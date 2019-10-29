مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

جماعة طالبان - صورة أرشيفية

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.

وفي الوقت ذاته، أسفرت غارات جوية على منطقة جيزاب بإقليم دايکندي إلى مقتل 6 مسلحين، إلى جانب مقتل 3 مسلحين آخرين خلال غارة جوية أخرى في منطقة عابد باند بإقليم غزني وتدمير مخبأ أسلحة تابع لهم.وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى