برشلونة في نزهة أمام بلد الوليد بالليجا اليوم

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

برشلونة

تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره بلد الوليد على ملعب الكامب نو، في تمام الساعة 10:15 مساء ضمن مباريات الجولة 11 من الليجا لموسم 2019- 2020، ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بينما يوجد بلد الوليد في المركز الثامن برصيد 14 نقطة، وتواجه الفريقان في الدوري في 86 مباراة من قبل، حقق خلالها برشلونة الانتصار في 56 لقاء وتعادلا في 16 مباراة، وحقق بلد الوليد الانتصار في 14 مباراة.

وسجل لاعبو البرسا في تلك المباريات 195 هدفًا واهتزت شباكهم بـ 73 هدفًا، كما تواجها في الدوري على ملعب الكامب نو في 43 مباراة من قبل. وفي تلك المباريات حقق برشلونة الانتصار في 35 مباراة وتعادلا في 6 لقاءات وحقق بلد الوليد الانتصار في مباراتين فقط، وسجل لاعبو البرسا في تلك المباريات 125 هدفًا واهتزت

وسجل لاعبو البرسا في تلك المباريات 195 هدفًا واهتزت شباكهم بـ 73 هدفًا، كما تواجها في الدوري على ملعب الكامب نو في 43 مباراة من قبل.



وفي تلك المباريات حقق برشلونة الانتصار في 35 مباراة وتعادلا في 6 لقاءات وحقق بلد الوليد الانتصار في مباراتين فقط، وسجل لاعبو البرسا في تلك المباريات 125 هدفًا واهتزت شباكهم بـ28 هدفًا.



ويتصدر صامويل إيتو قائمة الهدافين التاريخيين لتلك المواجهة برصيد 6 أهداف مناصفة مع تيكسيكي بيجيريستين، مقابل تسجيل كل من لاسلو كوبالا وجوليو ساليناس وريفالدو 5 أهداف.



وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل ديبورتيفو ألافيس نظيره أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب مينديزوروزا.



ويحتل ألافيس المركز الـ14 برصيد 11 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.