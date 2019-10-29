السيتي يستهدف أول انتصار على ساوثهامبتون في الكأس

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

مانشستر سيتي

تعود عجلة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، حيث يستقبل مانشستر سيتي حامل اللقب، نظيره ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 9:45 مساء، ضمن مباريات دور الـ16، ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق أول انتصار على ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سبق أن خسر 3 مرات من قبل، ويتسلح السيتي بحقيقة أنه لم يخسر على ملعبه أمام ساوثهامبتون على ملعب الاتحاد منذ عام 2004، وسبق أن توج السيتي بلقب البطولة 6 مرات، بينما لم يتوج ساوثهامبتون باللقب من قبل.

وبالنظر للأرقام القياسية الخاصة بالبطولة، يعد ليفربول أكثر الأندية تتويجًا باللقب بواقع 8 مرات، وأكثر الفرق التي خاضت المباراة النهائية بواقع 12 مرة. وحقق ليفربول أكبر انتصار في تاريخ البطولة بنتيجة 10-0 على فولهام في عام 1986، وتغلب وست هام بنفس النتيجة على بيري في عام 1983. ويحمل الثنائي جيوف هورست