نجم ليفربول يكشف حظوظ الفريق للفوز باللقب الغائب

تحرير:كريم مليم ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

ليفربول

قال جيمس ميلنر، لاعب وسط ليفربول، إن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي منح ناديه دفعة كبيرة من الثقة بإمكانية الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري، وذلك حسبما أفاد لصحيفة الجارديان. وفاز ليفربول على توتنهام هوتسبير في نهائي دوري الأبطال، لينال لقبه الأول تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بينما جاء ثانيا في الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ويتصدر فريق كلوب الدوري بفارق 6 نقاط هذا الموسم بعد بداية قوية ويأمل ميلنر أن تساعد خبرة الفوز باللقب الأوروبي ناديه على حصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما.

وقال ميلنر: "هذا الموسم نملك فريقا يستطيع أن يفعلها. أعتقد أننا نتحلى بالهدوء في النادي سواء في الداخل أو الخارج ويثق الناس أننا نستطيع أن نفعلها، وأتمنى أن يمنحنا لقبنا الأول لهذه التشكيلة عندما حصدنا لقب كأس أوروبا، الخبرة المطلوبة للفوز بالدوري". ونال ليفربول لقبه الـ 18 والأخير في الدوري المحلي

وقال ميلنر: "هذا الموسم نملك فريقا يستطيع أن يفعلها. أعتقد أننا نتحلى بالهدوء في النادي سواء في الداخل أو الخارج ويثق الناس أننا نستطيع أن نفعلها، وأتمنى أن يمنحنا لقبنا الأول لهذه التشكيلة عندما حصدنا لقب كأس أوروبا، الخبرة المطلوبة للفوز بالدوري".



ونال ليفربول لقبه الـ 18 والأخير في الدوري المحلي عام 1990، وقال ميلنر: "سيتي فريق جيد جدا ويستطيع الفوز بكل مباراة. الفارق ليس كبيرا لذا يجب مواصلة اللعب بقوة وعدم الشعور بقلق مبالغ فيه بشأن اللقب".



وأضاف ميلنر: "يمكن أن نمر ببعض المباريات السيئة وفي ظل العدد الكبير من اللقاءات خلال الموسم ربما نتعرض للإصابات. قد نظهر بشكل متواضع في بعضها وتضيع الصدارة ولهذا السبب فإنه من المهم جدا الفوز بلقب الدوري".