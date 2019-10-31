ينعم الشعر ويقويه.. زيت الأطفال يهدئ فروة الرأس

يساعد زيت الأطفال في علاج قمل الرأس عند البالغين والأطفال، قم بتغطية فروة الرأس والشعر من الجذور إلى الأطراف بالزيت، واتركه لمدة 8 ساعات على الأقل قبل الشطف

تحرير:إسراء سليمان ٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

زيوت

يحاول خبراء التجميل دائمًا البحث عن طرق فعَّالة لترطيب الشعر، والحفاظ عليه من التلف مع تقلب الفصول، بداية من استخدام الزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون، حيث أثبت كل منهما فاعلية كبيرة في تكثيف الشعر بشكل كبير، إضافة إلى زيت الخروع الذي يستخدم كعلاج لنمو الشعر، وآخر ما تم التوصل إليه، أن زيت الأطفال يعمل بفاعلية كبيرة في الحصول على معدلات عالية من الترطيب، كما أنه يهدئ من فروة الرأس الجافة، وذلك حسبما صرح الموقع الأمريكي "healthline".

يعتبر زيت الأطفال من الزيوت المعدنية، أي هو نتاج صنع الإنسان، يتم تكرير زيت الأطفال إلى أن يصبح آمنًا للعناية بالبشرة واستخدامات التجميل الأخرى، ونظرًا لأنه خالٍ تمامًا من جميع الآثار الجانبية، ينصح باستخدامه ضمن الروتين اليومي للعناية بالبشرة، فوفقًا لشركة جونسون، وهي العلامة التجارية لجميع منتجات