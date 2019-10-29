هازارد: الحصول على رقم 7 بعد كريستيانو ليس سهلًا

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

إيدين هازارد

كشف البلجيكي إيدين هازارد عن الكواليس الخاصة بانتقاله من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وقال إيدين هازارد: "عندما انتهى كأس العالم 2018 أردت الذهاب إلى ريال مدريد، ولكن الأمر لم يكن ممكنًا، والبقاء لعام آخر في تشيلسي جعل انتقالي إلى ريال مدريد أسهل، كما أن مسؤولي البلوز أدركوا رغبتي في الرحيل، وتحدثت مع فلورنتينو بيريز رئيس الريال، وأخبرني أنه ينتظرني، ثم تكلمت مع لوكا مودريتش أيضًا، وهنا شعرت أن الجميع يريدني في ريال مدريد".

وأكمل هازارد: "إذا كنت تحب كرة القدم فعليك أن تحب زيدان، سواء كنت أنت في ريال مدريد أم لا، وعندما كنت طفلا زيدان كان الأفضل بالنسبة لي، أردت رؤيته في التدريبات والتعلم منه، لأن هذا يجعلني سعيدًا، إنه صادق ويعرف ما يحتاجه اللاعب ويتحدث عندما يتعين عليه أن يتحدث". واستطرد النجم البلجيكي: "الحصول على

وأكمل هازارد: "إذا كنت تحب كرة القدم فعليك أن تحب زيدان، سواء كنت أنت في ريال مدريد أم لا، وعندما كنت طفلا زيدان كان الأفضل بالنسبة لي، أردت رؤيته في التدريبات والتعلم منه، لأن هذا يجعلني سعيدًا، إنه صادق ويعرف ما يحتاجه اللاعب ويتحدث عندما يتعين عليه أن يتحدث".



واستطرد النجم البلجيكي: "الحصول على رقم 7 بعد كريستيانو ليس بالأمر السهل، إنه قميص يحمل تاريخًا كبيرًا، وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بكل شيء هذا الموسم، وعلينا رفع لقب دوري الأبطال، أنا هنا للفوز به، إنه أمر مهم للجميع ولي أيضًا.. وألعب مع أفضل فريق في العالم وآمل أن أبذل قصارى جهدي".



من جانبه، علق سيزار أزبيليكويتا، ظهير تشيلسي على انتقال زميله السابق إلى ريال مدريد قائلًا: "انتقاله في 2018 لم يكن ممكنًا، ولكنه لم يستطع مغادرة البلوز بطرق سيئة، لأن ذلك لا يتماشى مع شخصيته".