي
تعود عجلة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، حيث يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 9:45 مساء، ضمن مباريات دور الـ16، ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق أول انتصار على ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سبق أن خسر 3 مرات من قبل، ويتسلح السيتي بحقيقة أنه لم يخسر على ملعبه أمام ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد منذ عام 2004، وسبق أن توج السيتي بلقب البطولة 6 مرات، بينما لم يتوج ساوثهامبتون باللقب من قبل.
وبالنظر للأرقام القياسية الخاصة بالبطولة، يعد ليفربول أكثر الأندية تتويجًا باللقب بواقع 8 مرات، وأكثر الفرق التي خاضت المباراة النهائية بواقع 12 مرة.
وحقق ليفربول أكبر انتصار في تاريخ البطولة بنتيجة 10-0 على فولهام في عام 1986، وتغلب وست هام بنفس النتيجة على بيري في عام 1983.
ويحمل الثنائي جيوف هورست
وبالنظر للأرقام القياسية الخاصة بالبطولة، يعد ليفربول أكثر الأندية تتويجًا باللقب بواقع 8 مرات، وأكثر الفرق التي خاضت المباراة النهائية بواقع 12 مرة.
وحقق ليفربول أكبر انتصار في تاريخ البطولة بنتيجة 10-0 على فولهام في عام 1986، وتغلب وست هام بنفس النتيجة على بيري في عام 1983.
ويحمل الثنائي جيوف هورست وإيان راش الرقم القياسي كأفضل هدافين في تاريخ البطولة برصيد 49 هدفًا.
وفيما يلي مواعيد باقي مباريات اليوم في كأس الرابطة:
إيفرتون X واتفورد الساعة 9:45 مساء.
بيرتن ألبيون X ليستر سيتي الساعة 9:45 مساء.
كرولي تاون X كولشيستر الساعة 9:45 مساء.
أكسفورد يونايتد X سندرلاند الساعة 9:45 مساء.