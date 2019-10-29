رياضة

مرتضى: نريد فتح صفحة جديدة مع الخطيب

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: «نريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب وأتمنى الشفاء له في رحلة علاجه.. أؤكد أنه لا يوجد أي مشكلة بيني وبين الخطيب، لكن هناك لجان إلكترونية تتحدث باسمه وتوجه السباب لي هاتفيا، وهذا لن يصب في صالح مصر، لكني أعرف أخذ حقي بالقانون».
وتابع: «أعرف أن تركي آل الشيخ أهلاوي وصديق مقرب لمحمود الخطيب، لكن يجب أن يعرف الجماهير أنه كان يدعم الزمالك ماديًا حين كانت علاقته مع محمود الخطيب على أكمل وجه».وأوضح: «كان تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للأهلي حين تحمّل صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي حمدي النقاز، الذي تسخر منه بعض الجماهير حاليًا بشكل
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ليونيل ميسي (9)

جوارديولا: تعجبت عند رؤية ميسي للمرة الأولى

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تفاصيل مقابلته الأولى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما بدأ الإسباني مسيرته التدريبية برفقة العملاق الكتالوني، وكان جوارديولا قد تولى تدريب البارسا في الفترة بين 2008 و2012 وتوج بكل الألقاب المحلية والقارية، وكون جيلا ذهبيا للنادي الكتالوني، وقال جوارديولا، خلال تصريحاته لإذاعة "راديو كتالونيا": "ميسي؟ قبل أن أتولى تدريب برشلونة، كانوا أخبروني بأن هناك طفلا في أكاديمية النادي جيد بشكل استثنائي، وحين رأيته كان صغيرا وخجولا وسألت نفسي عما إذا كان هو اللاعب الذي قيل لي عنه".
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ: «لن أزور الخطيب ولا أنتظر رد الأهلي»

أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده. وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: "لن أزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع لدي، هو يستاهل الزيارة لكن ظروفي ومسئولياتي وموسم الرياض يمنعوني من ذلك، واقتربنا من 5 مليون زائر، والموضوع حتى ديسمبر غير مستقر". وتابع: "أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل".
تركى-والخطيب (1)

تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
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تركي-آل-الشيخ

تركي الشيخ: «اللي ضهره ميستحملش اللعب ميلعبش معانا»

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة تحذيرية لجماهير النادي الأهلي بشأن ردود الفعل على التغريدات التي نشرها الرئيس الشرفي السابق للأهلي، جاء ذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "أقدر و أثمن ردود الفعل الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي فهي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر (اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا)".
تركي آل شيخ

تركي آل الشيخ: كيف أعادي الأهلي وجماهيره؟

بعد ساعات من إعلانه عن استعداده لدعم النادي الأهلي، عاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومستشار الديوان الملكي السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني، برسالة جديدة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري؟! فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، أعلن بنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".
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مرتضى منصور: أنا مش «طرطور».. والخطيب كاذب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يستجيب لمطالب بعض الجماهير بإقالة ميلوتين سريدوفيتش (ميتشو) المدير الفني للقلعة البيضاء، كما وصف محمود الخطيب رئيس الأهلي بـ«الكاذب»، وأوضح مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: «من السهل أن أقوم بإقالة المدير الفني ميتشو، في الصباح ودفع الشرط الجزائي من حسابي الشخصي، لكن إذا استمع كل رئيس ناد لحديث الجماهير سيكون (طرطور) مثل أشخاص آخرين».
الزمالك والمقاولون‎ (7)

محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم، اختيار محمود البنا حكمًا لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره المقاولون العرب، والمقرر إقامتها غدا السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
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