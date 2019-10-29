الداخلية: مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بالعريش

٢٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

عنصر إرهابي - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 13 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش. وكانت معلومات قد توافرت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، وتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل 13 من تلك العناصر والعثور بحوزتهم على 6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، عبوة متفجرة، وحزامين ناسفين.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.يذكر أنه في يوم 22 الجاري، ألقت قوات الشرطة القبض على 22 متهما ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لاتهامهم بمحاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين