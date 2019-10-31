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ينعم الشعر ويقويه.. زيت الأطفال يهدئ فروة الرأس

يساعد زيت الأطفال في علاج قمل الرأس عند البالغين والأطفال، قم بتغطية فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف بالزيت، واتركه لمدة 8 ساعات على الأقل قبل الشطف
تحرير:إسراء سليمان ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
زيوت
زيوت
يحاول خبراء التجميل دائمًا البحث عن طرق فعَّالة لترطيب الشعر، والحفاظ عليه من التلف مع تقلب الفصول، بداية من استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، حيث أثبت كل منهما فاعلية كبيرة في تكثيف الشعر بشكل كبير، إضافة إلى زيت الخروع الذي يستخدم كعلاج لنمو الشعر، وآخر ما تم التوصل إليه، أن زيت الأطفال يعمل بفاعلية كبيرة في الحصول على معدلات عالية من الترطيب، كما أنه يهدئ من فروة الرأس الجافة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "healthline".
يعتبر زيت الأطفال من الزيوت المعدنية، أي هو نتاج صنع الإنسان، يتم تكرير زيت الأطفال إلى أن يصبح آمنًا للعناية بالبشرة واستخدامات التجميل الأخرى، ونظرًا لأنه خالٍ تمامًا من جميع الآثار الجانبية، ينصح باستخدامه ضمن الروتين اليومي للعناية بالبشرة، فوفقًا لشركة جونسون، وهي العلامة التجارية لجميع منتجات
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نتحدث دائمًا عن الاهتمام بالبشرة للحفاظ عليها في معدلات عالية من النضارة والحيوية، وفي كل مرة نحاول التحدث عن تقنية جديدة لمواكبة الموضة، وعلى الجانب الآخر، يوجد العديد من الأشخاص الذين لا يعلمون شيئا عن المبادئ الأولية لرعاية البشرة؛ لذا لا بد من تقديم خطوات بسيطة للمساعدة في حماية بشرتهم، خاصة طلاب الجامعة، الذين تتعرض بشرتهم للشمس بشكل مستمر؛ على سبيل المثال، استخدام مقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت والحصول على بشرة رطبة. وذلك نقلا عن موقع "bold sky".
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الزيوت الحيوية مهمة للبشرة.. ولكن توجد خرافات حولها

في الآونة الأخيرة، احتلت العلاجات المنزلية دورا كبيرا في التخلص من المشكلات الجلدية، والتهاب المفاصل، إضافة إلى ذلك، تقوم بدور كبير في تفتيح البشرة، وتمنحها معدلات عالية من النضارة والحيوية، على سبيل المثال زيت اللوز الحلو، يعمل على إزالة الهالات السوداء، كما أن زيت جوز الهند، يستخدم كمرطب طبيعي، لأنه يحتوي على معدلات عالية من فيتامين E. على الجانب الآخر، توجد بعض الخرافات المتعلقة بالزيوت الحيوية، يجب أن تضعها في اعتبارك، وذلك نقلا عن موقع "boldsky".
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جل الصبار والكركم للتخلص من «الركب» الداكنة

الاهتمام بالبشرة من الأمور المهمة في جميع فصول السنة، وخاصة فصل الشتاء، حيث تميل إلى الجفاف دائمًا، مما يؤدي إلى استخدام المرطبات، التي تعطي حيوية ونضارة كبيرة للجلد، على الجانب الآخر، يتغير لون بعض من أجزاء الجسم، مثل الركبتين، يصبح لونهما داكنًا، نتيجة بعض العادات السيئة التي نقوم بها، أو تعود إلى قلة شرب المياه، أو حالات مرضية، مثل نقص في المعادن والفيتامينات، وللتخلص من اللون الداكن، يمكنك تطبيق جل الصبار على الأجزاء الداكنة، نقلا عن "healthline".
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