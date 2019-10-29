إرهاب

الداخلية: مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
عنصر إرهابي - صورة أرشيفية
عنصر إرهابي - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش. وكانت معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر والعثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، عبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.
واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.يذكر أنه في يوم 22 الجاري، ألقت قوات الشرطة القبض على 22 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامهم بمحاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين
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حركة-طالبان

مقتل 52 مسلحا تابعا لطالبان في غارات جوية بأفغانستان

أعلن مسئولون عسكريون أفغان مقتل ما لا يقل عن 52 مسلحا تابعا لحركة طالبان خلال سلسلة غارات جوية في 5 أقاليم أفغانية، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفين أن غارة جوية على منطقة شينكاي بإقليم زابل تسببت في مقتل ما لا يقل عن 30 مسلحا، وذلك بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء. كما شنت قوات الأمن غارة جوية على منطقة سبين بولداك في إقليم قندهار، ما أدى إلى مقتل 12 مسلحا، بحسب المسئولين. وأشار المسئولون أيضا إلى شن غارة جوية على إقليم بكتيا، ما أدى إلى مقتل مسلح واحد.
ابو بكر-البغدادى

هل انتهى تنظيم داعش بعد تصفية البغدادي؟

لا شك أن دراسة التأثير الذي ستخلفه وفاة أبى بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، والرجل الذي حول مجموعة من عناصر القاعدة الانفصالية إلى تنظيم إرهابي عابر للحدود، قد تمتد لعدة سنوات، خاصة أن هو من تبنى عمليات القتل الوحشية للمدنيين في أكثر من عشر دول. البغدادي الذي قام بإغراء المجندين الأجانب للعمل في العراق وسوريا، ستخلف وفاته حالة من انعدام التوازن لدى التنظيم الإرهابي الأشهر والأكبر خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أن ذلك لا يعني انتهاء داعش بشكل تام، خاصة أنه لا يزال يمتلك قدرات تنظيمية كبيرة.
أبو بكر البغدادي

ماذا سيتغير داخل داعش بعد مقتل البغدادي؟

بدأت الأوساط السياسية الدولية فى تحليل مرحلة ما بعد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبي بكر البغدادي، الذي تناولت بعض التقارير الدولية، صباح اليوم الأحد، تصفيته ضمن عملية عسكرية نفذتها قوات النخبة الأمريكية في سوريا خلال ليلة أمس. تصفية زعيم تنظيم داعش، وإن لم تتأكد بشكل رسمي حتى الآن، كان لها صدى واسع على المستوى السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، خاصة أن البغدادي يعد من أخطر العناصر الإرهابية المتطرفة الموضوعة على قوائم واشنطن بشكل عام.
ابو-بكر-البغدادى

فوكس نيوز: الحمض النووي أكد مقتل البغدادي

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن فحص الحمض النووي للجثث التي تم العثور عليها في موقع الغارة الأمريكية في مدينة إدلب السورية، أكد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي. ونقلت الشبكة، عن مصدر عسكري رفيع تأكيده مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بعد تحديد هويته من الوجه، وذلك في الغارة الأميركية التي نفذتها الولايات المتحدة في محافظة إدلب بسوريا. وفي تغريدة لمراسلة "فوكس نيوز" الخاصة بالأمن القومي جينفير جريفين، قالت إن مصدر عسكري أميركي بارز أكد مقتل زعيم داعش أبو بكر البغداديفي غارة أميركية في إدلب.
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افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

الإفتاء: ممارسات الإخوان دفعت الشباب نحو الانتحار

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير أصدره اليوم السبت، إن وحدة الرصد والمتابعة كشفت إقدام عدد كبير من شباب الإخوان الهاربين في تركيا على الانتحار، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، نتيجة عدم وجود موارد مالية وعدت قيادات الإخوان بتوفيرها لهم، من خلال صناديق الدعم التي تقوم قيادات الجماعة الإرهابية بتوفيرها من التبرعات التي تجمعها من المراكز والجمعيات الخيرية التابعة لها في دول مختلفة تحت أسماء وهمية.
طالبان

مقتل 18 من الشرطة الأفغانية في هجوم لطالبان

قتل نحو 18 من رجال الشرطة المحلية بولاية قندوز شمالي أفغانستان، في هجوم لحركة طالبان، ونقلت وكالة "بجواك" المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 18 من رجال الشرطة المحلية بهجوم لحركة طالبان، في منطقة علي عباد، بولاية قندوز، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من البلاد، في وقت يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار.
الجيش-اليمني (1)

الجيش اليمني يتقدم.. ويحرر مواقع جديدة من الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق تقدمات ميدانية جديدة، بإسناد من مروحيات تحالف دعم الشرعية في جبهة رازح غرب محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد. وأكد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقا لقناة (العربية) الفضائية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحرير مناطق "بيت حشران"، و"معتق"، و"العتم"، و"العريشة"، في مديرية رازح، وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي المتمردة، التي لاذت بالفرار باتجاه، منطقتي آل علي، وبني معين.
حركة-طالبان

مقتل 19 مسلحا من «طالبان وداعش» في غارات بأفغانستان

قُتِل ما لا يقل عن 19 مسلحا من حركة "طالبان" وجماعة "خراسان" التابعة لتنظيم "داعش"، في سلسلة من الغارات الجوية شنتها القوات الأفغانية في خمسة أقاليم في البلاد. وقال مسؤولون عسكريون أفغان، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن نفذت الغارات الجوية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أقاليم بلخ وبكتيكا وزابل وجازني وهلمند، موضحين أن الغارة الجوية في إقليم بلخ الشمالي أسفرت عن مقتل 6 من مسلحي "طالبان"، وأسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل 5 من عناصر "طالبان" في بكتيكا شرقي البلاد.
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