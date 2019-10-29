رياضة

هازارد: الحصول على رقم 7 بعد كريستيانو ليس سهلًا

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
إيدين هازارد
إيدين هازارد
كشف البلجيكي إيدين هازارد عن الكواليس الخاصة بانتقاله من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك حسبما أفاد في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية. وقال إيدين هازارد: "عندما انتهى كأس العالم 2018 أردت الذهاب إلى ريال مدريد، ولكن الأمر لم يكن ممكنًا، والبقاء لعام آخر في تشيلسي جعل انتقالي إلى ريال مدريد أسهل، كما أن مسؤولي البلوز أدركوا رغبتي في الرحيل، وتحدثت مع فلورنتينو بيريز رئيس الريال، وأخبرني أنه ينتظرني، ثم تكلمت مع لوكا مودريتش أيضًا، وهنا شعرت أن الجميع يريدني في ريال مدريد".
وأكمل هازارد: "إذا كنت تحب كرة القدم فعليك أن تحب زيدان، سواء كنت أنت في ريال مدريد أم لا، وعندما كنت طفلا زيدان كان الأفضل بالنسبة لي، أردت رؤيته في التدريبات والتعلم منه، لأن هذا يجعلني سعيدًا، إنه صادق ويعرف ما يحتاجه اللاعب ويتحدث عندما يتعين عليه أن يتحدث". واستطرد النجم البلجيكي: "الحصول على
اقرأ المزيد
المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
isco-ايسكو (2)

ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
اقرأ المزيد من الأخبار
لوكا مودريتش

مودريتش في تحدّ خاص للعودة للتشكيل الأساسي للريال

سيدخل النجم الكرواتي لوكا مودريتش في تحد كبير من أجل العودة لحجز مكان له في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مودريتش كان أحد اللاعبين الذين استفادوا من تأجيل الكلاسيكو، إذ لم يتمكن من المشاركة فى مباراتي ريال مايوركا في الليجا وجالطة سراي في دوري الأبطال، ونال وقتا للتعافي من الإصابة، وكان مودريتش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب بلاده أمام ويلز، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يقود التشكيل المتوقع للريال أمام جالطة سراي

تتجه الأنظار اليوم صوب ملعب تورك تيليكوم أرينا، والذي سيكون مسرحًا لقمة جالطة سراي التركي وريال مدريد الإسباني ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ويتذيل ريال مدريد ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي والتعادل مع كلوب بروج البلجيكي، أمام جالطة سراي فيحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة أيضًا، بالتعادل مع كلوب بروج والخسارة أمام باريس سان جيرمان، ويأمل الريال في تحقيق الانتصار الأول في البطولة من خلال مباراة اليوم.
لوكا-مودريتش

مودريتش يفضل صلاح في اختيارات الكرة الذهبية

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية أمس الإثنين عن الأسماء الـ30 المرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وفي هذا الشأن قال لوكا مودريتش، المتوج بالجائزة العام الماضي في تصريحات خاصة للمجلة الفرنسية: "أعتقد أن الاختيارات ستكون محدودة للتنافس على نيل الجائزة، "بالنسبة لي سأختار 4 لاعبين لنيل الكرة الذهبية وهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، حظ سعيد لهم، وشهدت اختيارات مودريتش استبعاد زميله هازارد وماني نجم الريدز من ترشيحات الفوز بالكرة الذهبية.
هازارد

هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]