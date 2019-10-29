مرتضى: نريد فتح صفحة جديدة مع الخطيب

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وقال مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «الحدث اليوم»، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء: «نريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب وأتمنى الشفاء له في رحلة علاجه.. أؤكد أنه لا يوجد أي مشكلة بيني وبين الخطيب، لكن هناك لجان إلكترونية تتحدث باسمه وتوجه السباب لي هاتفيا، وهذا لن يصب في صالح مصر، لكني أعرف أخذ حقي بالقانون».

وتابع: «أعرف أن تركي آل الشيخ أهلاوي وصديق مقرب لمحمود الخطيب، لكن يجب أن يعرف الجماهير أنه كان يدعم الزمالك ماديًا حين كانت علاقته مع محمود الخطيب على أكمل وجه».وأوضح: «كان تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للأهلي حين تحمّل صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي حمدي النقاز، الذي تسخر منه بعض الجماهير حاليًا بشكل

وتابع: «أعرف أن تركي آل الشيخ أهلاوي وصديق مقرب لمحمود الخطيب، لكن يجب أن يعرف الجماهير أنه كان يدعم الزمالك ماديًا حين كانت علاقته مع محمود الخطيب على أكمل وجه».



وأوضح: «كان تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للأهلي حين تحمّل صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي حمدي النقاز، الذي تسخر منه بعض الجماهير حاليًا بشكل غير لائق».



من جانبه أكد تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أنه لن يزور محمود الخطيب في منزله فهذا طبع عنده، وقال آل الشيخ خلال مداخلة ببرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب بطبيب أو كشف أو أي شئ، فهذه مساعدة من أخ مسلم لأخوه وليس بها أي من أو فضل».

