ينعم الشعر ويقويه.. زيت الأطفال يهدئ فروة الرأس

يساعد زيت الأطفال في علاج قمل الرأس عند البالغين والأطفال، قم بتغطية فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف بالزيت، واتركه لمدة 8 ساعات على الأقل قبل الشطف
يحاول خبراء التجميل دائمًا البحث عن طرق فعَّالة لترطيب الشعر، والحفاظ عليه من التلف مع تقلب الفصول، بداية من استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، حيث أثبت كل منهما فاعلية كبيرة في تكثيف الشعر بشكل كبير، إضافة إلى زيت الخروع الذي يستخدم كعلاج لنمو الشعر، وآخر ما تم التوصل إليه، أن زيت الأطفال يعمل بفاعلية كبيرة في الحصول على معدلات عالية من الترطيب، كما أنه يهدئ من فروة الرأس الجافة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "healthline".
يعتبر زيت الأطفال من الزيوت المعدنية، أي هو نتاج صنع الإنسان، يتم تكرير زيت الأطفال إلى أن يصبح آمنًا للعناية بالبشرة واستخدامات التجميل الأخرى، ونظرًا لأنه خالٍ تمامًا من جميع الآثار الجانبية، ينصح باستخدامه ضمن الروتين اليومي للعناية بالبشرة، فوفقًا لشركة جونسون، وهي العلامة التجارية لجميع منتجات
يعتبر زيت الأطفال من الزيوت المعدنية، أي هو نتاج صنع الإنسان، يتم تكرير زيت الأطفال إلى أن يصبح آمنًا للعناية بالبشرة واستخدامات التجميل الأخرى، ونظرًا لأنه خالٍ تمامًا من جميع الآثار الجانبية، ينصح باستخدامه ضمن الروتين اليومي للعناية بالبشرة، فوفقًا لشركة جونسون، وهي العلامة التجارية لجميع منتجات الأطفال، فإن هذا الزيت يتم اختباره من قبل أطباء الجلد، وهذا يعني أنه تم تكوينه ليكون تركيبة خفيفة لا تسبب الحساسية الجلدية لدى معظم الأشخاص، بالإضافة إلى ذلك، لا يحتوي زيت الأطفال على مواد كيميائية ضارة مثل البارابين والفثالات والأصباغ والروائح.
أثبتت الدراسات أنه آمن الاستخدام بالنسبة للأطفال، فلو كنت ترغب في تطبيقه على شعرك، يعد ذلك آمنًا تمامًا، وما يلي بعض من الفوائد المهمة التي يقدمها لك زيت الأطفال عند تطبيقه على الشعر:
1- يرطب بصيلات الشعر
تقول شركة جونسون إن زيت الأطفال يزيد من معدلات الترطيب للبشرة، بنسبة تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالزيوت الأخرى، كما أنه يعمل كحاجز على الجلد، ليمنع فقدان الجلد للترطيب، عند التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، وبالمثل يعطي زيت الأطفال نفس النتيجة عند تطبيقه على شعرك، ويعمل كواقٍ من الشمس والرياح، فستضمن شعرًا صحيًّا مع التقلبات المناخية.
2- ترطيب فروة الرأس الجافة
من المؤكد أن فروة الرأس الجافة، تحتوي أيضًا على القشرة، مما يؤدي إلى حدوث الالتهابات الجلدية والحكة، ويمكن أن يضر بجذور الشعر، ويقلل من نموه، وبالتالي تساعد فروة الشعر الصحية على إعطائك شعرًا أقوى وأكثر سلاسة، وبما أن ترطيب فروة الرأس يساعد على منع الجفاف، فعليك باستخدام زيت الأطفال ليمنحك الترطيب الذي ترغب به.
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3- يجعل الشعر أقوى
يتميز الشعر بطبيعة مسامية، هذا يعني أن الشعر يمكنه امتصاص الكثير من الماء، وعند امتصاص كميات كبيرة، يؤدي ذلك إلى التلف، وليس الماء فقط، ولكن الإفراط في استخدام الصبغات، يؤدي أيضًا إلى تلف مؤكد، لذا يجب استخدام زيت الأطفال كعلاج قبل غسل الشعر بالشامبو، حيث يساعد في جعله أقل مسامية، وهذا يعني أن الشعر سوف يمتص كمية أقل من الماء، مما يمنح قوة للشعر، ويحميه من التشابك والتجعد.
4- ينعم الشعر
يعمل على تنعيم الشعر وجعله أكثر حيوية، فاستخدم القليل منه بعد الاستحمام مباشرة، للحفاظ على نعومة الشعر، وبالتالي يحميه من التلف الناتج عن الحرارة، وأدوات تصفيف الشعر الأخرى، كما يمكن تطبيقه قبل السباحة، حيث يحمي الزيت شعرك وفروة الرأس من المواد الكيميائية مثل الكلور في الماء.
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5- يحمي من القمل
يمكن أن يساعد زيت الأطفال في علاج قمل الرأس عند البالغين والأطفال، قم بتغطية فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف بزيت الأطفال، واتركه لمدة 8 ساعات على الأقل قبل الشطف، الآن يمكنك الاستغناء عن جميع الزيوت، فزيت الأطفال يمنحك العديد من الفوائد الرائعة، دون التعرض لآثار جانبية.
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