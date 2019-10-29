رياضة

نجم ليفربول يكشف حظوظ الفريق للفوز باللقب الغائب

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
ليفربول
ليفربول
قال جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي منح ناديه دفعة كبيرة من الثقة بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد لصحيفة الجارديان. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال، لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بينما جاء ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق 6 نقاط هذا الموسم بعد بداية قوية ويأمل ميلنر أن تساعد خبرة الفوز باللقب الأوروبي ناديه على حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.
وقال ميلنر: "هذا الموسم نملك فريقا يستطيع أن يفعلها. أعتقد أننا نتحلى بالهدوء في النادي سواء في الداخل أو الخارج ويثق الناس أننا نستطيع أن نفعلها، وأتمنى أن يمنحنا لقبنا الأول لهذه التشكيلة عندما حصدنا لقب كأس أوروبا، الخبرة المطلوبة للفوز بالدوري". ونال ليفربول لقبه الـ 18 والأخير في الدوري المحلي
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المؤتمر- الصحفي- لشوقي -غريب -المدير -الفني -للمنتخب -الاولمبي‎ (3)

شوقي غريب يحدد موعد إعلان قائمة المنتخب الأوليمبي

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي مساء اليوم الثلاثاء، موعدًا لإعلان القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي الذي يشارك في بطولة الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، وذلك عقب نهاية المران المسائي والذي يعقبه اجتماع للجهاز الفني والطبي للوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لاعب. وستضم القائمة 21 لاعبا بينهم ثلاثة حراس مرمي والمعروف أن آخر موعد لإرسال القائمة الذي حدده الكاف هو اليوم.
المنتخب الأولمبي

تذكرتي تحدد حصة الفرد من بيع تذاكر أمم إفريقيا

حددت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل حصة الفرد الواحد من شراء تذاكر البطولة. وأكد مسئولو تذكرتي أنه يحق للفرد الواحد الحصول على 6 تذاكر، بشرط أن تكون مرتبطة بالفان أي دي، ويوجد 15 فرعا تابعا لإحدى شركات الاتصالات لبيع تذاكر البطولة. ويعود نظام تذكرتي إلى بطولة أمم إفريقيا، حيث سيتم حجز تذاكر البطولة عبر تطبيق الشركة التي يترأس مجلس إدارتها منتصر النبراوي.
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ريال مدريد ينتظر رحيل إيسكو في الشتاء

ينتظر ريال مدريد معرفة موقف متوسط ميدانه الإسباني إيسكو، من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك في تطور واضح بين علاقة الفريق الملكي بنجمه الإسباني، وسبق أن أشارت تقارير إلى أن إيسكو يفكر في الرحيل، حتى يتمكن من المشاركة بانتظام برفقة فريق آخر، ويصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020، وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي، طالما أن العرض المقدم لضمه سيبلغ 70 مليون يورو.
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تشيلسي

مدافع تشيلسي: هذه أسلحتنا لإسقاط الخصوم

تغنى فيكايو توموري، مدافع تشيلسي، بأداء فريقه في الفترة الأخيرة في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ودوري أبطال أوروبا، وذلك خلال تصريحاته للموقع الرسمي لناديه. وقال توموري: "كنا نمتلك سلسلة فوز في خمس مباريات عندما لعبنا في أياكس في دوري الأبطال، ومن الواضح أن دوري الأبطال منافسة صعبة ومن ثم الخروج إلى مكان مثل بيرنلي صعب وأحيانا قد تسقط، لكننا أردنا فقط أن نبقى مركزين، أعتقد أننا تعاملنا معهم بشكل جيد، ومفتاح نموذجنا هو العمل الجاد في ملعب التدريب، والتركيز من الجميع وتنفيذ ما يحاول المدير الفني أن يجعلنا نفعله كل أسبوع".
يورجن كلوب

يورجن كلوب: لا أعرف ماذا غيرت في ليفربول منذ وصولي

أبدى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، انبهاره بمستوى أليكس أوكسليد تشامبرلين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة توتنهام هوتسبير. وتحدث كلوب عن موقف توتنهام، قائلا: "لا يمكنني الحكم، هذا هو حال كرة القدم، لكنهم لم ينسوا كيفية لعب كرة القدم، هذه مباراة بين فريقين جيدين للغاية، ولن ندخل المباراة بثقة، فهم من فرق القمة وعلينا احترامهم، يمكن لتوتنهام تقديم مباراة كبيرة، ولا يمكنني قول شيء عن موقف توتنهام، فبعد نهائي كييف، لم نفكر فى أننا لا يمكننا الفوز باللقب (دوري أبطال أوروبا)، فكرنا فقط في ضرورة المحاولة من جديد".
ليفربول - برشلونة (4)

ميلنر يستعيد الانتصار التاريخي على برشلونة

لا تزال ذكريات مواجهة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تسيطر على ذهن لاعب ليفربول جيمس ميلنر، وفاز برشلونة حينها في مباراة الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يحقق الريدز ريمونتادا تاريخية في الإياب على ملعبه الأنفيلد برباعية نظيفة، ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ويحسم اللقب حينها على حساب توتنهام، وقال ميلنر عن تلك المواجهة: "نتيجة المباراة الأولى لم تكن عادلة، لكن كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
محمد صلاح - ليفربول - شيفيلد يونايتد (1)

محمد صلاح في صدارة قائمة الأعلى تسويقيا بالبريميرليج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول والمنتخب الوطني، يتصدر قائمة أعلى لاعبي الدوري الإنجليزي (البريميرليج) قيمة تسويقيًا، ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" نقلاً عن "كيه بي إم جي" والمتخصصة في تقديم خدمات مراجعة الحسابات، فأن صلاح تقدر قيمته التسويقة بـ 143 مليون جنيه إسترليني.. وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" والمقربة من الفريق الأحمر، إلى وجود خمسة لاعبين من جانب الريدز في القائمة حيث تقدر قيمتهم التسويقية بنصف مليار جنيه إسترليني.
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